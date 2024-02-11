Bazı Apple Watch'larda "Ghost Touch" sorunu ortaya çıktı

Apple'dan açıklama
Apple’a göre sorun, etkilenen Apple Watch modellerinde ekranın garip biçimde hareket etmesine veya herhangi bir kullanıcı etkileşimi olmadan beklenmedik davranışlar sergilemesine neden olabiliyor. Sorunun ayrıca Apple Watch’un kendiliğinden telefon araması gerçekleştirmesine ve kullanıcının şifresini girmesini engellemesine neden olabileceği belirtildi.
Güncelleme gelecek
Apple, sorunun ne derece yaygın olduğunu veya sorunu çözecek güncellemenin ne zaman sunulacağını söylemedi. Apple, kullanıcıların Apple Watch yazılımını güncel tutmalarını, onarım için saatlerini götürmemelerini tavsiye ediyor. Şu anda Apple’ın önerdiği şekilde kullanıcıların tek yapabileceği saati yeniden başlatmaya zorlamak. Bu işlem, Apple logosu çıkana kadar Digital Crown ve yan düğmeye 10 saniye kadar aynı anda basılı tutarak gerçekleştiriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.