Xiaomi SU7 satış rekoru kırdı: 34 dakikada 15 bin sipariş

Xiaomi SU7'den rekor talep
Xiaomi'ye göre Xiaomi SU7, 19 Mart 2026'da satışa çıktığı 34 dakika içinde toplam 15.000 sipariş aldı ve yeni bir rekora imza attı. Kaçıranlar için yeni SU7, üç farklı versiyonla geliyor. Standard, Pro ve Max. Fiyatlandırma ise 219.900 yuan ile 303.900 yuan arasında değişiyor. Sipariş oluşturmak için yaklaşık 5.000 yuan depozito yeterli.
Performans tarafında tüm modellerde V6s Plus elektrik motoru kullanılıyor. En güçlü versiyon olan Max, 0’dan 100 km/s hıza 3.08 saniyede ulaşabiliyor ve 265 km/s maksimum hız sunuyor. Menzil tarafı da dikkat çekici. Standart model 720 km, Pro versiyon 902 km, Max versiyon ise 835 km menzil sunuyor.
Özellikle Max modelde yer alan yüksek voltajlı sistem sayesinde 15 dakikalık şarj ile 670 km menzil eklenebiliyor. Ayrıca şirketin 990 beygir gücündeki YU7 GT modeli üzerinde çalıştığını da hatırlatalım.
