XPG’den RGB aydınlatmalı oyuncu SSD’si

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Oyunculara hitap eden RGB aydınlatmalı SSD sürücülere giderek alışmaya başladık. A-DATA XPG oyuncu markası bu alanda şık ürünler piyasaya sürmeye devam ediyor. XPG SPECTRIX S20G yine agresif bir görünüme sahip.

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XPG SPECTRIX S20G özellikleri

XPG SPECTRIX S20G NVMe 1.3 SSD sürücüsü fırçalanmış alüminyum kaplama ve x şeklindeki RGB aydınlatması ile şık bir görünüm sunuyor. Ayrıca pasif olarak ısınmaya karşı da soğutma görevi görüyor.

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NVMe 1.3 uyumluluğu olan SSD sürücüsü 3D NAND bellek modülleri kullanıyor. Bu sayede 2500MB/s okuma hızlarına ve 1800MB/s yazma hızlarına ulaşabiliyor. LDPC teknolojisi geniş bir yelpazede hataları giderirken AES 256-bit şifreleme de verileri güvende tutuyor.

En son Intel ve AMD anakart platformları ile uyumlu olan XPG SPECTRIX S20G sürücüsü farklı kapasite seçenekleri ile geçecek. XPG SPECTRIX S40G serisi 2TB’a kadar kapasite sunuyor ve 45$’dan başlıyordu.

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