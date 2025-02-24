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    Xiaomi'nin süper arabası SU7 Ultra için geri sayıma geçildi

    Xiaomi, yeni elektrikli aracı SU7 Ultra’nın resmi tanıtımı için artık gün sayıyor. SU7 modeliyle elektrikli otomobil pazarında ses getiren Xiaomi’nin Ultra modeli de heyecanla bekleniyor.

    Xiaomi SU7 Ultra için geri sayıma geçildi Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, elektrikli araç sektöründe büyük ses getiren SU7 modelinin en güçlü versiyonu olan SU7 Ultra'yı, 27 Şubat'ta düzenleyeceği özel bir etkinlikte tanıtmaya hazırlanıyor. Aynı etkinlikte markanın en üst segment akıllı telefonu Xiaomi 15 Ultra da teknoloji meraklılarının beğenisine sunulacak. Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, bu iki modelin markanın premium segmentteki iddiasını güçlendiren önemli adımlar olduğunu belirtiyor.

    SU7 Ultra, Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili SU7’nin performansa odaklanmış versiyonu olarak dikkat çekiyor. İlk kez 29 Ekim 2024'te tanıtılan model, ön siparişe açıldığı ilk 10 dakikada 3.680 adetlik satış rakamına ulaştı. Ultra versiyon, yüksek performansıyla fark yaratırken, 112.420 dolarlık fiyat etiketiyle de standart SU7’nin yaklaşık dört katı bir maliyetle satışa sunuluyor. Xiaomi, SU7 Ultra için 2025 yılı sonuna kadar 10.000 adetlik bir satış hedefi belirlemiş durumda.

    Elektrikli otomobil pazarına güçlü bir giriş yapan Xiaomi, sadece SU7 modelleriyle sınırlı kalmayarak portföyünü genişletmeyi planlıyor. Markanın SUV segmentindeki yeni modeli YU7'nin, Haziran veya Temmuz aylarında resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Şirket, 2025 yılı genelinde toplam 300.000 araç satmayı hedefleyerek, sektördeki konumunu sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

    Lei Jun, SU7 Ultra ve Xiaomi 15 Ultra'nın, markanın en ileri teknolojilere sahip ürünleri olduğunu vurguluyor. Xiaomi, bu yeni nesil cihazlarla sadece bir marka olmanın ötesine geçerek, premium segmentte de güçlü bir oyuncu olma yolunda ilerliyor. Şirketin hem akıllı telefon hem de otomotiv sektöründeki yenilikçi yaklaşımı, rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor.

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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 3 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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