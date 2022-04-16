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    Xiaomi yeni bir 55 inç 4K OLED TV çıkarmaya hazırlanıyor

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, akıllı TV yelpazesine yeni bir model eklemeyi planlıyor. Şirket yakında 4K çözünürlük sunan yeni bir 55 inç OLED TV tanıtacak.     
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    Xiaomi yeni bir 55 inç 4K OLED TV çıkarmaya hazırlanıyor
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    Xiaomi'nin 55 inç boyutunda yeni bir OLED TV piyasaya sürmeye hazırlandığı bildiriliyor. Çinli şirket cihazı bu ay tanıtabilir. Kaynakların aktardığı bilgilere göre televizyon 4K çözünürlüğe sahip bir ekran taşıyacak.

    Yeni modelin Dolby Vision IQ ve IMAX Enhanced teknolojilerini destekleyeceği belirtiliyor. Ayrıca Dolby Atmos destekli toplam 30 watt güce sahip ses sistemi ile gelecek. Yazılım platformu olarak Android TV 11 işletim sistemi konuşuluyor.

    Xiaomi yeni bir 55 inç 4K OLED TV çıkarmaya hazırlanıyor
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    Muhtemel fiyatı de ortaya çıktı

    OLED TV'nin diğer teknik özellikleri henüz belli değil. Fiyat etiketinin ise muhtemelen Xiaomi Mi TV 6 OLED seviyesinde olacağı söyleniyor. Yani satın almak isteyenlerin yaklaşık 900 dolar gibi bir parayı gözden çıkarmaları gerekecek.

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 22 saat önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 2 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 2 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 2 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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