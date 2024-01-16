Askeri seviyede dayanıklılık sunan Oukitel BT50 akıllı saat tanıtıldı

Oukitel BT50 özellikleri ve fiyatı
Oukitel BT50, 1.43 inç büyüklüğünde, 466 x 466 piksel çözünürlüğünde yuvarlak AMOLED ekrana sahip. Şık tasarımı, dayanıklı gövdesi ve kalın kordonlarıyla saat, hem doğa sporları meraklıları hem de günlük kullanıcılara hitap etmeyi amaçlıyor.
400mAh kapasiteli pil ile gelen saat, 15 güne kadar normal kullanım süresi, 45 güne kadar ise bekleme süresi sunuyor. Askeri seviyede dayanıklılık sunan saat, doğal olarak IP68 sertifikasını da bulunduruyor. Koyu siyah/yeşil ve canlı gümüş/turuncu renk seçeneklerine sahip olan Oukitel BT5, 56 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.