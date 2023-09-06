Xiaomi Watch 2 Pro'nun ilk görüntüleri internete düştü: İşte tasarımı

Görüntülere bakılırsa Xiaomi Watch 2 Pro yuvarlak paslanmaz çelik bir kasaya sahip olacak ve dışarıdan bakıldığında geleneksel bir kol saati görünümünü yansıtacak. Akıllı saatin üzerinde iki kontrol tuşu ve muhtemelen tuş görevi de görecek bir döner kurma kolu yer alıyor.
Xiaomi 13T serisiyle birlikte tanıtılabilir
Xiaomi Watch 2 Pro'nun Sürekli Açık Ekran (Always on Display) destekli 1.43 inç AMOLED ekrana sahip olacağı bildiriliyor. Şirket içinden gelen bilgilere göre akıllı saatin hem Bluetooth hem de 4G LTE özellikli versiyonu olacak. Cihazla ilgili bildiklerimiz bunlarla sınırlı değil.
Vücut kompozisyonu analizi, kandaki oksijen satürasyon seviyesini (SpO2) ölçme, uyku kalitesini takip etme ve çeşitli spor modları içerecek. Xiaomi henüz saatle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı, ancak 26 Eylül'de Xiaomi 13T serisiyle birlikte tanıtılma ihtimali yüksek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.