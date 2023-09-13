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    Anlık Bildirim

    Yandex Mobil Ads SDK 6. sürümü ile reklam seçenekleri ve avantajları artıyor

    Yandex Mobil Ads SDK’nın altıncı sürümü, App Open Ads adı verilen yükleme ekranındaki tam ekran reklamlarının yanı sıra yeni ödüllü reklam seçeneklerini de içeriyor.

    Yandex Mobil Ads SDK 6. sürümü ile reklam seçenekleri artıyor Tam Boyutta Gör

    Yandex’in tanıttığı Yandex Mobil Ads SDK 6 sürümü yeni dijital uygulama fırsatları sunuyor. Bu SDK sürümünde yer alan yeni bir reklam formatı ve mevcut olanlarda da iyileştirmeler yapılması en önemli avantaj olarak dikkat çekiyor. Uygulamayı geliştirenler artık uygulama yükleme ekranına reklam ekleyebilir ve ek gelir elde edebilir. Bu format, reklam gösterimlerinin sıklığını kontrol etmeye olanak tanımakla birlikte banner’ların hem uygulama açıldığında hem de başka bir uygulamadan geçiş yapıldığında gösterimini de sağlar. App Open Ads, geliştiricilerin uygulamanın yükleme ekranına reklam eklemesine olanak tanıyor. Geliştiriciler, reklam gösterim sıklığını ve duyurunun görüntülenme parametrelerini bağımsız olarak ayarlayabiliyor. Yalnızca uygulamayı ilk açtıklarında ya da her başlangıçta bunu belirleyebilirler; hatta belirli bir seviyeye ulaşan veya uygulamayı bir haftadan uzun süredir kullanan kullanıcılar için hangi kullanıcı kategorisine reklam gösterileceğini de seçebilirler.

    Yandex Mobil Ads SDK 6 ile reklamlarda hız ve uyum

    SDK 6 sürümünde yapılan değişiklikler ödüllü reklam formatını da etkiledi. Klasik video reklamlara ek olarak, metin-grafik ve çoklu reklam şablonları da kullanıma sunuldu. Kullanıcılar bu tür reklamları ödül almadan kapatma seçeneğine de sahip. Ayrıca, iyileştirmeler sayesinde reklam yüklemesi hızlandırıldı ve boyutları otomatik olarak ayarlanarak banner’ların uygulamalara daha sorunsuz bir şekilde entegre edilmesi sağlandı.

    Yandex Divkit teknolojisiyle kullanıcıya özel algoritma

    Yeni bir uygulama yayınlamasına gerek kalmadan reklam düzenini sunucu içinde otomatik olarak bir araya getiren Yandex DivKit teknolojisi, artık tüm reklam formatlarında destekleniyor. Algoritma sayesinde her kullanıcı için en çekici reklam öğeleri kümesi ve bunların reklamdaki yerleşimi seçilebilir. Böylece reklamları kullanıcılar için daha çekici ve fark edilir hale gelir; bu da dönüşüm olasılığını ve uygulamayı geliştirenlerin kazancını artırır.



    Boyut kontrolünde kolaylık ve hız

    Yeni SDK sürümüyle, her uygulamaya özel banner’lar için otomatik boyut uyarlaması geldi. Geliştiriciler bu özelliği iki yöntemle kontrol edebiliyor: stickySize ve inlineSize. StickySize, ekran yüksekliğinin yüzde 15’inden fazlasını kaplamayan küçük şerit banner’lar için tasarlanan bir özellik olarak öne çıkarken, inlineSize içeriğe gömülü olarak uyarlanabilir banner’lar için kullanılabiliyor.

    Yandex Mobile Ads SDK, Yandex Advertising Network aracılığıyla iOS ve Android platformlarındaki uygulamalardan gelir elde etmeye yardımcı olur. 10.000’den fazla uygulama Yandex’in gelir elde etme teknolojilerini kullanarak kazanç sağlıyor. Yandex Mobile Ads SDK reklam açık artırmasında 300.000’den fazla doğrudan reklam veren ve 80’den fazla DSP ağı bulunuyor. Yeni SDK sürümü hakkında daha fazla bilgiyi web sitesinde bulabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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