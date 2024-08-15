Xiaomi ekranlı ve kameralı kapı kilidini duyurdu

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Tam Boyutta Gör Gelişen teknolojiden kapı kilitleri de nasibini alırken artık önemli bir rekabet yaşanacak duruma geldi. Her yeni piyasaya çıkan model bir öncekinden daha iddialı özelliklerle geliyor. Xiaomi Smart Door Lock 2 Pro kapınıza bir bilgisayar donanımı entegre ediyor.

Xiaomi Smart Door Lock 2 Pro özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Smart Door Lock 2 Pro akıllı kapı kilidi önceki modellerin tasarım çizgisini korurken fonksiyonelliğini arttırıyor. Kedi gözü dış kamera 160 derece olarak gelen kişileri göstermenin yanında anormal hareketlerin tespiti gibi güvenlik amacıyla da kullanılabiliyor. Ayrıca gürültü azaltıyor ve kişiye kilitlenebiliyor. Ekran ise dış ortamı rahat bir şekilde izlemenizi sağlıyor.

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Kapı 9 farklı yöntemle kullanıcıyı tanıma özelliğine sahip. Periyodik veya tek seferlik şifre, parmak izi tanıma, yüz tanıma, Bluetooth eşleme, mobil telefon, akıllı saat, NCF kartı ve fiziksel anahtar bunlar arasında.

Akıllı kapı kilitlerinde kritik öneme sahip batarya konusunda yenilikçi bir yaklaşım mevcut. Üründe çift batarya teknolojisi kullanılmış. 5000mAh lityum batarya 4 aya kadar kullanım sağlıyor. Batarya yüzde 10 seviyesine inince ultra güç tasarrufu devreye iriyor. Batarya tamamen biterse kuru bataryalar devreye giriyor ve 4 aya kadar parmak izi ve şifre girişine imkân tanıyor. Batarya USB Tip-C üzerinden şarj edilebiliyor. Xiaomi Smart Door Lock 2 Pro kapı kilidinin fiyatı 321$.

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