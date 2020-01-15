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    Xiaomi, yedi kameralı akıllı telefon patenti aldı

    Teknoloji üreticisi Xiaomi, üç yeni akıllı telefon patenti aldı. Ekran altı kamera teknolojisinin yaklaştığı şu günlerde, şirketin patentlediği yeni cihazlar açılır kamera sistemine sahip.
    1 hf.
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    1
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi, yedi kameralı akıllı telefon patenti aldı

    Geçtiğimiz yıl pop-up olarak adlandırılan, açılır kameralı telefonlar piyasaya sürülmüş ve en başarılıları da OnePlus 7 Pro ve Mi 9T Pro modelleri olmuştu. Gelen haberler ise Xiaomi'nin aldığı yeni patentlerle kamera sayısını arttırmak istediği yönünde.

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    4, 5 ve 7 kameralı üç model

    Çok yakında ekran altı kamera teknolojisinin piyasaya sürülmesi beklenirken, açılır kamera mekanizmalı telefonların artık ömrünü tamamlamaları gerekiyordu. Ancak Xiaomi, aldığı yeni patentlerle bu trendi devam ettirecek gibi görünüyor. Şirketin Çin sertifikasyon kurumunda patentlediği yeni akıllı telefon modellerinden birinin tam 7 adet kamerasının olduğu ortaya çıktı.

    Xiaomi, yedi kameralı akıllı telefon patenti aldı

    Görsellerde de görebileceğiniz gibi akıllı telefonların üst kısmının neredeyse yüzde 70'ini işgal eden bir açılır kamera mevcut. Tüm modellerin ön kısmında iki adet kamera yer alıyor. Arka kısımlarında ise sırasıyla iki, üç ve beş kamera mevcut. Şirketin bu cihazları piyasaya sürüp sürmeyeceğini söylemek için ise henüz çok erken.



    https://www.androidheadlines.com/2020/01/xiaomi-smartphone-design-with-7-pop-up-cameras.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    celik44 1 hf. en beğenilen
    Sony bunu sevdi
    Yanıtla +11
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    CDDH 1 hf.
    geliştiricek başka teknoloji üretemiyorlar. çoklu kamera trendini sonuna kadar kullanıyorlar. hepsi apple, trendi değiştirse de ordan devam etsek kafasında. Belki mühendislikte android marka tarafı daha başarılıdır belki daha kalitelidir, ama nolursa olsun Apple bu sektöre öncüdür. Apple ın yeni telefonunda yapıcağı tek bi değişim tek bi trend, bu çoklu kamera çılgınlığının son bulmasın demek.
    geliştiricek başka teknoloji üretemiyorlar. çoklu kamera trendini sonuna kadar kullanıyorlar. hepsi apple, trendi değiştirse de ordan devam etsek kafasında. Bel...
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    Yanıtla +9
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    renega1 6 gün
    Düzgün bir teknolojiye odaklanmaya karar verirlerse beni uyandırın, bakalım kaç yıl uyuyacağım
    Yanıtla +1
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    Togrul99 1 hf.
    En iyisi telefon özellikleri taşıyan bir fotoğraf makinesi çıkarmak.
    Yanıtla +1
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    dr_mrh 1 hf.
    10 olsun 10, 10 iyidir hoştur. zaten 10 luk sistemdeyiz. 10 olsun , kameralardan biri 100 mp olsun biri de vga olsun, aynı telefonda fotoğraf çekerken nostalji de yaşamak istiyorum :D.
    ama hiçbiri düzgün video çekmesin . ois falan da olmasın . herkese djı osmo gibi gimball satın
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    Jeopol 1 hf.
    Kamera koyun. Ama biraz işlevsel olsun.



    Mesela kameranın teki gece görüş kamerası, diğeri ısıya duyarlı kamera olsun.
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    aga61 1 hf.
    note 10 pro da 108 mp varda ne oluyor? Fotoğrafı çekiyorsun işlenmesi için 3 sn bekletiyor. Boş işler.
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    Formani 1 hf.
    Bugünlerde geçecek
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    SuperVisör 1 hf.
    tüm kameraları iç içe bir teknoloji şart böyle gitmez bu
    Yanıtla +1
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    celik44 1 hf. en beğenilen
    Sony bunu sevdi
    Yanıtla +11
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    LemonEnergy 1 hf.
    Kamera olayının iyice cılkını çıkardılar. Önceden efektle yapılan özelliklerin hepsine birer kamera atadılar. F1.5 20 mp kameralı telefonda 2 kamera var, en iyi kamerası f2.0 13 mp lik 4 kameralı telefonun daha iyi fotoğraf çektiğini sanıp o telefonları alıyorlar.



    Akıllarına gelen herşeyi koydular telefonlara. Koyacak bişey kalmadı :D
    Yanıtla +3
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    CDDH 1 hf.
    geliştiricek başka teknoloji üretemiyorlar. çoklu kamera trendini sonuna kadar kullanıyorlar. hepsi apple, trendi değiştirse de ordan devam etsek kafasında. Belki mühendislikte android marka tarafı daha başarılıdır belki daha kalitelidir, ama nolursa olsun Apple bu sektöre öncüdür. Apple ın yeni telefonunda yapıcağı tek bi değişim tek bi trend, bu çoklu kamera çılgınlığının son bulmasın demek.
    Yanıtla +9
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    2314 kez okundu.
    10 yorum yazıldı.

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    5 etiket daha açılır kamera 7 kamera Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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