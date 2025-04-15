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    Vivo Watch, 5 tek şarjla 22 gün kullanım vaadiyle geliyor!

    Vivo, Watch 5’i 21 Nisan’da tanıtacak. Sağlık odaklı yeniliklerle donatılan saat, yalnızca 30 saniyede tansiyon riski ölçümü yapabiliyor. Saat, 22 güne kadar uzayan pil ömrüyle de dikkat çekiyor.

    Vivo Watch 5, tek şarjla 22 gün kullanım vaadiyle geliyor! Tam Boyutta Gör

    Vivo, yeni nesil akıllı saati Watch 5’i 21 Nisan’da görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. Aynı etkinlikte X200 Ultra ve X200s akıllı telefonların yanı sıra Pad 5 Pro ve Pad SE tabletler de tanıtılacak. Lansman öncesinde bazı önemli detaylar şimdiden ortaya çıktı.

    Yeni Watch 5, özellikle sağlık takibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Saat, yalnızca 30 saniyede kan basıncı riski ölçümü yapabiliyor. Kalp ritmi bozukluklarını analiz edebiliyor ve genel kalp sağlığı takibi konusunda da destek sunuyor. Üstelik bu özellikler, yapay zekâ destekli bir sistemle daha kişiselleştirilmiş hale getiriliyor.

    Saatin bir diğer güçlü tarafı da batarya ömrü. Tek şarjla tam 22 güne kadar kullanım süresi vadeden model, bu alanda selefi Watch 3’e göre hatırı sayılır bir iyileştirme getiriyor. 32 gramlık ağırlığıyla da oldukça hafif olan saat, günlük kullanımda neredeyse fark edilmeyecek kadar konforlu olabilir.

    Tasarım tarafında ise Vivo geleneksel çizgisini koruyor. Yuvarlak ekran, sağ kenarda fiziksel bir taç ve işlev tuşu, önceki modelle benzer bir yapıyı işaret ediyor. Saatin BlueOS işletim sistemiyle çalıştığı ve Vivo’nun kendi dijital asistanı “Blue Heart Xiao V”yi desteklediği de doğrulandı.

    Fiyat konusunda henüz resmi bir açıklama yok ancak Watch 3’ün 150 ile 176 dolar arasında değişen fiyat etiketine sahip olduğu düşünüldüğünde, benzer bir seviyede konumlandırılması bekleniyor. Tüm bu bilgiler, Watch 5’in yalnızca kozmetik değil, aynı zamanda fonksiyonel açıdan da ciddi bir güncelleme olduğunu gösteriyor.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 3 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 5 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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