Xiaomi yeni ürünlerinin global çıkış tarihini açıkladı

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Xiaomi yeni ürünlerini ulusal pazarda piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Çinli şirket önümüzdeki hafta Mi Band 5 akıllı bileklik, Mi Scooter 2 elektrikli scooter, Redmi 9 ve diğer yeni cihazların global lansmanını yapacağı bir etkinlik düzenleyecek.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Band 4 dünyanın en çok satan akıllı bilekliği"

Yayınlanan tanıtım posterindeki figürler Xiaomi'nin lansman kapsamında sahneye çıkaracağı ürünler hakkında ipuçları veriyor. Teaser görüntüsüne bakılırsa şirket 120 Hz tazeleme oranına sahip 65 inç OLED TV modelini de Avrupa pazarında piyasaya sürecek.

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YouTube'da yayınlanacak

Xiaomi Ekosistem Ürün Lansmanı, 15 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. Global çapta düzenlenecek etkinlik şirketin resmi YouTube kanalının yanı sıra Twitter ve Facebook gibi diğer sosyal medya platformları üzerinden izlenebilecek.

https://twitter.com/Xiaomi/status/1281483292445941760

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