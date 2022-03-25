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    Xiaomi, Snapdragon 8 Gen 1 Plus işlemcili üç akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor

    Sızan yeni bilgilere göre en az üç Snapdragon 8 Gen 1 Plus yonga setine sahip Xiaomi akıllı telefon önümüzdeki dönemde piyasaya sürülecek.                       
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    Xiaomi, Snapdragon 8 Gen 1 Plus çipli üç akıllı telefon çıkaracak
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    Güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Digital Chat Station, yaklaşmakta olan Xiaomi amiral gemisi akıllı telefonlar hakkında bilgi paylaştı.

    Sızan bilgilere göre, Snapdragon 8 Gen 1 Plus çipine ve 2K çözünürlüklü ekrana sahip en az üç Xiaomi telefonun şu anda geliştirme aşamasında olduğu belirtiliyor. Snapdragon 8 Gen 1 Plus, TSMC'nin 4nm işlem teknolojisine dayanıyor. Yonga seti, 1 ekstra büyük Cortex X2 çekirdeği, 3 büyük Cortex A710 çekirdeği ve 4 küçük Cortex A510 çekirdeğinden oluşmakta.

    Snapdragon 8 Gen 1 Plus ne zaman çıkacak?

    Potansiyel amiral gemisi yeni akıllı telefonların adları açıklanmadı. Ancak Xiaomi 12 ve Redmi ve Xiaomi MIX modellerinin temsilcileri olacaklarına dair söylentiler var.

    Xiaomi, Snapdragon 8 Gen 1 Plus çipli üç akıllı telefon çıkaracak
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    Snapdragon 8 Gen 1 Plus yongasının 2022'nin ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor, bu nedenle yukarıda belirtilen üçlü muhtemelen aynı zamanda piyasaya sürülecek.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    sickbrain 1 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 1 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 2 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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