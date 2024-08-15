Xiaomi ekranlı ve kameralı kapı kilidini duyurdu

Xiaomi Smart Door Lock 2 Pro özellikleri ve fiyatı
Xiaomi Smart Door Lock 2 Pro akıllı kapı kilidi önceki modellerin tasarım çizgisini korurken fonksiyonelliğini arttırıyor. Kedi gözü dış kamera 160 derece olarak gelen kişileri göstermenin yanında anormal hareketlerin tespiti gibi güvenlik amacıyla da kullanılabiliyor. Ayrıca gürültü azaltıyor ve kişiye kilitlenebiliyor. Ekran ise dış ortamı rahat bir şekilde izlemenizi sağlıyor.
Kapı 9 farklı yöntemle kullanıcıyı tanıma özelliğine sahip. Periyodik veya tek seferlik şifre, parmak izi tanıma, yüz tanıma, Bluetooth eşleme, mobil telefon, akıllı saat, NCF kartı ve fiziksel anahtar bunlar arasında.
Akıllı kapı kilitlerinde kritik öneme sahip batarya konusunda yenilikçi bir yaklaşım mevcut. Üründe çift batarya teknolojisi kullanılmış. 5000mAh lityum batarya 4 aya kadar kullanım sağlıyor. Batarya yüzde 10 seviyesine inince ultra güç tasarrufu devreye iriyor. Batarya tamamen biterse kuru bataryalar devreye giriyor ve 4 aya kadar parmak izi ve şifre girişine imkân tanıyor. Batarya USB Tip-C üzerinden şarj edilebiliyor. Xiaomi Smart Door Lock 2 Pro kapı kilidinin fiyatı 321$.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.