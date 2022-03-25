Xiaomi, Snapdragon 8 Gen 1 Plus işlemcili üç akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor

Güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Digital Chat Station, yaklaşmakta olan Xiaomi amiral gemisi akıllı telefonlar hakkında bilgi paylaştı.
Sızan bilgilere göre, Snapdragon 8 Gen 1 Plus çipine ve 2K çözünürlüklü ekrana sahip en az üç Xiaomi telefonun şu anda geliştirme aşamasında olduğu belirtiliyor. Snapdragon 8 Gen 1 Plus, TSMC'nin 4nm işlem teknolojisine dayanıyor. Yonga seti, 1 ekstra büyük Cortex X2 çekirdeği, 3 büyük Cortex A710 çekirdeği ve 4 küçük Cortex A510 çekirdeğinden oluşmakta.
Snapdragon 8 Gen 1 Plus ne zaman çıkacak?
Potansiyel amiral gemisi yeni akıllı telefonların adları açıklanmadı. Ancak Xiaomi 12 ve Redmi ve Xiaomi MIX modellerinin temsilcileri olacaklarına dair söylentiler var.
Snapdragon 8 Gen 1 Plus yongasının 2022'nin ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor, bu nedenle yukarıda belirtilen üçlü muhtemelen aynı zamanda piyasaya sürülecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"