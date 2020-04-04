Xiaomi yeni bir kablosuz fare duyurdu

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Yıllık olarak gerçekleştirdiği Mi Fan Festival 2020 etkinliği kapsamında akıllı telefon dışında pek çok yeni ürün duyuran Xiaomi kablosuz fare serisini yenilemeyi unutmadı. Xiaomi Mi Elegant Mouse Metallic Edition şık tasarımı uygun fiyata sunuyor.

Xiaomi Mi Elegant Mouse Metallic Edition özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi Elegant Mouse Metallic Edition modeli adından da anlaşılacağı üzere fırçalanmış metal bir gövdeye sahip. Ele oturan kıvrımlı tasarımı ise firmanın önceki fare modellerine oldukça benziyor. Fare; 1000 DPI hassasiyet seviyesine sahip bir foto elektrik sensör barındırıyor. Sensör oldukça iyi bir tecrübe sunuyor.

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Farenin en önemli özelliği Bluetooth ve 2.4GHz kablosuz frekanslarını kullanabilmesi. Böylece aynı anda iki farklı cihaza bağlanabiliyor ve akıcı bir şekilde geçiş yapabiliyor. AA tipi pil Bluetooth üzerinde 9 ay, 2.4GHz üzerinde ise 12 aya kadar kullanım süresi sunabiliyor. Xiaomi Mi Elegant Mouse Metallic Edition modeli 14$ gibi oldukça uygun bir fiyata sahip.

https://www.gizmochina.com/2020/04/03/xiaomi-launches-mi-elegant-mouse-metallic-edition-for-99-yuan-14/

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