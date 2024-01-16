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    Askeri seviyede dayanıklılık sunan Oukitel BT50 akıllı saat tanıtıldı

    Dayanıklı telefonlarıyla bilinen Çinli üretici Oukitel, yeni bir akıllı saat duyurdu. Oukitel BT50 isimli saat, askeri seviyede dayanıklılığı uygun fiyattan sunmayı amaçlıyor.
    Askeri seviyede dayanıklılık sunan Oukitel BT50 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Dayanıklı telefonlarıyla bilinen Çinli üretici Oukitel, yeni bir akıllı saat duyurdu. Oukitel BT50 isimli saat, askeri seviyede dayanıklılığı uygun fiyattan sunmayı amaçlıyor.

    Oukitel BT50 özellikleri ve fiyatı

    Oukitel BT50, 1.43 inç büyüklüğünde, 466 x 466 piksel çözünürlüğünde yuvarlak AMOLED ekrana sahip. Şık tasarımı, dayanıklı gövdesi ve kalın kordonlarıyla saat, hem doğa sporları meraklıları hem de günlük kullanıcılara hitap etmeyi amaçlıyor.

    Askeri seviyede dayanıklılık sunan Oukitel BT50 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Akıllı saatte bulunan nabız ölçümü ve kan oksijen seviyesi ölçümü özellikleriyle sağlık takibi yapılabiliyor. 100'den fazla spor modu bulunan saat, Bluetooth 5.2 bağlantısıyla telefonlar ile iletişim kurabiliyor. Bu sayede antrenmanlar için GPS verileri, mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarından bildirimler alabilmek, müzik kontrolü ve telefon görüşmeleri yapmabilmek mümkün. Saatte ayrıca yapay zekalı sesli asistan özelliği de bulunuyor.

    400mAh kapasiteli pil ile gelen saat, 15 güne kadar normal kullanım süresi, 45 güne kadar ise bekleme süresi sunuyor. Askeri seviyede dayanıklılık sunan saat, doğal olarak IP68 sertifikasını da bulunduruyor. Koyu siyah/yeşil ve canlı gümüş/turuncu renk seçeneklerine sahip olan Oukitel BT5, 56 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 12 saat önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 6 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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