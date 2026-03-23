    Xiaomi SU7 satış rekoru kırdı: 34 dakikada 15 bin sipariş

    Xiaomi, yenilenen SU7 modelini tanıttı. Elektrikli sedan, yalnızca 34 dakika içinde 15 bin sipariş alarak markanın otomotiv tarafındaki rekorunu tazelemiş oldu. 

    Elektrikli otomobil pazarında rekabet her geçen gün daha da artıyor. Yeni markalar pazara hızlı giriş yaparken, kullanıcı ilgisi özellikle daha teknolojik modellere yönelmiş durumda. Xiaomi, ise güncellenmiş Xiaomi SU7 modeli ile pazara güçlü bir başlangıç yaptı. 

    Xiaomi SU7'den rekor talep

    Xiaomi'ye göre Xiaomi SU7, 19 Mart 2026'da satışa çıktığı 34 dakika içinde toplam 15.000 sipariş aldı ve yeni bir rekora imza attı. Kaçıranlar için yeni SU7, üç farklı versiyonla geliyor. Standard, Pro ve Max. Fiyatlandırma ise 219.900 yuan ile 303.900 yuan arasında değişiyor. Sipariş oluşturmak için yaklaşık 5.000 yuan depozito yeterli.

    Tasarım tarafında büyük bir değişim yok ancak küçük iyileştirmeler yapılmış. Özellikle tavan kısmına eklenen LiDAR sensörü, aracın çevresini daha iyi algılamasını sağlıyor. Kamera sistemine eklenen temizleme mekanizması ise zorlu hava koşullarında görüş kalitesini korumayı hedefliyor.

    Performans tarafında tüm modellerde V6s Plus elektrik motoru kullanılıyor. En güçlü versiyon olan Max, 0’dan 100 km/s hıza 3.08 saniyede ulaşabiliyor ve 265 km/s maksimum hız sunuyor. Menzil tarafı da dikkat çekici. Standart model 720 km, Pro versiyon 902 km, Max versiyon ise 835 km menzil sunuyor.

    Özellikle Max modelde yer alan yüksek voltajlı sistem sayesinde 15 dakikalık şarj ile 670 km menzil eklenebiliyor. Ayrıca şirketin 990 beygir gücündeki YU7 GT modeli üzerinde çalıştığını da hatırlatalım.

