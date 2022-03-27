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    İddiaya göre birkaç gün içinde PlayStation'ın Xbox Game Pass tarzı servisi duyurulacak

    Bloomberg'ten Jason Schreier'ın yaptığı habere göre birkaç gün içerisinde PlayStation'ın Xbox Game Pass'e rakip olarak geliştirdiği yeni servisi duyurulacak.     
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    Yakında PlayStation'ın Game Pass tarzı servisi duyurulabilir
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    Bildiğiniz gibi oyun dünyasının son dönemlerinde Xbox Game Pass en çok sevilen servislerden birisi. Bir süredir de PlayStation'dan benzer bir servis bekleniyordu ve bu servisin söylentileri geçtiğimiz yıl çıkmıştı. Şimdi ise duyuru için kısa bir süre kalmış gibi duruyor.

    Birkaç Gün İçinde Duyuru Gelebilir

    Bloomberg'ten güvenilir gazeteci Jason Schreier'ın yaptığı habere göre önümüzdeki haftanın ilk günlerinde PlayStation'ın yeni servisi duyurulacak. Yani birkaç gün içerisinde resmi duyuruyu görebiliriz. Duyuruyla birlikte de tüm detaylar netleşecektir.

    Şu an için gerçek olma ihtimali çok yüksek olan detaylara baktığımızda servisin Game Pass'in aksine büyük oyunlara ilk günden erişim sağlamayacağını görebiliyoruz. Yani God of Ragnarok gibi, Horizon Forbidden West gibi birinci parti PlayStation oyunları ilk günden servise eklenmeyecek. Çıkan ilk detayları aşağıdaki videomuzdan öğrenebilirsiniz.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Ş
    şapkaa 23 saat önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 2 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 2 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 3 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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