Xiaomi Watch 2 yakında geliyor: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi, Watch 2 Pro'yu geçen yıl Eylül ayında piyasaya sürmüştü. Şirket şimdi de yeni bir akıllı saat tanıtmaya hazırlanıyor. Xiaomi Watch 2 olarak adlandırılması beklenen saatin özelliklerine bakalım.

Xiaomi Watch 2 özellikleri

Rapora göre Xiaomi Watch 2, Watch 2 Pro ile benzer tasarıma sahip olacak, ancak saatin sağ tarafında tekerlek bulunmayacak. Ekran tarafında ise Watch 2 Pro ile aynı 466 x 466 piksel çözünürlüğe ve her zaman açık moda sahip 1,43 inç dairesel AMOLED ekrana sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Xiaomi Watch 2 gücünü 4 çekirdekli Snapdragon W5+ Gen 1 çipsetinden alacak. 65 saate kadar pil ömrü sunacak cihaz, Google'ın WearOS işletim sistemi üzerinde çalışacak ve Google Cüzdan, Google Haritalar, Play Store gibi önceden yüklenmiş uygulamalarla birlikte gelecek.

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Akıllı saatin diğer özellikleri ise 5 atm basınçta suya dayanıklılık, Bluetooth 5.2, WiFi, NFC, GPS ve GNSS olarak sıralanıyor. Cihazın LTE uyumlu versiyonu ise olmayacak. 150 farklı spor modunu destekleyecek saat, uyku monitörü, SpO2 sensörü, kalp atış hızı monitörü ve adım sayacı gibi sensörleri barındıracak.

Xiaomi Watch 2'nin 199 Euro ile 219 Euro arasında değişen fiyatlarla bazı perakendecilerde listelenmeye başlandığı belirtiliyor.

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