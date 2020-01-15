Xiaomi, yedi kameralı akıllı telefon patenti aldı

Geçtiğimiz yıl pop-up olarak adlandırılan, açılır kameralı telefonlar piyasaya sürülmüş ve en başarılıları da OnePlus 7 Pro ve Mi 9T Pro modelleri olmuştu. Gelen haberler ise Xiaomi'nin aldığı yeni patentlerle kamera sayısını arttırmak istediği yönünde.
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4, 5 ve 7 kameralı üç model
Çok yakında ekran altı kamera teknolojisinin piyasaya sürülmesi beklenirken, açılır kamera mekanizmalı telefonların artık ömrünü tamamlamaları gerekiyordu. Ancak Xiaomi, aldığı yeni patentlerle bu trendi devam ettirecek gibi görünüyor. Şirketin Çin sertifikasyon kurumunda patentlediği yeni akıllı telefon modellerinden birinin tam 7 adet kamerasının olduğu ortaya çıktı.
Görsellerde de görebileceğiniz gibi akıllı telefonların üst kısmının neredeyse yüzde 70'ini işgal eden bir açılır kamera mevcut. Tüm modellerin ön kısmında iki adet kamera yer alıyor. Arka kısımlarında ise sırasıyla iki, üç ve beş kamera mevcut. Şirketin bu cihazları piyasaya sürüp sürmeyeceğini söylemek için ise henüz çok erken.
https://www.androidheadlines.com/2020/01/xiaomi-smartphone-design-with-7-pop-up-cameras.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ama hiçbiri düzgün video çekmesin . ois falan da olmasın . herkese djı osmo gibi gimball satın
Mesela kameranın teki gece görüş kamerası, diğeri ısıya duyarlı kamera olsun.
Akıllarına gelen herşeyi koydular telefonlara. Koyacak bişey kalmadı :D
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