2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Apple Watch’ların yeni yazılımı watchOS 26, iOS 26 birlikte 9 Haziran’da tanıtılacak. WWDC25 etkinliğine sayılı günlere kala, hangi Apple Watch modellerinin watchOS 26 güncellemesini alacağını gösteren bir liste ortaya çıktı. Bu bilgi, yaklaşan yazılım güncellemeleri konusunda güvenilir paylaşımlarda bulunan bir hesaptan geldiğinden önem arz ediyor.

watchOS 26 ile Apple Watch'lara gelmesi beklenen yeni özellikler 1 gün önce eklendi

watchOS 26 hangi modellere gelecek?

Tam Boyutta Gör watchOS 12 yerine gelecek watchOS 26, şu anda watchOS 11 sürümünü çalıştıran tüm Apple Watch’lara yüklenebilecek. Peki, watchOS 26 hangi saatlere gelecek? İşte watchOS 26 güncellemesini alacak Apple Watch modelleri:

Apple Watch SE 2. nesil

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 2

Bu yıl gelecek tüm yazılım güncellemeleri, Eylül 2025 ile Eylül 2026 arasındaki sürüm döngüsünü yansıtan "26" numarasıyla anılacak. Dolayısıyla Apple’ın watchOS 12 yerine watchOS 26 yeniliklerini göstermesi bekleniyor. iOS 26 ile gelecek tasarım yenilemesinin Apple Watch’lara da yansıyacağı söyleniyor ancak watchOS’teki değişiklikler iOS 26 kadar çarpıcı olmayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

Apple Watch Haberleri

watchOS 26 alacak Apple Watch modelleri belli oldu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: