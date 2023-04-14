Xiaomi yeni akıllı TV'lerini tanıttı: Karşınızda Smart TV X Pro serisi

Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Xiaomi, Hindistan'da Smarter Living 2023 başlıklı bir etkinlik düzenledi. Çinli şirket lansman kapsamında Google TV işletim sistemine sahip ilk akıllı TV'lerini tanıttı. Yeni seri Xiaomi Smart TV X Pro adı altında sunuluyor.

Xiaomi Mi Band 8 kolye olarak da kullanılabilecek 3 sa. önce eklendi

Üretici 43 inç, 50 inç ve 55 inç ekranlı üç model duyurdu. Televizyonlar 4K çözünürlüğe sahip LED panellerin yanı sıra HDR10+, Dolby Vision IQ ve Vivid Picture Engine 2 desteğine sahip. Ekran ön panel alanının %96.9'unu kaplıyor.

Tam Boyutta Gör

Xiaomi Smart TV X Pro serisinin temel versiyonları 30 watt hoparlör ile donatıldı. Buna karşın 55 inç ekranlı modelde 40 watt'lık bir ses sistemi mevcut. Her üç üründe de ortam ışığı sensörü ve sesli kontrol için mikrofonlar bulunuyor.

Xiaomi Smart TV X Pro fiyatları

Giriş kısmında da bahsettiğimiz üzere yeni akıllı TV'ler Google TV tabanlı PatchWall yazılımı ile çalışıyor. Diğer özelliklerini çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.0, üç HDMI 2.1 portu, iki USB bağlantı noktası, AV girişi, kulaklık jakı ve Ethernet bağlantısı olarak sıralayabiliriz.

Tam Boyutta Gör Xiaomi Smart TV X Pro serisinin 43 inç ekranlı modeli 400 dolar, 50 inçlik modeli 500 dolar ve 55 inçlik modeli 600 dolar fiyatla satışa sunulacak. Hindistan'da satışlar 19 Nisan itibarıyla başlıyor. Yeni televizyonların diğer ülkelerde piyasaya sürülüp sürülmeyeceği henüz belli değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.