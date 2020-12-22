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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    XPG’den RGB aydınlatmalı oyuncu SSD’si

    XPG SPECTRIX S20G adındaki NVMe 1.3 SSD sürücüsü x şeklindeki RGB aydınlatması ile şık bir görünüm sunarken 2500MB/s veri aktarım oranlarına da ulaşabiliyor.
    13 sa.
    873
    5
    5
    HDD / SSD
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    1

    XPG’den RGB aydınlatmalı oyuncu SSD’si
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    Oyunculara hitap eden RGB aydınlatmalı SSD sürücülere giderek alışmaya başladık. A-DATA XPG oyuncu markası bu alanda şık ürünler piyasaya sürmeye devam ediyor. XPG SPECTRIX S20G yine agresif bir görünüme sahip.

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    XPG SPECTRIX S20G özellikleri

    XPG SPECTRIX S20G NVMe 1.3 SSD sürücüsü fırçalanmış alüminyum kaplama ve x şeklindeki RGB aydınlatması ile şık bir görünüm sunuyor. Ayrıca pasif olarak ısınmaya karşı da soğutma görevi görüyor.

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    NVMe 1.3 uyumluluğu olan SSD sürücüsü 3D NAND bellek modülleri kullanıyor. Bu sayede 2500MB/s okuma hızlarına ve 1800MB/s yazma hızlarına ulaşabiliyor. LDPC teknolojisi geniş bir yelpazede hataları giderirken AES 256-bit şifreleme de verileri güvende tutuyor.

    En son Intel ve AMD anakart platformları ile uyumlu olan XPG SPECTRIX S20G sürücüsü farklı kapasite seçenekleri ile geçecek. XPG SPECTRIX S40G serisi 2TB’a kadar kapasite sunuyor ve 45$’dan başlıyordu.



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    AREryilmaz

    Üç tane fular taktım hala bu sanatı anlayamadım. Anlayan varsa bana anlatabilir mi sevabına?

    9 saat önce
    Sanal Dilenci

    bu haber biraz eski değil mi?

    10 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    cocainbar (Cocain bar) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Rgbyi bi gofumuze takmadiklari kaldi.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Romeo84 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    512gb - 1000TL
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    hanahmet (ahmet han ayas) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    %1 - 2 hız artışı bir de led ışık. oldu sana oyuncu diski.
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    okayynn (Okan Ü.) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    oley be ışıklı mışıklı daha çok parça xD Yıl başı ağacı gibi olduk
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    cocainbar (Cocain bar) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Rgbyi bi gofumuze takmadiklari kaldi.
    Yanıtla +4
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    Night_Blade (ibrahim s) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu gidin artik
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