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    Yandex’e şok: Çalışanı epostaları satarken yakalandı

    Yandex sunucu sistemlerinden sorumlu bir teknik destek yöneticisinin kullanıcıların eposta kutularına erişim iznini üçüncü taraf kişilere pazarladığı ortaya çıktı.
    13 Şubat 2021, 12:30 (4 gün)
    3,1b
    1
    15
    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    8

    Yandex’e şok: Çalışanı epostaları satarken yakalandı
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    Konsepti gereği kişisel veri güvenliğini en iyi şekilde koruması gereken platformların ne yazık ki kendi içinde dahi bunu sağlayamadığını görüyoruz. Twitter’ın geçtiğimiz aylarda yaşadığı Bitcoin dolandırıcılığının ardından Yandex servisinde de bir şok yaşandı.

    Yandex mailleri satılıyor

    Rusya’nın en büyük teknoloji şirketi olarak kabul edilen ve yüzde 60 civarında pay ile arama motoru lideri olan Yandex bilindiği üzere mail ve depolama gibi hizmetler de sunuyor. Bununla birlikte son haberler iç açıcı değil.

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    Yandex sistemlerinin teknik destek sağlayan yöneticilerinden biri kişisel çıkar sağlamak amacıyla kullanıcıların eposta kutularına erişim iznini üçüncü taraf kişilere satarken yakalandı. Bu sayede yaklaşık 4887 email hesabının ele geçirildiği ifade ediliyor.

    Yandex siber güvenlik ekibinin rutin kontroller esnasında fark ettiği yönetici hemen görevden el çektirilmiş ancak en üst seviye teknik destek ekibinden böyle bir davranışın gelmesi aslında hiç de güvende olmadığımızı gösteriyor.

    Yandex izinsiz erişimden etkilenen mail sahiplerine uyarı göndererek şifrelerini değiştirmelerini istiyor. Bunun haricinde kredi kartı ve ödeme bilgilerinin herhangi bir kimsenin eline geçmediği de ifade ediliyor.



    https://thehackernews.com/2021/02/yandex-employee-caught-selling-access.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    JourneyToTheWest 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Halbuki google microsoft apple ne kadar güvenli onlar hiç satmaz bilgilerimizi.
    1 Yanıt Yanıtla +36
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    Gargagar 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bu yakalanmış haber olmuş. Peki yakalanmayanlar?
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    A aysensS 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Gm[color=#141414]ail asla yapmaz öyle şeyler
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Mail olayını bitirecekler

    Herkes tel: numarası kullanacak

    SMS başka çare yok
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    megaladon 3 gün ( Mesaj Silindi )
    halbuki yandex çıktığından bu yana kendi satıyordu..sermayeyi bölüşmek istemediği için kızmışlardır. çok ayıp etmiş çalışan..
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    Y Yoğurt ve Hıyar = Cacık 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Normal birşey Her zaman oluyor Bu kanıtlanmış.
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    The Hollow 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Haberde bahsedilen Yandex skandalı bu işin gelebileceği son noktalardan biri. Onun yanında küçük çaplı bir örnek olacak ama birkaç ay önceye kadar DH'de de Yandex tracker'ı vardı. Onu kaldırmışlar ama diğerleri toplayabildikleri data'ları topluyorlar, tabi engellemiyorsanız.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Bu sadece DH'ye özel değil tabi, bir iş modeli. O sebepten tepki göstermek saçma ama önlem almamakta bir o kadar saçma bence.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    denile 3 gün ( Mesaj Silindi ) The Hollow
    Allah'ım hem Edge, hem de U Block kullanan birini gördüm, yalnız değilmişim :)
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    Şeref60 (Şeref Berber) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Size söylemişdim ruslara güvenmeyin diye
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    Bogazicili_zekiye 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu çok büyük bir problem burda ben rahatım bana bir şey olmaz diyenler var ya en çok size olur sadece o şekilde size neler yapılabileceğini bilmiyorsunuz.
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    1ses1 (hasan türk) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    İnternet ortamı güveni değilki bu güvenli olsun. Bedeva hizmet ne bekliyorlarki. Paralı hizmetlerde bile oluyor. Apple fotoğraf krizi oldu da ne oldu. Zamanında visa müşterilerinin alışveriş bilgilerini sattı milyar dolarlara haber olmuştu sattığı 100 ise yediği ceza 1 di.

    Watsap tan kaçtılar tele ye signal e ne olacak onlarda yapmıyormu. Çok düşünmekten paranoya olur insan gerek yok. Alan alsın satan satsın. Zengin olan olsun ben ihtiyacımı giderebiliyormuyum ona bakıyorum. Elimde olsa tabiki vermem paylaşmam ama elimde değil. Yasalardanda üstünler devletlerden de.

    Hangi uygulama program işime geliyorsa kullanıyorum.
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    Paetzold 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Al birini vur ötekini. Hepsi aynı.
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    arion (Onur Torun) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    İnternet varsa verilerin güvenliği diye birşey yoktur. Elbet bir gün herşey açığa çıkabilir.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    yandex, yandex hacked ve
    2 etiket daha yandex email Internet
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