Askeri seviyede dayanıklılık sunan Oukitel BT50 akıllı saat tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Dayanıklı telefonlarıyla bilinen Çinli üretici Oukitel, yeni bir akıllı saat duyurdu. Oukitel BT50 isimli saat, askeri seviyede dayanıklılığı uygun fiyattan sunmayı amaçlıyor.

Oukitel BT50 özellikleri ve fiyatı

Oukitel BT50, 1.43 inç büyüklüğünde, 466 x 466 piksel çözünürlüğünde yuvarlak AMOLED ekrana sahip. Şık tasarımı, dayanıklı gövdesi ve kalın kordonlarıyla saat, hem doğa sporları meraklıları hem de günlük kullanıcılara hitap etmeyi amaçlıyor.

Tam Boyutta Gör Akıllı saatte bulunan nabız ölçümü ve kan oksijen seviyesi ölçümü özellikleriyle sağlık takibi yapılabiliyor. 100'den fazla spor modu bulunan saat, Bluetooth 5.2 bağlantısıyla telefonlar ile iletişim kurabiliyor. Bu sayede antrenmanlar için GPS verileri, mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarından bildirimler alabilmek, müzik kontrolü ve telefon görüşmeleri yapmabilmek mümkün. Saatte ayrıca yapay zekalı sesli asistan özelliği de bulunuyor.

Oppo Watch 4 geliyor: OLED ekran, Snapdragon işlemci 3 gün önce eklendi

400mAh kapasiteli pil ile gelen saat, 15 güne kadar normal kullanım süresi, 45 güne kadar ise bekleme süresi sunuyor. Askeri seviyede dayanıklılık sunan saat, doğal olarak IP68 sertifikasını da bulunduruyor. Koyu siyah/yeşil ve canlı gümüş/turuncu renk seçeneklerine sahip olan Oukitel BT5, 56 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Askeri seviyede dayanıklılık sunan Oukitel BT50 tanıtıldı