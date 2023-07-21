Huawei Watch Fit Special Edition tanıtıldı: AMOLED ekran, GPS, 9 güne kadar pil ömrü

Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Huawei, global pazara yönelik yeni bir akıllı saat tanıttı. Huawei Watch Fit Special Edition adı altında sunulan model 456×280 piksel çözünürlük ve her zaman açık ekran (AOD) desteğine sahip 1.64 inç AMOLED ekran taşıyor.

PS4 ve PS5 için performans artıran güncelleme yayınlandı 3 sa. önce eklendi

Akıllı saatin ekran-gövde oranı %70 olarak açıklandı. Kullanılan ekran 326 PPI yoğunluğa sahip ve 16.7 milyon renk gösterebiliyor. Huawei Watch Fit Special Edition'da AOD işleviyle de çalışan 10.000'den fazla kadran seçeneği mevcut.

Tam Boyutta Gör Akıllı saat, kalp atış hızınızı günün her saati izleyen bir yapay zeka algoritması olarak tanımlayabileceğimiz Huawei TruSeen 5.0 teknolojisiyle geliyor. Bununla birlikte 100'den fazla egzersiz modu içerdiğini belirtelim.

Cihaz gelen aramalar hakkında bilgi verebildiği gibi metin mesajlarını yanıtlamanıza olanak tanıyor. Huawei'ye göre cihazdaki pilin normal kullanımda dayanma süresi 6 gün. Tasarruf modunda ise 9 güne kadar pil ömrü sağlayabiliyor.

Tam Boyutta Gör

Fiyat etiketi de belli oldu

Huawei Watch Fit Special Edition'ın diğer özelliklerini dahili GPS modülü, uyku takibi, stres izleme, kandaki oksijen doygunluğunu (SpO2) ölçme ve adet döngüsü takip etme olarak sıralayabiliriz. Akıllı saat 21 gram ağırlığında, kalınlığı ise 10.7 mm.

Tam Boyutta Gör Huawei Watch Fit Special Edition şu anda Almanya'da 99 euro ve Brezilya'da 104 dolara satışa sunulmuş durumda. Cihazın Yıldızlı Siyah, Nebula Pembesi, Orman Yeşili renk seçenekleri var. Akıllı saat yakında diğer pazarlarda da satışa sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Huawei Watch Fit Special Edition tanıtıldı: İşte özellikleri