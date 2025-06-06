watchOS 26 alacak Apple Watch modelleri belli oldu

Apple Watch’ların yeni yazılımı watchOS 26, iOS 26 birlikte 9 Haziran’da tanıtılacak. WWDC25 etkinliğine sayılı günlere kala, hangi Apple Watch modellerinin watchOS 26 güncellemesini alacağını gösteren bir liste ortaya çıktı. Bu bilgi, yaklaşan yazılım güncellemeleri konusunda güvenilir paylaşımlarda bulunan bir hesaptan geldiğinden önem arz ediyor.
watchOS 26 hangi modellere gelecek?
- Apple Watch SE 2. nesil
- Apple Watch Series 6
- Apple Watch Series 7
- Apple Watch Series 8
- Apple Watch Series 9
- Apple Watch Series 10
- Apple Watch Ultra
- Apple Watch Ultra 2
Bu yıl gelecek tüm yazılım güncellemeleri, Eylül 2025 ile Eylül 2026 arasındaki sürüm döngüsünü yansıtan "26" numarasıyla anılacak. Dolayısıyla Apple’ın watchOS 12 yerine watchOS 26 yeniliklerini göstermesi bekleniyor. iOS 26 ile gelecek tasarım yenilemesinin Apple Watch’lara da yansıyacağı söyleniyor ancak watchOS’teki değişiklikler iOS 26 kadar çarpıcı olmayacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.