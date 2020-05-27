YaaniMail güvenli kurumsal e-posta hizmeti sunuyor

Tam Boyutta Gör

Turkcell’in e-posta hizmeti YaaniMail, kurumsal kullanıcılara yönelik kapsamlı özellikler sunuyor. Kurumsal kullanıcılar YaaniMail’in güvenlik özelliklerinden ücretsiz olarak faydalanıyor.

İlginizi Çekebilir

Turkcell Yaani Mail hizmete başladı

YaaniMail’deki veriler Turkcell’in Türkiye’deki veri merkezlerinde depolanıyor. Bu sayede veriler yurt dışına çıkmadan güvenli ve kesintisiz bir şekilde Türkiye içerisinde kalıyor. Mailler ve takvim gibi diğer özellikler YaaniMail’in web sitesinden veya iOS, Android uygulamalarından takip ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Yerli sağlık yazılımı ekosistemi: MedInnovate"

YaaniMail’in bireysel versiyonu ücretsiz fakat kurumsal versiyonu ücretli. Ancak kurumsal kullanıcılara yasal metin, imza, feragatname, antispam ve antivirüs katmanı özellikleri ücretsiz olarak sunuluyor. Arşiv paketi satın alınması halinde silinen e-postalar da dahil olmak üzere 10 yıl boyunca tüm e-postalar Turkcell arşivinde depolanabiliyor.

YaaniMail’i şirketler kendi servisi üzerine kurabileceği gibi dilerse Turkcell’in bulut yapısı üzerine de kurabiliyor. YaaniMail’in kurumsal versiyonu kullanıcı başına 6 TL, 10 TL ve 15 TL olarak üç farklı pakette sunuluyor. Bireysel versiyonu ise ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.