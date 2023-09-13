Yandex Mobil Ads SDK 6. sürümü ile reklam seçenekleri ve avantajları artıyor

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Yandex’in tanıttığı Yandex Mobil Ads SDK 6 sürümü yeni dijital uygulama fırsatları sunuyor. Bu SDK sürümünde yer alan yeni bir reklam formatı ve mevcut olanlarda da iyileştirmeler yapılması en önemli avantaj olarak dikkat çekiyor. Uygulamayı geliştirenler artık uygulama yükleme ekranına reklam ekleyebilir ve ek gelir elde edebilir. Bu format, reklam gösterimlerinin sıklığını kontrol etmeye olanak tanımakla birlikte banner’ların hem uygulama açıldığında hem de başka bir uygulamadan geçiş yapıldığında gösterimini de sağlar. App Open Ads, geliştiricilerin uygulamanın yükleme ekranına reklam eklemesine olanak tanıyor. Geliştiriciler, reklam gösterim sıklığını ve duyurunun görüntülenme parametrelerini bağımsız olarak ayarlayabiliyor. Yalnızca uygulamayı ilk açtıklarında ya da her başlangıçta bunu belirleyebilirler; hatta belirli bir seviyeye ulaşan veya uygulamayı bir haftadan uzun süredir kullanan kullanıcılar için hangi kullanıcı kategorisine reklam gösterileceğini de seçebilirler.

Yandex Mobil Ads SDK 6 ile reklamlarda hız ve uyum

SDK 6 sürümünde yapılan değişiklikler ödüllü reklam formatını da etkiledi. Klasik video reklamlara ek olarak, metin-grafik ve çoklu reklam şablonları da kullanıma sunuldu. Kullanıcılar bu tür reklamları ödül almadan kapatma seçeneğine de sahip. Ayrıca, iyileştirmeler sayesinde reklam yüklemesi hızlandırıldı ve boyutları otomatik olarak ayarlanarak banner’ların uygulamalara daha sorunsuz bir şekilde entegre edilmesi sağlandı.

Yandex Divkit teknolojisiyle kullanıcıya özel algoritma

Yeni bir uygulama yayınlamasına gerek kalmadan reklam düzenini sunucu içinde otomatik olarak bir araya getiren Yandex DivKit teknolojisi, artık tüm reklam formatlarında destekleniyor. Algoritma sayesinde her kullanıcı için en çekici reklam öğeleri kümesi ve bunların reklamdaki yerleşimi seçilebilir. Böylece reklamları kullanıcılar için daha çekici ve fark edilir hale gelir; bu da dönüşüm olasılığını ve uygulamayı geliştirenlerin kazancını artırır.





Boyut kontrolünde kolaylık ve hız

Yeni SDK sürümüyle, her uygulamaya özel banner’lar için otomatik boyut uyarlaması geldi. Geliştiriciler bu özelliği iki yöntemle kontrol edebiliyor: stickySize ve inlineSize. StickySize, ekran yüksekliğinin yüzde 15’inden fazlasını kaplamayan küçük şerit banner’lar için tasarlanan bir özellik olarak öne çıkarken, inlineSize içeriğe gömülü olarak uyarlanabilir banner’lar için kullanılabiliyor.

Yandex Mobile Ads SDK, Yandex Advertising Network aracılığıyla iOS ve Android platformlarındaki uygulamalardan gelir elde etmeye yardımcı olur. 10.000’den fazla uygulama Yandex’in gelir elde etme teknolojilerini kullanarak kazanç sağlıyor. Yandex Mobile Ads SDK reklam açık artırmasında 300.000’den fazla doğrudan reklam veren ve 80’den fazla DSP ağı bulunuyor. Yeni SDK sürümü hakkında daha fazla bilgiyi web sitesinde bulabilirsiniz.

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