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    Anlık Bildirim

    Bazı Apple Watch'larda "Ghost Touch" sorunu ortaya çıktı

    Bazı Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 kullanıcıları ghost touch sorunuyla karşı karşıya. Apple, Watch'ların ekranını etkileyen dokunmayla ilgili sorunu araştırıyor.
    apple watch series 9 & watch 2 ultra ekran sorunu ghost touch Tam Boyutta Gör
    Bazı Apple Watch 9 ve Watch Ultra 2 kullanıcıları, saatin ekranında hatalı dokunuşlar yaşadıklarını bildirmeye başladı. Apple, sorunu ghost touch olarak tanımlıyor.

    Apple'dan açıklama

    Apple’a göre sorun, etkilenen Apple Watch modellerinde ekranın garip biçimde hareket etmesine veya herhangi bir kullanıcı etkileşimi olmadan beklenmedik davranışlar sergilemesine neden olabiliyor. Sorunun ayrıca Apple Watch’un kendiliğinden telefon araması gerçekleştirmesine ve kullanıcının şifresini girmesini engellemesine neden olabileceği belirtildi.

    Güncelleme gelecek

    Apple, sorunun ne derece yaygın olduğunu veya sorunu çözecek güncellemenin ne zaman sunulacağını söylemedi. Apple, kullanıcıların Apple Watch yazılımını güncel tutmalarını, onarım için saatlerini götürmemelerini tavsiye ediyor. Şu anda Apple’ın önerdiği şekilde kullanıcıların tek yapabileceği saati yeniden başlatmaya zorlamak. Bu işlem, Apple logosu çıkana kadar Digital Crown ve yan düğmeye 10 saniye kadar aynı anda basılı tutarak gerçekleştiriliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 3 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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