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    YaaniMail güvenli kurumsal e-posta hizmeti sunuyor

    Turkcell YaaniMail, bireysel ve kurumsal kullanıcılara yönelik e-posta hizmeti sunuyor. YaaniMail verileri Türkiye'deki veri merkezlerinde depolandığı için veriler yurt dışına çıkmıyor.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    378
    13
    8
    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    YaaniMail güvenli kurumsal e-posta hizmeti sunuyor
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    Turkcell’in e-posta hizmeti YaaniMail, kurumsal kullanıcılara yönelik kapsamlı özellikler sunuyor. Kurumsal kullanıcılar YaaniMail’in güvenlik özelliklerinden ücretsiz olarak faydalanıyor.

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    YaaniMail’deki veriler Turkcell’in Türkiye’deki veri merkezlerinde depolanıyor. Bu sayede veriler yurt dışına çıkmadan güvenli ve kesintisiz bir şekilde Türkiye içerisinde kalıyor. Mailler ve takvim gibi diğer özellikler YaaniMail’in web sitesinden veya iOS, Android uygulamalarından takip ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Yerli sağlık yazılımı ekosistemi: MedInnovate"

    YaaniMail’in bireysel versiyonu ücretsiz fakat kurumsal versiyonu ücretli. Ancak kurumsal kullanıcılara yasal metin, imza, feragatname, antispam ve antivirüs katmanı özellikleri ücretsiz olarak sunuluyor. Arşiv paketi satın alınması halinde silinen e-postalar da dahil olmak üzere 10 yıl boyunca tüm e-postalar Turkcell arşivinde depolanabiliyor.

    YaaniMail’i şirketler kendi servisi üzerine kurabileceği gibi dilerse Turkcell’in bulut yapısı üzerine de kurabiliyor. YaaniMail’in kurumsal versiyonu kullanıcı başına 6 TL, 10 TL ve 15 TL olarak üç farklı pakette sunuluyor. Bireysel versiyonu ise ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.



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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Real Woods (Kemal ) 7 dk.
    Artık mailleriniz gmail, hotmail, yandex gibi servislere gidemeyecek.Sorun diğer mail servislerinde :)
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    Ambarad (Oğuz ) 1 sa.
    Sırf isminden dolayı tiksinti duyuyorum. Türkçe desen değil, İngilizce desen değil. Yaani nedir? Tiki miyiz, emo muyuz, SMS'mi atıyoruz, Whatsapp'tan mı yazıyoruz? Koskoca iş adamlarının ürünü için bulduğu isme bak.
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    Stanislas Xavier (Evren ) 1 sa.
    Numaranızı kimse ile paylaşmamalarını elli kez söylediğiniz halde kırk farklı yerden reklam, iktidar partisinin şehrinizdeki mitinginin haberini mesaj atan bu şirkete güvenilir mi gerçekten? Adındaki ciddiyetsizlik zaten ayrı bir konu, logosu bile fal uygulaması gibi.
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    narcos06 1 sa. yeni yorumcu
    Tamam herşey güzel ama isim berbat yaani ne ya yaani yaani berbat bir isim isim mi kalmadı küçük bir çocuk daha iyi bir isim bulabilirdi çok çirkin bir isim sanki yandexin 3.sınıf kalitesiz replikası hissi veriyor turkcell güzel bir isim buna layık bir ağ hizmeti ismi bulunabilirdi.
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    Taharetmusluğu 1 sa.
    "onlar" için güvenli herhalde yoksa deprem bayram farketmeksizin her an kopan hatları tek el şekilde devlet destekli yöneten bir firmanın bize bir güvenlik sağlayacağını düşünmüyorum ya da "güvenlik" vergisi de istenebilir yakın zamanda.
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    seksenyedi.87 (Ömer Ömer) 1 sa.
    Severek kullanıyoruz ama yanimail be ya benzer konularda birilerinin elini taşın altına koyması gerekiyor. Örn. Şirket yöneticileri ekipleri ile WhatsApp değil bip grubu kursalar tüm Türkiye yi sarar
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    RAIZEN 2 sa.
    Google gibi kendi kendine yeten bir ekosistem yapmadıkça tutmaz.
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    engineerolduenginar 2 sa.
    on numara hizmet. en azından yerli diyebilecegimiz bir hizmet.
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