İddiaya göre birkaç gün içinde PlayStation'ın Xbox Game Pass tarzı servisi duyurulacak

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Bildiğiniz gibi oyun dünyasının son dönemlerinde Xbox Game Pass en çok sevilen servislerden birisi. Bir süredir de PlayStation'dan benzer bir servis bekleniyordu ve bu servisin söylentileri geçtiğimiz yıl çıkmıştı. Şimdi ise duyuru için kısa bir süre kalmış gibi duruyor.

Birkaç Gün İçinde Duyuru Gelebilir

Bloomberg'ten güvenilir gazeteci Jason Schreier'ın yaptığı habere göre önümüzdeki haftanın ilk günlerinde PlayStation'ın yeni servisi duyurulacak. Yani birkaç gün içerisinde resmi duyuruyu görebiliriz. Duyuruyla birlikte de tüm detaylar netleşecektir.

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Şu an için gerçek olma ihtimali çok yüksek olan detaylara baktığımızda servisin Game Pass'in aksine büyük oyunlara ilk günden erişim sağlamayacağını görebiliyoruz. Yani God of Ragnarok gibi, Horizon Forbidden West gibi birinci parti PlayStation oyunları ilk günden servise eklenmeyecek. Çıkan ilk detayları aşağıdaki videomuzdan öğrenebilirsiniz.

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Yakında PlayStation'ın Game Pass tarzı servisi duyurulabilir