Xiaomi yeni akıllı TV'lerini tanıttı: Karşınızda Smart TV X Pro serisi

Üretici 43 inç, 50 inç ve 55 inç ekranlı üç model duyurdu. Televizyonlar 4K çözünürlüğe sahip LED panellerin yanı sıra HDR10+, Dolby Vision IQ ve Vivid Picture Engine 2 desteğine sahip. Ekran ön panel alanının %96.9'unu kaplıyor.
Xiaomi Smart TV X Pro serisinin temel versiyonları 30 watt hoparlör ile donatıldı. Buna karşın 55 inç ekranlı modelde 40 watt'lık bir ses sistemi mevcut. Her üç üründe de ortam ışığı sensörü ve sesli kontrol için mikrofonlar bulunuyor.
Xiaomi Smart TV X Pro fiyatları
Giriş kısmında da bahsettiğimiz üzere yeni akıllı TV'ler Google TV tabanlı PatchWall yazılımı ile çalışıyor. Diğer özelliklerini çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.0, üç HDMI 2.1 portu, iki USB bağlantı noktası, AV girişi, kulaklık jakı ve Ethernet bağlantısı olarak sıralayabiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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