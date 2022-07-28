Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yakuza hayranlarına müjde: Seri PlayStation Plus kütüphanesine ekleniyor

    Sony'nin PlayStation kullanıcılarına sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus'a Yakuza serisi ekleniyor. 2022 içerisinde tüm oyunlar eklenmiş olacak.                   
    Oy Ver

    Yakuza serisi PS Plus kütüphanesine ekleniyor
    Tam Boyutta Gör

    Bildiğiniz gibi PlayStation Plus sistemi geçtiğimiz aylarda farklı bir servis haline geldi ve artık aboneler için geniş bir oyun kütüphanesi sunuluyor. Geçtiğimiz saatlerde de Yakuza severler için güzel bir haber paylaşıldı.

    Yakuza Serisi PS Plus'a Geliyor

    Oyun dünyasının en popüler rol yapma oyunu serilerinden birisi olan Yakuza'nın PS Plus sistemine ekleneceği açıklandı. Yakuza Like Dragon zaten PS Plus aboneleri için Ağustos 2022'de sunulacaktı. Ancak bu açıklamanın ardından da tüm oyunların geleceği açıklandı. Tarihleri ve oyunları aşağıda bulabilirsiniz.

    Ağustos Ayında

    PlayStation Plus Essential / Extra / Deluxe Üyeleri İçin

    • Yakuza: Like a Dragon (PS5, PS4)

    PlayStation Plus Extra / Deluxe Üyeleri İçin

    • Yakuza 0 (PS4)
    • Yakuza Kiwami (PS4)
    • Yakuza Kiwami 2 (PS4)

    2022'nin Sonlarında

    PlayStation Plus Premium / Deluxe Üyeleri İçin

    • Yakuza 3 Remastered (PS4)
    • Yakuza 4 Remastered (PS4)
    • Yakuza 5 Remastered (PS4)

    PlayStation Plus Extra / Deluxe Üyeleri İçin

    • Yakuza 6: The Song of Life (PS4)
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mini ve Mikro İHA avcısı: Şahin

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy M33
    Samsung Galaxy M33
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Swift 1 SF114-34
    Acer Swift 1 SF114-34
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız