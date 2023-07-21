Huawei Watch Fit Special Edition tanıtıldı: AMOLED ekran, GPS, 9 güne kadar pil ömrü

Akıllı saatin ekran-gövde oranı %70 olarak açıklandı. Kullanılan ekran 326 PPI yoğunluğa sahip ve 16.7 milyon renk gösterebiliyor. Huawei Watch Fit Special Edition'da AOD işleviyle de çalışan 10.000'den fazla kadran seçeneği mevcut.
Cihaz gelen aramalar hakkında bilgi verebildiği gibi metin mesajlarını yanıtlamanıza olanak tanıyor. Huawei'ye göre cihazdaki pilin normal kullanımda dayanma süresi 6 gün. Tasarruf modunda ise 9 güne kadar pil ömrü sağlayabiliyor.
Fiyat etiketi de belli oldu
Huawei Watch Fit Special Edition'ın diğer özelliklerini dahili GPS modülü, uyku takibi, stres izleme, kandaki oksijen doygunluğunu (SpO2) ölçme ve adet döngüsü takip etme olarak sıralayabiliriz. Akıllı saat 21 gram ağırlığında, kalınlığı ise 10.7 mm.
+2000 TL fark ile uçan teslimat
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)