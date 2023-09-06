Xiaomi Watch 2 Pro'nun ilk görüntüleri internete düştü: İşte tasarımı

Tam Boyutta Gör Yakında duyurulması beklenen Xiaomi Watch 2 Pro'nun yüksek kaliteli görüntüleri ortaya çıktı. Yayınlanan görseller şirketin klasik stile sadık kalmaya karar verdiğin gösteriyor. Sonuç olarak amiral gemisi akıllı saat Samsung Galaxy Watch 6 Classic'i andıran bir görünüm sunacak.

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Görüntülere bakılırsa Xiaomi Watch 2 Pro yuvarlak paslanmaz çelik bir kasaya sahip olacak ve dışarıdan bakıldığında geleneksel bir kol saati görünümünü yansıtacak. Akıllı saatin üzerinde iki kontrol tuşu ve muhtemelen tuş görevi de görecek bir döner kurma kolu yer alıyor.

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Xiaomi 13T serisiyle birlikte tanıtılabilir

Xiaomi Watch 2 Pro'nun Sürekli Açık Ekran (Always on Display) destekli 1.43 inç AMOLED ekrana sahip olacağı bildiriliyor. Şirket içinden gelen bilgilere göre akıllı saatin hem Bluetooth hem de 4G LTE özellikli versiyonu olacak. Cihazla ilgili bildiklerimiz bunlarla sınırlı değil.

Vücut kompozisyonu analizi, kandaki oksijen satürasyon seviyesini (SpO2) ölçme, uyku kalitesini takip etme ve çeşitli spor modları içerecek. Xiaomi henüz saatle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı, ancak 26 Eylül'de Xiaomi 13T serisiyle birlikte tanıtılma ihtimali yüksek.

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