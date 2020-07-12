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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi yeni ürünlerinin global çıkış tarihini açıkladı

    Xiaomi ekosistemine katılan yeni ürünler ulusal pazarda sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Çinli şirket Mi Band 5, Mi Scooter 2 ve Redmi 9 gibi yeni ürünlerinin global çıkış tarihini duyurdu.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi yeni ürünlerinin global çıkış tarihini açıkladı
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    Xiaomi yeni ürünlerini ulusal pazarda piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Çinli şirket önümüzdeki hafta Mi Band 5 akıllı bileklik, Mi Scooter 2 elektrikli scooter, Redmi 9 ve diğer yeni cihazların global lansmanını yapacağı bir etkinlik düzenleyecek.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Band 4 dünyanın en çok satan akıllı bilekliği"

    Yayınlanan tanıtım posterindeki figürler Xiaomi'nin lansman kapsamında sahneye çıkaracağı ürünler hakkında ipuçları veriyor. Teaser görüntüsüne bakılırsa şirket 120 Hz tazeleme oranına sahip 65 inç OLED TV modelini de Avrupa pazarında piyasaya sürecek.

    Xiaomi yeni ürünlerinin global çıkış tarihini açıkladı
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    YouTube'da yayınlanacak

    Xiaomi Ekosistem Ürün Lansmanı, 15 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. Global çapta düzenlenecek etkinlik şirketin resmi YouTube kanalının yanı sıra Twitter ve Facebook gibi diğer sosyal medya platformları üzerinden izlenebilecek.



    https://twitter.com/Xiaomi/status/1281483292445941760 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    kmlrzy (Kemal Uyar) 5 sa.
    xiaomi global ürün çıkarıyorsun ama daha netflix uyumlu değil. acemiyken daha

    iyiydin, pro oldukça bizi s...yon.
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    SKYFALL (Gökhan ) 5 sa.
    Mi band 4 modelini ilk çıktığında 300 küsür liraya satıyordu firmalar şimdi 160 küsür liraya satılıyor enflasyon kötü olmasına rağmen düşünün.

    Sahtekarlık mı? diz boyu

    Bu model kaça gidecek bakalım.
    Sahtekarlığın alası olur emin olabilirsiniz.
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    Askaparta 6 sa.
    Gelsin görelim ama ucuza.
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