Yakuza hayranlarına müjde: Seri PlayStation Plus kütüphanesine ekleniyor

Bildiğiniz gibi PlayStation Plus sistemi geçtiğimiz aylarda farklı bir servis haline geldi ve artık aboneler için geniş bir oyun kütüphanesi sunuluyor. Geçtiğimiz saatlerde de Yakuza severler için güzel bir haber paylaşıldı.

Yakuza Serisi PS Plus'a Geliyor

Oyun dünyasının en popüler rol yapma oyunu serilerinden birisi olan Yakuza'nın PS Plus sistemine ekleneceği açıklandı. Yakuza Like Dragon zaten PS Plus aboneleri için Ağustos 2022'de sunulacaktı. Ancak bu açıklamanın ardından da tüm oyunların geleceği açıklandı. Tarihleri ve oyunları aşağıda bulabilirsiniz.

Ağustos Ayında

PlayStation Plus Essential / Extra / Deluxe Üyeleri İçin

Yakuza: Like a Dragon (PS5, PS4)

PlayStation Plus Extra / Deluxe Üyeleri İçin

Yakuza 0 (PS4)

Yakuza Kiwami (PS4)

Yakuza Kiwami 2 (PS4)

2022'nin Sonlarında

PlayStation Plus Premium / Deluxe Üyeleri İçin

Yakuza 3 Remastered (PS4)

Yakuza 4 Remastered (PS4)

Yakuza 5 Remastered (PS4)

PlayStation Plus Extra / Deluxe Üyeleri İçin

Yakuza 6: The Song of Life (PS4)

Yakuza serisi PS Plus kütüphanesine ekleniyor