XRP şeytanın bacağını kırdı, 3 kattan fazla kazandırdı

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En son 2017 sonlarındaki kripto para fırtınasında 4$ seviyesine yaklaşarak büyük sükse yapan Ripple – XRP para birimi büyük çöküş ile birlikte derin bir sessizliğe gömülmüştü. Genelde 25-26 cent seviyesinde gezinen, bir ara da 20 cent altına sarkan XRP bu hafta adeta coştu.

XRP ne kadar oldu?

Kripto para piyasasının özellikle ABD seçimleri ile birlikte ivme kazanması XRP yatırımcısını daha çok sevindirdi. Geliştirici ekibin pek çok finans kuruluşu ile anlaşma yapmasına rağmen fiyatın bir türlü istenen seviyeye gelmemesi uzun süredir kanayan yara haline gelmişti.

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Ripple platformunun bire bir oranında Spark projesinden jeton dağıtacağını açıklaması ile birlikte yükseliş başladı. Sürekli bir yükseliş ivmesi yakalayan Ripple, kısa süre önce 76 cent seviyesine kadar çıktı. Pazar hacmiyle de USDT birimini geçerek üçüncü sıraya yerleşti.

Bu hafta piyasanın ağır topları diyebileceğimiz emektar kripto paraları için de sevindirici gelişmeler yaşandı. Ethereum 620$ seviyesini test ediyor. XLM 17 cente kadar yükseldi. Litecoin 90$ sınırını geçti. DASH 115$ seviyesine geldi. Bir kaç ay öncesine göre 2-3 kat çıkış oldu diyebiliriz.

Önümüzdeki dönemde kripto para piyasasının yükselişinin sürmesi bekleniyor. Ara ara düzeltme yaparak aşağı çekilse de Bitcoin’in 20 bin dolar üzerine çıkarak özlemle beklenen boğa piyasasını başlatması umut ediliyor.

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