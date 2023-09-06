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    Anlık Bildirim

    Xiaomi Watch 2 Pro'nun ilk görüntüleri internete düştü: İşte tasarımı

    Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin yakında resmiyet kazanacak yeni akıllı saati ortaya çıktı. Xiaomi Watch 2 Pro'nun tasarımını gözler önüne seren yüksek kaliteli görüntüler yayınlandı.
    Xiaomi Watch 2 Pro'nun görüntüleri internete düştü: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Yakında duyurulması beklenen Xiaomi Watch 2 Pro'nun yüksek kaliteli görüntüleri ortaya çıktı. Yayınlanan görseller şirketin klasik stile sadık kalmaya karar verdiğin gösteriyor. Sonuç olarak amiral gemisi akıllı saat Samsung Galaxy Watch 6 Classic'i andıran bir görünüm sunacak.

    Görüntülere bakılırsa Xiaomi Watch 2 Pro yuvarlak paslanmaz çelik bir kasaya sahip olacak ve dışarıdan bakıldığında geleneksel bir kol saati görünümünü yansıtacak. Akıllı saatin üzerinde iki kontrol tuşu ve muhtemelen tuş görevi de görecek bir döner kurma kolu yer alıyor.

    Xiaomi Watch 2 Pro'nun görüntüleri internete düştü: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi 13T serisiyle birlikte tanıtılabilir

    Xiaomi Watch 2 Pro'nun Sürekli Açık Ekran (Always on Display) destekli 1.43 inç AMOLED ekrana sahip olacağı bildiriliyor. Şirket içinden gelen bilgilere göre akıllı saatin hem Bluetooth hem de 4G LTE özellikli versiyonu olacak. Cihazla ilgili bildiklerimiz bunlarla sınırlı değil.

    Vücut kompozisyonu analizi, kandaki oksijen satürasyon seviyesini (SpO2) ölçme, uyku kalitesini takip etme ve çeşitli spor modları içerecek. Xiaomi henüz saatle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı, ancak 26 Eylül'de Xiaomi 13T serisiyle birlikte tanıtılma ihtimali yüksek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 1 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    buzdolabı ışığı yanıyor ama ses gelmiyor kırık obp ne kadar etkiler modemin internet ışığı yanıp sönüyor ama internet yok megane 2 el freni tutmuyor fifa 23 ara sahneler kasıyor

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