Lenovo Legion Y700 2024'ün tasarımı ortaya çıktı: İşte muhtemel lansman tarihi

Tam Boyutta Gör Şık mat siyah kaplama ve düz kenar tasarımıyla öne çıkan yeni nesil Legion Y700 (2024) oyun tabletinin tasarımı ortaya çıktı. Sızdırılan görüntülerdeki tasarımıyla dikkat çeken bu oyun tableti, güçlü performansı ve kompakt yapısıyla oyun severlere üst düzey bir deneyim sunmayı hedefliyor.

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İşte Lenovo Legion Y700 2024'ün beklenen özellikleri:

Sızdırılan bilgilere göre Y700, selefinin Snapdragon 8+ Gen 1 çipinden bir yükseltme olan Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle desteklenecek. Yakın zamanda Geekbench'te görülen cihaz, 2.209'luk tek çekirdek puanı ve 6.509'luk çok çekirdek puanı göstererek önemli bir performans artışına işaret ediyordu. Ayrıca bu listeye göre cihazın, 12 GB RAM içermesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Lenovo, bu yeni modelin ayrıntılarını açıklamasa da, önceki nesil tarafından oluşturulan temelin üzerine inşa edilmesi bekleniyor. Lenovo Legion Y700 (2024) lansman tarihi henüz doğrulanmadı ancak cihazın 29 Eylül'de, Çin'de tanıtılması bekleniyor.

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Lenovo Legion Y700 2024'ün tasarımı ortaya çıktı