Yapay zekâ, ilk kez bir askeri uçakta yardımcı pilotluk görevini üstlendi

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ teknolojileri son dönemde, özelikle savunma sanayi sektöründe kendine fazlasıyla yer bulmaya başladı. Bu alanda ABD Hava Kuvvetleri’nden gelen örnek ise alanındaki ilk uygulama olma özelliği taşıyor.

Söz konusu uygulamada, Hava kuvvetleri envanterinde bulunan U-2 Dragon Lady yüksek irtifa keşif uçağının yardımcı pilot koltuğuna ARTUµ adlı yapay zekâ algoritması oturdu. 15 Aralık’ta gerçekleştirilen test uçuşunda ARTUµ, normal şartlar altında uçağın pilotunun uçuş anında yürütmesi gereken birtakım görevleri üstlendi.

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ABD Hava Muharebesi Komutanlığı bünyesinde görev yapan U-2 Federal Laboratuvarı’nca üç yıl süren bir geliştirme süreci ardından hayata geçirilen algoritmanın kullanıldığı test uçuşunda ARTUµ, uçaktaki sensörleri kontrol ederek başka bir yapay zekâ tarafından U-2’ye fırlatılan uçaksavar füzesinden kurtulma manevraları yaptı.

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Hava Kuvvetleri yetkililerince yapılan açıklamada, yaklaşık 500 bin bilgisayar simülasyonu sonucu elde ettiği tecrübeyle uçaktaki sensörlerin kontrolünü devralan ARTUµ, uçağın pilotuyla koordineli bir şekilde çalışarak verilen görevi başarıyla yerine getirdi. Görev esnasında pilot ve yapay zekânın aynı radar sistemini kullandığı ve pilotun uçağı havada tutarken ARTUµ’nun ise düşmana ait füze fırlatma rampalarının yerini tespit ettiği ifade ediliyor. Algoritmanın işe yaradığını göstermek için icra edilen testin başarılı olduğunu söyleyen yetkililer ise nihai hedefin teknolojiyi diğer sistemlere transfer etmek olduğunu dile getiriyor.

Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada ise “Makine öğrenmesinin yetenekleri ve bir pilotun uzmanlığı ile ortaya çıkan iş birliği kapsamında gerçekleştirilen bu tarihi uçuş, Ulusal Savunma Stratejisi’nin otonom sistemlere yatırım çağrısına bir cevap niteliği taşıyor.” ifadelerine yer verildi.

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