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    Xiaomi, Türkiye'deki TV satışlarında büyük bir sıçrama hedefliyor

    Xiaomi Türkiye Ülke Müdür Yardımcısı İrfan Öztürk, Türkiye'deki TV ve telefon satışları hakkındaki pazar payı hedeflerini açıkladı.
    27 Mart 2021, 14:30 (3 sa.)
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    Televizyonlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Xiaomi, Türkiye'deki TV satışlarında büyük bir sıçrama hedefliyor
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    Türkiye’de fabrika kurarak üretime başlayan Xiaomi, satışlarda büyük artış bekliyor. Fabrikada akıllı telefonların yanı sıra televizyon üretimi de yapılacak. Xiaomi Türkiye Ülke Müdür Yardımcısı İrfan Öztürk, TV satışlarında büyük bir atış beklediklerini duyurdu.

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    Xiaomi’nin gelecek yıl başında TV üretimini başlatmayı planladığını söyleyen Öztürk, TV pazarında ilk yıl yüzde 25’lik bir pazar payına, telefonda ise en az 35’lik bir paya ulaşmayı öngördüklerini dile getirdi.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi akıllı telefonlar için fiyat artışı yolda"

    Xiaomi marka akıllı TV’ler henüz ülkemizde yaygın olarak satılmıyor. Satışların çok küçük bir bölümünü oluşturuyor. Xiaomi’nin yüzde 25 pazar payını tutturabilmesi için TV satışlarında büyük bir sıçrama yapması gerekiyor. Bu sıçramanın en büyük destekçisi ise fiyat avantajı olacaktır. Yerli TV üretimine başladıktan sonra uygun fiyatlı modeller görebiliriz. Üretime 2022'de başlanacak.

    Öztürk, ayrıca Türkiye'deki üretim tesisinden AB ülkelerine ihracat yapmayı planladıklarını açıkladı. Yatırımın miktarının ise 30 milyon dolarlık olduğunu ve 2 bin kişiyi istihdam edeceklerini ifade etti.



    https://www.bloomberght.com/xiaomi-tv-de-turkiye-de-25-lik-pazar-payi-hedefliyor-2277422
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mokoko_TR 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    çin ile ilişkilerimiz iyi ,yatırımları var çin dışişleri gelince batıyı ürküttü art art da sıcak mesajlar verildi ,hemen ardından bot hesapalardan twiter de türkistan la ilgili duyarlar kasıldı,bagımsız politika budur evet dolar , faizler yükseldi ama her çıkışın inişi vardır.. yaşlı moruk bidon bile reis'e gülücükler atıyor.. zor oyunu bozar eninde sonunda biz deil onlar yola gelecek
    çin ile ilişkilerimiz iyi ,yatırımları var çin dışişleri gelince batıyı ürküttü art art da sıcak mesajlar verildi ,hemen ardından bot hesapalardan twiter d...
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    El_domingo 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    milleti enayi yerine koyup yoluncak kaz muamelesi yaparlarsa hedefleri sittin sene tutturamazlar...redmi note daki fiyatlandırma gibi yapacaklarsa lazım değiller...

    https://www.donanimhaber.com/redmi-note-10-serisi-turkiye-de-iste-fiyatlar--131555
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    sendemail (umit erdem) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi lütfen TR'deki distribütörüne çeki düzen versin önce , çok şikayet gördüm, diğer taraftan yeni ipek yolu vizyonu kapsamında Çin'in bütün dünyaya bereket getireceğini daha az çatışan bir dün dünya için Çin'in büyük rolü olduğunu düşünüyorum.
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    mokoko_TR 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    çin ile ilişkilerimiz iyi ,yatırımları var çin dışişleri gelince batıyı ürküttü art art da sıcak mesajlar verildi ,hemen ardından bot hesapalardan twiter de türkistan la ilgili duyarlar kasıldı,bagımsız politika budur evet dolar , faizler yükseldi ama her çıkışın inişi vardır.. yaşlı moruk bidon bile reis'e gülücükler atıyor.. zor oyunu bozar eninde sonunda biz deil onlar yola gelecek
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    DonanımdanBihaber (C R) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) mokoko_TR
    Kendi yorumunu yan hesaplardan beğenmişsin galiba :))
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    MrHamilton 11 dk. ( Mesaj Silindi ) mokoko_TR
    CAATSA yaptırımlarını yiyince görürüz kim yola geliyormuş :d
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