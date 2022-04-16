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Xiaomi'nin 55 inç boyutunda yeni bir OLED TV piyasaya sürmeye hazırlandığı bildiriliyor. Çinli şirket cihazı bu ay tanıtabilir. Kaynakların aktardığı bilgilere göre televizyon 4K çözünürlüğe sahip bir ekran taşıyacak.

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Yeni modelin Dolby Vision IQ ve IMAX Enhanced teknolojilerini destekleyeceği belirtiliyor. Ayrıca Dolby Atmos destekli toplam 30 watt güce sahip ses sistemi ile gelecek. Yazılım platformu olarak Android TV 11 işletim sistemi konuşuluyor.

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Muhtemel fiyatı de ortaya çıktı

OLED TV'nin diğer teknik özellikleri henüz belli değil. Fiyat etiketinin ise muhtemelen Xiaomi Mi TV 6 OLED seviyesinde olacağı söyleniyor. Yani satın almak isteyenlerin yaklaşık 900 dolar gibi bir parayı gözden çıkarmaları gerekecek.

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Xiaomi yeni bir 55 inç 4K OLED TV çıkarmaya hazırlanıyor