Yerli sağlık yazılımı ekosistemi: MedInnovate

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MedInnovate isimli yerli uygulama 65 yaş ve üzerindeki kişilerin sağlık durumunun uzaktan takip edilmesini sağlıyor. Uygulama, koronavirüs risk durumu yüksek bu kişilere erken tanı konmasını ve hızlı müdahale yapılarak daha hızlı bir şekilde iyileşmesini hedefliyor.

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MedInnovate uygulaması akıllı saatler ile entegrasyonu yapılarak kullanılıyor. Uygulamanın Dijital Sağlık Takip ve Destek Paketi'nde kullanıcıya PingBit Mate 2D isimli bir akıllı bileklik sunuluyor. Bu bileklik sayesinde 65 yaş üstündeki yakınınızın sağlık durumunu anlık olarak ölçümleyip takip edebiliyorsunuz. Konum, hareket durumu, uyku, beslenme, hareketsiz kalma, düşme, nabız, oksijen satürasyonu, tansiyon, vücut sıcaklığı ve uyumlu akıllı saatler ile kullanıldığında EKG ölçümlerini uzaktan kontrol edebilmek mümkün. Bileklik vasıtasıyla olumsuz ölçümler yapılması durumu da sistem bunu algılıyor ve Acıbadem Mobil Sağlık uzmanları, kişiyle iletişime geçerek durumu hakkında tanı desteğinde bulunuyor. Konum takip özelliği sayesinde kişilerin izolasyon bölgesinin dışına çıkıp çıkmadığı bilgisi de görüntüleniyor.

MedInnovate bu özelliklerin yanı sıra diğer giyilebilir cihazlarla entegrasyonu yapılarak daha kapsamlı özellikler sunacak. Yerli bir sağlık ekosistemi olması amaçlanan uygulama, TÜBİTAK tarafından da destekleniyor. MedInnovate henüz prototip aşamasında. Çıkış tarihi hakkında bilgi bulunmuyor.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/yerli-teknolojiyle-uzaktan-saglik-takibi-/1853674

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