Xiaomi, Snapdragon 8 Gen 1 Plus işlemcili üç akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor

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Güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Digital Chat Station, yaklaşmakta olan Xiaomi amiral gemisi akıllı telefonlar hakkında bilgi paylaştı.

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Sızan bilgilere göre, Snapdragon 8 Gen 1 Plus çipine ve 2K çözünürlüklü ekrana sahip en az üç Xiaomi telefonun şu anda geliştirme aşamasında olduğu belirtiliyor. Snapdragon 8 Gen 1 Plus, TSMC'nin 4nm işlem teknolojisine dayanıyor. Yonga seti, 1 ekstra büyük Cortex X2 çekirdeği, 3 büyük Cortex A710 çekirdeği ve 4 küçük Cortex A510 çekirdeğinden oluşmakta.

Snapdragon 8 Gen 1 Plus ne zaman çıkacak?

Potansiyel amiral gemisi yeni akıllı telefonların adları açıklanmadı. Ancak Xiaomi 12 ve Redmi ve Xiaomi MIX modellerinin temsilcileri olacaklarına dair söylentiler var.

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Snapdragon 8 Gen 1 Plus yongasının 2022'nin ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor, bu nedenle yukarıda belirtilen üçlü muhtemelen aynı zamanda piyasaya sürülecek.

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Xiaomi, Snapdragon 8 Gen 1 Plus çipli üç akıllı telefon çıkaracak