Yandex, ana vatanı Rusya'dan ayrılmayı planlıyor: Vladimir Putin yüzünden!

Yandex bir basın bildirisi yayımladı
Arama motoru sektörü dışında reklam, e-ticaret, sürücüsüz otomobil ve bulut teknolojisi sektörlerinde de etkili olan Yandex'in genel merkezi şu anda Hollanda'da.
Yayımlanan ilgili basın bildirisinde Rusya'daki mevcut jeopolitik ortam yüzünden Yandex'in mülkiyetlerini ve yönetimini yeniden yapılandırma seçeneklerinin gözden geçirilmesi adına stratejik bir süreç başlatıldığı belirtildi. Yandex'in yönetiminde yer alan bir grup bir komite oluşturarak şu görevleri üstlenecek:
- Yandex'e bağlı olan ve Yandex'in sağladığı belirli hizmetlerin (otonom sürüş teknolojileri, bulut bilgi işlem teknolojisi, veri etiketleme ve eğitim teknolojisi dâhil) devamlılığından sorumlu olan uluslararası departmanların Rusya'dan bağımsız olarak geliştirilebilmesi için araştırmalar yapmak.
- Yandex'in genel merkezi ve Yandex'in diğer bütün işletmeleri (arama, reklamcılık, mobil, e-ticaret, yiyecek teslimatı, teknoloji teslimatı, eğlence hizmetleri, Rusya'daki ve uluslararası pazarlardaki diğer Yandex hizmetleri dâhil) tarafından yönetilen ve bu yerlere ait olan mülkiyetlerin ve yönetimsel kontrolün belirli unsurların devri dâhil olmak üzere elden çıkarılması için araştırmalar yapmak.
Söz konusu planlar sürekli bir şekilde analiz edilecek ve hissedarların onayına tabi olacak. Eğer Yandex bu planları hayata geçirirse operasyonlarının bir kısmını Hollanda'da sürdürmeye devam edecek. Geri kalan hizmetler ise Rusya'daki Yandex yönetiminin elinde kalacak.
Yandex görünüşe göre birçok münhasır hakkını elden çıkartacak. Yandex'i en azından bir süre boyunca otomobil, bulut depolama, eğitim ve veri etiketleme sektörlerinde görmeyeceğiz.Kaynakça https://www.theregister.com/2022/11/28/yandex_reorg_geopolitics/ https://yandex.com/company/press_center/press_releases/2022/2022-11-25 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam