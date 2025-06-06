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    Anlık Bildirim

    watchOS 26 alacak Apple Watch modelleri belli oldu

    Apple, yaklaşan WWDC25 etkinliğinde watchOS 12 yerine watchOS 26 özelliklerini gösterecek. Peki, watchOS 26 hangi Apple Watch modellerine gelecek?               

    Apple Watch’ların yeni yazılımı watchOS 26, iOS 26 birlikte 9 Haziran’da tanıtılacak. WWDC25 etkinliğine sayılı günlere kala, hangi Apple Watch modellerinin watchOS 26 güncellemesini alacağını gösteren bir liste ortaya çıktı. Bu bilgi, yaklaşan yazılım güncellemeleri konusunda güvenilir paylaşımlarda bulunan bir hesaptan geldiğinden önem arz ediyor.

    watchOS 26 hangi modellere gelecek?

    watchOS 26 alacak Apple Watch modelleri Tam Boyutta Gör
    watchOS 12 yerine gelecek watchOS 26, şu anda watchOS 11 sürümünü çalıştıran tüm Apple Watch’lara yüklenebilecek. Peki, watchOS 26 hangi saatlere gelecek? İşte watchOS 26 güncellemesini alacak Apple Watch modelleri:
    • Apple Watch SE 2. nesil
    • Apple Watch Series 6
    • Apple Watch Series 7
    • Apple Watch Series 8
    • Apple Watch Series 9
    • Apple Watch Series 10
    • Apple Watch Ultra
    • Apple Watch Ultra 2

    Bu yıl gelecek tüm yazılım güncellemeleri, Eylül 2025 ile Eylül 2026 arasındaki sürüm döngüsünü yansıtan "26" numarasıyla anılacak. Dolayısıyla Apple’ın watchOS 12 yerine watchOS 26 yeniliklerini göstermesi bekleniyor. iOS 26 ile gelecek tasarım yenilemesinin Apple Watch’lara da yansıyacağı söyleniyor ancak watchOS’teki değişiklikler iOS 26 kadar çarpıcı olmayacak.

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 4 saat önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    H
    hexedemical 7 saat önce

    Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye

    Y
    YouRæk 1 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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