Elektrikli Xiaomi SU7 kazasında kapılar açılmadı, 1 kişi hayatını kaybetti

Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Xiaomi, Pazartesi günü hisselerinde yüzde 5’in üzerinde düşüş yaşayarak Nisan ayından bu yana en büyük gerilemesini gördü. Bu düşüş, Çin’in Chengdu kentinde yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybettiği elektrikli araç kazasının ardından yaşandı. Olayda aracın kapılarının açılmaması güvendik endişelerini tırmandırdı.

Kapı kolları açılmadı

Hisseler Hong Kong’da en fazla yüzde 8,7 gerileyerek Nisan ayından bu yana en büyük düşüşünü kaydetti. Olay yerinden paylaşılan videolar ve görgü tanıkları, yanmakta olan Xiaomi SU7 Ultra sedanının kapılarını açarak sürücüyü kurtarmaya çalışan çevredekilerin başarısız olduğunu gösterdi. Yerel kaynaklara göre olay yerine gelen görevliler yangın söndürücü kullanarak yangını kontrol altına aldı.

Chengdu polisi, kazanın SU7’nin başka bir sedanla çarpışması sonucu meydana geldiğini açıkladı. Kazada, alkollü olduğu şüphesi bulunan 31 yaşındaki erkek sürücü hayatını kaybetti. Bu olay, yıl içinde yaşanan bir başka ölümcül SU7 kazasının ardından Xiaomi’nin akıllı sürüş özellikleriyle ilgili soru işaretlerini artırması ve hisselerinin değer kaybetmesiyle benzerlik taşıyor. Xiaomi Auto, kazayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Kazanın ardından elektronik kapı kolları üzerindeki güvenlik endişeleri de gündeme geldi. Tesla ile popüler hale gelen bu tasarım, modern elektrikli araçlarda yaygın olarak kullanılıyor. Mekanik kapılardan farklı olarak, elektronik kapı kolları sensörler ve elektrikle çalışıyor. Aracın elektrik sisteminde bir sorun yaşandığın veya bu durumda olduğu gibi batarya alev aldığında elektronik kapı kolları çalışmayabiliyor.

Çin, bu tasarımla ilgili güvenlik risklerini gidermek amacıyla elektronik kapı kollarını yasaklamayı planlıyor. Aynı zamanda, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), kapı kolu arızalarıyla ilgili gelen raporlar üzerine yaklaşık 174.000 Tesla Model Y aracını incelemeye aldı. Tesla’nın da kapı kolu tasarımında değişikliğe gideceği belirtiliyor.

