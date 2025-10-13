Elektrikli Xiaomi SU7 kazasında kapılar açılmadı, 1 kişi hayatını kaybetti

Kapı kolları açılmadı
Hisseler Hong Kong’da en fazla yüzde 8,7 gerileyerek Nisan ayından bu yana en büyük düşüşünü kaydetti. Olay yerinden paylaşılan videolar ve görgü tanıkları, yanmakta olan Xiaomi SU7 Ultra sedanının kapılarını açarak sürücüyü kurtarmaya çalışan çevredekilerin başarısız olduğunu gösterdi. Yerel kaynaklara göre olay yerine gelen görevliler yangın söndürücü kullanarak yangını kontrol altına aldı.
Chengdu polisi, kazanın SU7’nin başka bir sedanla çarpışması sonucu meydana geldiğini açıkladı. Kazada, alkollü olduğu şüphesi bulunan 31 yaşındaki erkek sürücü hayatını kaybetti. Bu olay, yıl içinde yaşanan bir başka ölümcül SU7 kazasının ardından Xiaomi’nin akıllı sürüş özellikleriyle ilgili soru işaretlerini artırması ve hisselerinin değer kaybetmesiyle benzerlik taşıyor. Xiaomi Auto, kazayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.
Çin, bu tasarımla ilgili güvenlik risklerini gidermek amacıyla elektronik kapı kollarını yasaklamayı planlıyor. Aynı zamanda, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), kapı kolu arızalarıyla ilgili gelen raporlar üzerine yaklaşık 174.000 Tesla Model Y aracını incelemeye aldı. Tesla'nın da kapı kolu tasarımında değişikliğe gideceği belirtiliyor.