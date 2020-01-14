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    Motorola Razr'ın prizma tasarımlı perakende kutusu ortaya çıktı

    Akıllı telefon üreticisi Motorola, geçtiğimiz Kasım ayında dikey olarak katlanabilen Motorola Razr 2019 modelini tanıtmıştı. Satışa çıkması beklenen cihazın perakende kutusu da hazır.
    1 hf.
    2,1b
    1
    10
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Teknoloji şirketi Motorola, geçtiğimiz yılın kasım ayında Motorola Razr 2019 adını verdiği katlanabilir akıllı telefonunu tanıtmıştı. Şirketin kısa bir süre içinde satışa sunacağını açıkladığı cihaz aylar geçmesine rağmen hala piyasada yok ancak perakende kutusu hazırlanmış durumda.

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    Üçgen prizma şeklinde kutusu olacak

    Dikey olarak katlanabilen Motorola Razr 2019'un tasarım olarak da çok beğenildiğini belirtmek yanlış olmayacaktır. Üretiminde yaşanan gecikmeler sonrasında, cihazın ortaya çıkan perakende kutusu ise yakın bir tarihte raflardaki yerini alacağını gösteriyor. Zira bu bir sızıntı değil, bizzat şirket içinden yayınlanmış bir fotoğraf.

    Lenovo Çin'in mobil bölümünün Genel Müdürü, Motorola Razr perakende kutusunu kişisel Weibo sayfasından yayınladı. Görseller kutudaki cihazın XT-2000-2 model numarasına sahip olduğunu ve 9 Ocak 2020 tarihinde üretildiğini gösteriyor. Üçgen prizma şeklinde tasarlanan bu şık ürün kutusu, siyah renge sahip. Snapdragon 710 işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi ile gelecek olan Motorola Razr 2019'un ABD'de 1.499 dolardan, Avrupa'da ise 1.782 dolardan satılması bekleniyor.



    https://www.gsmarena.com/motorola_razr_retail_box_teased_by_company_executive-news-41002.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    TGrdL 1 hf. en beğenilen
    bunun kutu açılışı videosunu aylar önce izlemiştim. teknoloji ile ilgili çok bilinen yabancı youtuberlar videosunu bile yayınlıyorlar siz bir fotoğraf ile sanki çılgınca birşey yapmışsınız gibi başlık atarak fotoğrafla bu haberi mi veriyorsunuz. enteresan.
    bunun kutu açılışı videosunu aylar önce izlemiştim. teknoloji ile ilgili çok bilinen yabancı youtuberlar videosunu bile yayınlıyorlar siz bir fotoğraf ile sanki...
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    Yanıtla +12
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    muratkaya 1 hf.
    Motorola'nın yenilikçi ruhunu seviyorum. 2010'da Motorola Atrix telefon kullanıyordum, şimdi yeni yeni yaygınlaşan parmak izi okuyucu taa o zaman vardı cihazda. Ama hep saçma sapan hatalar yaptı.

    Neyse, kutusu güzel olmuş, telefon da çok tarz ama o işlemci... Motorola'nın klasik inciri berbat etme simgesi olmuş.
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    mert1907 1 hf.
    DH'de ki haber kalitesi ve zamanlaması yerlerde.
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    canmania 1 hf.
    1600 dolarlık telefondan hala kablolu kulaklık çıkması
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    Mütercim Bey 1 hf.
    Alacak kişi sayısı Avrupa'da bile 10000 kişinin altında olur. Tahminim ise 1000-2000 arası
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    smart1978 1 hf.
    Prizma kutulusu zaten haftalar oncesinden cikmisti belliydi :)












    Gecen yilin 2019 2 Mayis dan beri her turlu ilk sizintisi da var :)






    *Gecen yil ibaresi eklendi unutmusum :)
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    Relax Relax 1 hf. smart1978
    Onur ve Uğur'un hazırladığı haberlerden ne bekliyoruz ki? Bu iki arkadaş sadece slashleaks.com u takip etseler bile daha iyi haber yapmaya başlarlar.
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    EGök_G70 1 hf.
    1500-1782 $ anlıyorum
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    TGrdL 1 hf. en beğenilen
    bunun kutu açılışı videosunu aylar önce izlemiştim. teknoloji ile ilgili çok bilinen yabancı youtuberlar videosunu bile yayınlıyorlar siz bir fotoğraf ile sanki çılgınca birşey yapmışsınız gibi başlık atarak fotoğrafla bu haberi mi veriyorsunuz. enteresan.
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    SigSauer6 1 hf.
    Güzel.
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    2109 kez okundu.
    8 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    motorola razr 2019, motorola razr ve
    5 etiket daha katlanabilir telefon perakende kutusu Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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