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    Anlık Bildirim

    Xiaomi Watch 2 yakında geliyor: İşte özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi, Watch 2 Pro'yu geçen yıl Eylül ayında tanıtmıştı. Şirket şimdi de yeni bir akıllı saat tanıtmaya hazırlanıyor. Xiaomi Watch 2 olarak adlandırılması beklenen saatin özelliklerine bakalım.
    Xiaomi Watch 2 yakında geliyor: İşte özellikleri ve fiyatı
    Xiaomi, Watch 2 Pro'yu geçen yıl Eylül ayında piyasaya sürmüştü. Şirket şimdi de yeni bir akıllı saat tanıtmaya hazırlanıyor. Xiaomi Watch 2 olarak adlandırılması beklenen saatin özelliklerine bakalım.

    Xiaomi Watch 2 özellikleri

    Rapora göre Xiaomi Watch 2, Watch 2 Pro ile benzer tasarıma sahip olacak, ancak saatin sağ tarafında tekerlek bulunmayacak. Ekran tarafında ise Watch 2 Pro ile aynı 466 x 466 piksel çözünürlüğe ve her zaman açık moda sahip 1,43 inç dairesel AMOLED ekrana sahip olacak.

    Xiaomi Watch 2 yakında geliyor: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Watch 2 gücünü 4 çekirdekli Snapdragon W5+ Gen 1 çipsetinden alacak. 65 saate kadar pil ömrü sunacak cihaz, Google'ın WearOS işletim sistemi üzerinde çalışacak ve Google Cüzdan, Google Haritalar, Play Store gibi önceden yüklenmiş uygulamalarla birlikte gelecek.

    Akıllı saatin diğer özellikleri ise 5 atm basınçta suya dayanıklılık, Bluetooth 5.2, WiFi, NFC, GPS ve GNSS olarak sıralanıyor. Cihazın LTE uyumlu versiyonu ise olmayacak. 150 farklı spor modunu destekleyecek saat, uyku monitörü, SpO2 sensörü, kalp atış hızı monitörü ve adım sayacı gibi sensörleri barındıracak.

    Xiaomi Watch 2'nin 199 Euro ile 219 Euro arasında değişen fiyatlarla bazı perakendecilerde listelenmeye başlandığı belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 5 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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