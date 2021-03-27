Xiaomi, Türkiye'deki TV satışlarında büyük bir sıçrama hedefliyor

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Türkiye’de fabrika kurarak üretime başlayan Xiaomi, satışlarda büyük artış bekliyor. Fabrikada akıllı telefonların yanı sıra televizyon üretimi de yapılacak. Xiaomi Türkiye Ülke Müdür Yardımcısı İrfan Öztürk, TV satışlarında büyük bir atış beklediklerini duyurdu.

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Xiaomi’nin gelecek yıl başında TV üretimini başlatmayı planladığını söyleyen Öztürk, TV pazarında ilk yıl yüzde 25’lik bir pazar payına, telefonda ise en az 35’lik bir paya ulaşmayı öngördüklerini dile getirdi.

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Xiaomi marka akıllı TV’ler henüz ülkemizde yaygın olarak satılmıyor. Satışların çok küçük bir bölümünü oluşturuyor. Xiaomi’nin yüzde 25 pazar payını tutturabilmesi için TV satışlarında büyük bir sıçrama yapması gerekiyor. Bu sıçramanın en büyük destekçisi ise fiyat avantajı olacaktır. Yerli TV üretimine başladıktan sonra uygun fiyatlı modeller görebiliriz. Üretime 2022'de başlanacak.

Öztürk, ayrıca Türkiye'deki üretim tesisinden AB ülkelerine ihracat yapmayı planladıklarını açıkladı. Yatırımın miktarının ise 30 milyon dolarlık olduğunu ve 2 bin kişiyi istihdam edeceklerini ifade etti.

https://www.bloomberght.com/xiaomi-tv-de-turkiye-de-25-lik-pazar-payi-hedefliyor-2277422

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