Yandex’e şok: Çalışanı epostaları satarken yakalandı

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Konsepti gereği kişisel veri güvenliğini en iyi şekilde koruması gereken platformların ne yazık ki kendi içinde dahi bunu sağlayamadığını görüyoruz. Twitter’ın geçtiğimiz aylarda yaşadığı Bitcoin dolandırıcılığının ardından Yandex servisinde de bir şok yaşandı.

Yandex mailleri satılıyor

Rusya’nın en büyük teknoloji şirketi olarak kabul edilen ve yüzde 60 civarında pay ile arama motoru lideri olan Yandex bilindiği üzere mail ve depolama gibi hizmetler de sunuyor. Bununla birlikte son haberler iç açıcı değil.

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Yandex sistemlerinin teknik destek sağlayan yöneticilerinden biri kişisel çıkar sağlamak amacıyla kullanıcıların eposta kutularına erişim iznini üçüncü taraf kişilere satarken yakalandı. Bu sayede yaklaşık 4887 email hesabının ele geçirildiği ifade ediliyor.

Yandex siber güvenlik ekibinin rutin kontroller esnasında fark ettiği yönetici hemen görevden el çektirilmiş ancak en üst seviye teknik destek ekibinden böyle bir davranışın gelmesi aslında hiç de güvende olmadığımızı gösteriyor.

Yandex izinsiz erişimden etkilenen mail sahiplerine uyarı göndererek şifrelerini değiştirmelerini istiyor. Bunun haricinde kredi kartı ve ödeme bilgilerinin herhangi bir kimsenin eline geçmediği de ifade ediliyor.

https://thehackernews.com/2021/02/yandex-employee-caught-selling-access.html

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