Xiaomi yeni bütçe dostu TV'lerini duyurdu: Karşınızda Smart TV A Serisi

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Çinli teknoloji devi Xiaomi yeni uygun fiyatlı akıllı TV'lerini tanıttı. Xiaomi Smart TV A Serisi kapsamında 32, 40 ve 43 inç olmak üzere üç model sunuluyor. Bunlardan 32 inç olanı HD çözünürlük ile sınırlıyken 40 ve 43 inçlik modeller Full HD çözünürlüğe sahip.

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Yeni TV'ler metal tasarım ve çerçevesiz ekranla karşımıza çıktı. Görünüm olarak oldukça şık durdukları söylenebilir. Bununla birlikte Vivid Picture Engine teknolojisini desteklediklerini belirtelim. Her üç televizyon da 178 derece görüş açısı ve 60 Hz yenileme hızı sunuyor.

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Xiaomi Smart TV A Serisi TV'ler Dolby Audio, DTS:HD, DTS Virtual: X destekli toplam 20 watt'lık iki hoparlörle donatıldı. Ancak 32 inçlik modelde DTS:X desteği yok. Televizyonlar dört Cortex A35 çekirdeği içeren işlemci, 1.5 GB RAM ve 8 GB dahili depolama birimiyle geliyor.

Xiaomi Smart TV A Serisi fiyatları

Yeni TV'lerde yazılım tarafı Google TV tabanlı PatchWall + arayüzüne emanet. Bağlantı seçeneklerini Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz), iki HDMI bağlantı noktası, iki USB portu ve bir Ethernet girişi olarak sıralayabiliriz.

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Xiaomi Smart TV A Serisi'nde yer alan 32 inçlik modelin fiyat etiketi 182 dolar. Çinli şirket 40 ve 43 inçlik modeller için ise sırasıyla 280 dolar ve 304 dolar gibi fiyatlar belirlemiş. Üç televizyon da 25 Temmuz'dan itibaren internet üzerinden ve perakende mağazalarından satın alınabilecek.

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Xiaomi yeni bütçe dostu TV'lerini duyurdu: İşte Smart TV A Serisi