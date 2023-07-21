Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei Watch Fit Special Edition tanıtıldı: AMOLED ekran, GPS, 9 güne kadar pil ömrü

    Huawei akıllı saat yelpazesine yeni bir model ekledi. Çinli markanın satışa sunduğu Huawei Watch Fit Special Edition isimli cihaz her zaman açık ekran desteği ve dahili GPS modülüyle geliyor.
    Oy Ver
    Huawei Watch Fit Special Edition tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Huawei, global pazara yönelik yeni bir akıllı saat tanıttı. Huawei Watch Fit Special Edition adı altında sunulan model 456×280 piksel çözünürlük ve her zaman açık ekran (AOD) desteğine sahip 1.64 inç AMOLED ekran taşıyor.

    Akıllı saatin ekran-gövde oranı %70 olarak açıklandı. Kullanılan ekran 326 PPI yoğunluğa sahip ve 16.7 milyon renk gösterebiliyor. Huawei Watch Fit Special Edition'da AOD işleviyle de çalışan 10.000'den fazla kadran seçeneği mevcut.

    Huawei Watch Fit Special Edition tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Akıllı saat, kalp atış hızınızı günün her saati izleyen bir yapay zeka algoritması olarak tanımlayabileceğimiz Huawei TruSeen 5.0 teknolojisiyle geliyor. Bununla birlikte 100'den fazla egzersiz modu içerdiğini belirtelim.

    Cihaz gelen aramalar hakkında bilgi verebildiği gibi metin mesajlarını yanıtlamanıza olanak tanıyor. Huawei'ye göre cihazdaki pilin normal kullanımda dayanma süresi 6 gün. Tasarruf modunda ise 9 güne kadar pil ömrü sağlayabiliyor.

    Huawei Watch Fit Special Edition tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör

    Fiyat etiketi de belli oldu

    Huawei Watch Fit Special Edition'ın diğer özelliklerini dahili GPS modülü, uyku takibi, stres izleme, kandaki oksijen doygunluğunu (SpO2) ölçme ve adet döngüsü takip etme olarak sıralayabiliriz. Akıllı saat 21 gram ağırlığında, kalınlığı ise 10.7 mm.

    Huawei Watch Fit Special Edition tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Huawei Watch Fit Special Edition şu anda Almanya'da 99 euro ve Brezilya'da 104 dolara satışa sunulmuş durumda. Cihazın Yıldızlı Siyah, Nebula Pembesi, Orman Yeşili renk seçenekleri var. Akıllı saat yakında diğer pazarlarda da satışa sunulacak.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    Evren7 1 saat önce

    +2000 TL fark ile uçan teslimat

    Profil resmi
    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

    Profil resmi
    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    benzinlikte çalışmak powerbank şarj olmuyor serum deri altına giderse ne olur erkek kedi erkek kedinin üstüne neden çıkar fan club

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Plus 2022
    Reeder P13 Blue Plus 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 &#231;ipli 2023 model MacBook Air
    Apple M2 çipli 2023 model MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız