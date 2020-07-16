xMEMS dünyanın ilk MEMS hoparlörünü duyurdu

Son dönemde teknoloji dünyasının ilgi gösterdiği yeniliklerden MEMS veya mikro elektro mekanik sistemler yavaş yavaş devrim yapma aşamasına geliyor. Dünyanın ilk MEMS hoparlörü tanıtılmış durumda.

MEMS nedir?

MEMS tanımı elektronik ve mekanik bileşenleri bir araya getiren sistemler için kullanılıyor. Bu teknoloji ile aynı entegre devre üzerinde mikro elektronik ve mekanik sistemler yer alabiliyor. Böylece tek parçada entegrasyon sağlanarak sistem boyutu azaltılıyor ve üretim maliyetleri oldukça düşüyor.

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MEMS sistemlerde silikon ana malzeme durumunda. Daha kolay ve toplu üretim aşamaları olan MEMS tekniği ayrıca daha az güç tüketiyor, titreşim ve şok gibi etkilere de dayanabiliyor. MEMS tekniğini bugün sabit disk sensörlerinde, medya oynatıcılarda, yazıcılarda, mikro aynalarda, basınç sensörlerinde, mikro kontrolcülerde ve hatta işlemcilerde bile karşımıza çıkıyor.

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2017 yılında hayata geçen xMEMS girişimi uzun süredir MEMS teknolojisi barındıran hoparlör yapısı geliştirmeye çalışıyor ve ses sektöründe bir devrim yapmayı amaçlıyordu. Girişim bu hafta ortaya çıkan nihai ürünü duyurdu.

Montara kod adıyla geliştirilen MEMS hoparlör yapısı yek pare gövde sayesinde sanki silikon bir yonga gibi tipik üretim litografisine dahil olabiliyor. Bu sayede geleneksel ses bobini tasarımlarına göre çok daha basit ve düşük maliyetli bir üretim ortaya çıkıyor.

Montara tasarımı 8.4mm x 6.06mm boyutlarında silikon bir zar ile geliyor ve 6 adet hücre adı verilen ses modüllerinden oluşuyor. Frekans aralığı 10Hz-20KHz olurken dinamik sürücü ve armatür sürücüyü bir arada kullanma zorunluluğunu da ortadan kaldırıyor.

Mekanik avantajı dolayısıyla yüksek zar hareketi elde ediliyor ve böylece seslerde yüksek tepki ile düşük THD değerleri ortaya çıkarak ses üretiminde daha berrak bir kalite oluşuyor. Girişim 200Hz-20KHz arasında sadece yüzde 0.5 THD değeri vadediyor.

Akım ile çalışan değil elektriğin alan değiştirmesi olarak da tanımlayabileceğimiz piezo yöntemi ile çalışan bir yapı olduğu için de standart bobin sürücülere göre çok daha az enerji harcıyor. Bununla birlikte Montara tasarımında Texas Instruments LM48580 gibi yardımcı bir güçlendirici yonga kullanmak gerekli.

xMEMS girişimi daha çok tam kablosuz kulaklık sınıfını hedefliyor. Bununla birlikte henüz ticari hayata geçmek için vakti var. Firma en erken gelecek yıl bahar aylarında ticari üretime hazır ürünlerin ortaya çıkmasını umuyor.

https://www.anandtech.com/show/15894/xmems-announces-worlds-first-monolithic-mems-speaker

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