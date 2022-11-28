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    Anlık Bildirim

    Yandex, ana vatanı Rusya'dan ayrılmayı planlıyor: Vladimir Putin yüzünden!

    Rusya'daki jeopolitik ortam maalesef Rusya'nın Google'ı olarak nitelendirilen Yandex'in kendi evinden ayrılmasına sebep olmak üzere. Rusya'nın en önde gelen teknoloji şirketi Yandex neler planlıyor?
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    Yandex Tam Boyutta Gör
    Rusya'nın Ukrayna ile savaşması yüzünden zor günler geçiren Yandex'in finansal yeterlilik ve marka prestiji açısından toparlanması gerekiyor. Popüler arama motoru servisi fikrî mülkiyetinin bir kısmını ana vatanından ayırmak ve geri kalan her şeyi elden çıkarmak için hazırlanıyor.

     

    Yandex bir basın bildirisi yayımladı

    Arama motoru sektörü dışında reklam, e-ticaret, sürücüsüz otomobil ve bulut teknolojisi sektörlerinde de etkili olan Yandex'in genel merkezi şu anda Hollanda'da.

    Yayımlanan ilgili basın bildirisinde Rusya'daki mevcut jeopolitik ortam yüzünden Yandex'in mülkiyetlerini ve yönetimini yeniden yapılandırma seçeneklerinin gözden geçirilmesi adına stratejik bir süreç başlatıldığı belirtildi. Yandex'in yönetiminde yer alan bir grup bir komite oluşturarak şu görevleri üstlenecek:

    • Yandex'e bağlı olan ve Yandex'in sağladığı belirli hizmetlerin (otonom sürüş teknolojileri, bulut bilgi işlem teknolojisi, veri etiketleme ve eğitim teknolojisi dâhil) devamlılığından sorumlu olan uluslararası departmanların Rusya'dan bağımsız olarak geliştirilebilmesi için araştırmalar yapmak.
    • Yandex'in genel merkezi ve Yandex'in diğer bütün işletmeleri (arama, reklamcılık, mobil, e-ticaret, yiyecek teslimatı, teknoloji teslimatı, eğlence hizmetleri, Rusya'daki ve uluslararası pazarlardaki diğer Yandex hizmetleri dâhil) tarafından yönetilen ve bu yerlere ait olan mülkiyetlerin ve yönetimsel kontrolün belirli unsurların devri dâhil olmak üzere elden çıkarılması için araştırmalar yapmak.
    Yandex Tam Boyutta Gör
    Bu sürecin ön bir aşama olduğunu belirten Rus menşeli arama motoru elden çıkarılması planlanan hisselerin alıcı bulup bulamayacağı konusunda bir güvenceye sahip olmadığını ve bu konuda kimseye bir garanti vermediğini belirtti.

    Söz konusu planlar sürekli bir şekilde analiz edilecek ve hissedarların onayına tabi olacak. Eğer Yandex bu planları hayata geçirirse operasyonlarının bir kısmını Hollanda'da sürdürmeye devam edecek. Geri kalan hizmetler ise Rusya'daki Yandex yönetiminin elinde kalacak.

    Yandex görünüşe göre birçok münhasır hakkını elden çıkartacak. Yandex'i en azından bir süre boyunca otomobil, bulut depolama, eğitim ve veri etiketleme sektörlerinde görmeyeceğiz. 

    Kaynakça https://www.theregister.com/2022/11/28/yandex_reorg_geopolitics/ https://yandex.com/company/press_center/press_releases/2022/2022-11-25
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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 2 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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