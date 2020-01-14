Motorola Razr'ın prizma tasarımlı perakende kutusu ortaya çıktı

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Teknoloji şirketi Motorola, geçtiğimiz yılın kasım ayında Motorola Razr 2019 adını verdiği katlanabilir akıllı telefonunu tanıtmıştı. Şirketin kısa bir süre içinde satışa sunacağını açıkladığı cihaz aylar geçmesine rağmen hala piyasada yok ancak perakende kutusu hazırlanmış durumda.

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Üçgen prizma şeklinde kutusu olacak

Dikey olarak katlanabilen Motorola Razr 2019'un tasarım olarak da çok beğenildiğini belirtmek yanlış olmayacaktır. Üretiminde yaşanan gecikmeler sonrasında, cihazın ortaya çıkan perakende kutusu ise yakın bir tarihte raflardaki yerini alacağını gösteriyor. Zira bu bir sızıntı değil, bizzat şirket içinden yayınlanmış bir fotoğraf.

Lenovo Çin'in mobil bölümünün Genel Müdürü, Motorola Razr perakende kutusunu kişisel Weibo sayfasından yayınladı. Görseller kutudaki cihazın XT-2000-2 model numarasına sahip olduğunu ve 9 Ocak 2020 tarihinde üretildiğini gösteriyor. Üçgen prizma şeklinde tasarlanan bu şık ürün kutusu, siyah renge sahip. Snapdragon 710 işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi ile gelecek olan Motorola Razr 2019'un ABD'de 1.499 dolardan, Avrupa'da ise 1.782 dolardan satılması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/motorola_razr_retail_box_teased_by_company_executive-news-41002.php

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