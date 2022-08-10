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    Robot süpürgelerin çoğunlukta olduğu yaklaşık 50 milyon TL’lik kaçak ürün ele geçirildi

    İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonda 4 bin adedin üzerinde robot süpürge ele geçirildi. Ayrıca cep telefonlarında “imalat yoluyla kayıt” yöntemiyle yeni kaçakçılık sistemi tespit edildi.
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    Türkiye’de robot süpürgeler yakın zamanda büyük ilgi gördü ve pek çok eve girmeye başladı. Müşterilerin gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle pek çok marka resmi yollarla Türkiye’ye adım attı. Bazı firmalar da Türkiye’de robot süpürge üretimine başladı.

    Robot süpürgelere gösterilen yoğun ilgi, kaçakçıların da ilgisini çekiyor. Yurt dışından gümrük kayıtsız şekilde getirilen robot süpürgeler burada uygun fiyata satılıyor.

    Yaklaşık 4 bin robot süpürge ele geçirildi

    İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, İstanbul’da Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından son yapılan eş zamanlı operasyonda piyasa değeri piyasa değeri 45 milyon TL’nin üzerinde toplam 4 bin 197 adet robot süpürge, 1.195 adet cep telefonu, 3 bin 690 adet TV Stick, 314 adet elektronik tüy toplayıcı ve 319 adet epilasyon cihazı yakalandığını açıkladı.

    Cep telefonlarında yeni kaçakçılık yöntemi

    Yurt dışında kaçak yollarla getirilen telefonlar, Türkiye’de üretilmiş gibi gösterilerek “imalat yoluyla kayıt” yöntemiyle BTK sistemine kaydedilmiş. Ancak yapılan IMEI sorgulaması sonucunda cihazların Çin menşeli olduğu ortaya çıktı. "İmalat yoluyla kayıt” yöntemiyle yeni bir ÖTV ‘den kaçırma sistemi tespit edildi.

    Gerçekleştirilen operasyonda yakalanan kaçak ürünlere el konurken, olayla ilgili 10 şüpheli göz altına alındı. Soruşturmalara ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediliyor.

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