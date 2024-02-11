Tam Boyutta Gör Bazı Apple Watch 9 ve Watch Ultra 2 kullanıcıları, saatin ekranında hatalı dokunuşlar yaşadıklarını bildirmeye başladı. Apple, sorunu ghost touch olarak tanımlıyor.

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Apple'dan açıklama

Apple’a göre sorun, etkilenen Apple Watch modellerinde ekranın garip biçimde hareket etmesine veya herhangi bir kullanıcı etkileşimi olmadan beklenmedik davranışlar sergilemesine neden olabiliyor. Sorunun ayrıca Apple Watch’un kendiliğinden telefon araması gerçekleştirmesine ve kullanıcının şifresini girmesini engellemesine neden olabileceği belirtildi.

Güncelleme gelecek

Apple, sorunun ne derece yaygın olduğunu veya sorunu çözecek güncellemenin ne zaman sunulacağını söylemedi. Apple, kullanıcıların Apple Watch yazılımını güncel tutmalarını, onarım için saatlerini götürmemelerini tavsiye ediyor. Şu anda Apple’ın önerdiği şekilde kullanıcıların tek yapabileceği saati yeniden başlatmaya zorlamak. Bu işlem, Apple logosu çıkana kadar Digital Crown ve yan düğmeye 10 saniye kadar aynı anda basılı tutarak gerçekleştiriliyor.

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Bazı Apple Watch'larda "Ghost Touch" sorunu ortaya çıktı