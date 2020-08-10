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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yapay zekânın uçuracağı bir F-16, simülatör ortamında savaş pilotuna karşı mücadele verecek

    Yapay zekânın hava muharebelerindeki rolünü artırmak maksadıyla DARPA tarafından başlatılan Alfa it Dalaşı Denemeleri programı kapsamında yapay zekâ ile gerçek bir savaş pilotu mücadele edecek.
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    Savunma...
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    Gökhan G.
    Editör
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    Yapay zekânın uçuracağı bir F-16, simülatör ortamında savaş pilotuna karşı mücadele verecek
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    ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma İleri Araştırma Projeleri Teşkilatı (DARPA), Alfa it Dalaşı Denemeleri adlı bir faaliyette yapay zekâ kontrolündeki bir F-16’nın deneyimli bir savaş pilotu tarafından uçurulan F-16’yla mücadele etmesini sağlayacak. Uçuş simülatörü ortamında yapılacak mücadele 20 Ağustos tarihinde icra edilecek.

    Ayrıca Bkz. "Hava savunma sistemi Korkut'un eğitim simülatörü göreve başladı"

    Gelişmiş yapay zekâ sistemlerinin hava muharebelerindeki etkinliğini göstermek adına başlatılan Alfa it Dalaşı Denemeleri programı kapsamında geride bıraktığımız yıl sekiz takım seçilmiş ve bunların 18-20 Ağustos tarihleri arasında Las Vegas’ta düzenlenecek finallerde mücadele etmeleri planlanmıştı. Ancak etkisini bir türlü kaybetmeyen koronavirüs salgını nedeniyle söz konusu faaliyet sanal ortama taşındı.

    Yapay zekânın uçuracağı bir F-16, simülatör ortamında savaş pilotuna karşı mücadele verecek

    DARPA’nın 2019’da hayata geçirdiği Hava Muharebesi Evrimi (Air Combat Evolution- ACE) programı altında düzenlenen ve 3 gün sürecek turnuvanın ilk gününde;  Aurora Flight Sciences, EpiSys Science, Georgia Tech Research Institute, Heron Systems, Lockheed Martin, Perspecta Labs, PhysicsAI ve SoarTech takımları, Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarının geliştirdiği beş yapay zekâ sisteme karşı mücadele verecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar Amerikan Hava Kuvvetleri, yapay zekânın insana karşı mücadele edeceği it dalaşına hazırlanıyor

    İkinci gün rövanş usulü mücadelenin verileceği turnuvanın üçüncü ve son gününde ise ilk dörde giren takımlar arasında eleme usulü yapılacak mücadelede şampiyon belirlenecek. Şampiyon takım ise yukarıda da bahsedilen uçuş simülatöründe gerçek bir F-16 savaş pilotuna karşı mücadele verecek.

    Amaç, insanların yapay zekâya güvenmelerini sağlamak

    Düzenlenecek turnuva kapsamında konuşan DARPA Stratejik Teknoloji Şubesi Program Direktörü Albay Dan Javorsek, “Finalde düzenlenecek it dalaşını ister insan isterse makine kazansın Alfa it Dalaşı Denemeleri programındaki amacımız yapay zekâya olan güveni artırmaktır. Eğer şampiyon olan yapay zekâ, gerçek bir F-16 pilotunun güvenini kazanabilirse hava muharebelerinde insan makine işbirliğine bir adım daha yaklaşmış olacağız. ACE programının yegâne amacı da bu güveni tesis etmektir.” ifadelerini kullandı.

    Yapay zekânın uçuracağı bir F-16, simülatör ortamında savaş pilotuna karşı mücadele verecek

    Sizler de söz konusu faaliyeti izlemek isterseniz 11 Ağustosa kadar buradaki linke tıklayarak ilgili siteye üye olmalısınız.

    ABD, Rusya ve Avustralya gibi ülkelerin yapay zekâ kontrollü dronları savaş pilotları yanında hava muharebelerine sokma planlarının meyveleri bakalım ne zaman toplanmaya başlayacak.



    Kaynakça https://www.c4isrnet.com/battlefield-tech/it-networks/2020/08/07/a-human-f-16-pilot-will-fight-against-ai-in-an-upcoming-contest/ https://www.engadget.com/darpa-alphadogfight-championship-043711508.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Portraitclub 1 hf. en beğenilen
    Olay terminatör filmine doğru gidiyor.
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    darkaura 1 hf.
    "Amaç, insanların yapay zekâya güvenmelerini sağlamak" ,yalan. amac yapay zekayi en iyi plotlarla egitip dahada gelistirmek. yapay zeka yaptigi iste mukemmellesmek icin cok fazla dataya ozelliklede insan kaynakli dataya ihtiyac duyar. tam olarakda pilotlardan alacaklari bu. internette dolasirken karsiniza cikan gorsel captcha'lar bile aslinda sizin insanmi makinami oldugunuzu ayirmak icin degil, asil amac yapay zekanin gorsel analiz yetenegini insan verisi ile gelistirmek. gelen soru gercekden insan olup olmadiginiz test etmek icin ama sonrakiler makinaya dogru foto analizini yaptirmak icin.
    "Amaç, insanların yapay zekâya güvenmelerini sağlamak" ,yalan. amac yapay zekayi en iyi plotlarla egitip dahada gelistirmek. yapay zeka yaptigi iste mukemmelles...
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    Yanıtla +6
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    nebulabado 1 hf.
    Film kopmak üzere.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    RaptorFX 1 hf.
    Edi ile savaş gerçekten başlıyor demek.
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    susesa (selim sağlam) 1 hf.
    Yapay zekanın insandan daha çabuk ve daha doğru karar alma olayını geçtim... film insanın maruz kalabileceği g kuvvetinin sınırlı olmasında zaten kopuyor. Savaş uçaklarını sınırlayan esas faktör bu zaten..
    özetle insansız uçağın yapabileceği ani manevraları zaten insan yapamaz, leyla olur.
    2 Yanıt Yanıtla
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. susesa
    Test simülatör ortamında olduğu için insanları da etkilemeyecek. Yinede bence bir sınır koyacaklar zira haksızlık olacaktır kaybeden taraf konuşur vs. vs.



    Amaç pilotları ikna etmek sınır koymadan ihlal edemezsiniz.
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    Phantom II (Phantom ) 1 hf. susesa
    Aslında sınırlayan esas faktör G kuvveti değil. Hava-hava muharebelerinde birincil koşul enerjiyi kaybetmemektir. Savunma rolündeki uçak vurulmaktan kaçınmak seri G'li manevralar yaptığında üzerindeki enerjiyi %80 oranında kaybedecek ve çok yüksek ihtimal vurulacaktır. Burada da uçağın itki-ağırlık oranı,kanat dizaynı gibi ayrıntılar devreye giriyor.
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    ti7800 (Temjin O.) 1 hf.
    Devir (insansız savaş uçağı / insansız hava aracı) devri.
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    FerdosParadise (Hadi Eftekhari Far) 1 hf.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    İran Devrim Muhafızlarının Amerikan deniz kuvvetlerine ait MQ-4C Triton tipi bir insansız casus uçağını ülkenin güneyindeki Hormozgan’da Düşürdü va hoşafa çevirdi!http://www.ydh.com.tr/HD15998_iran-abdnin-casusu-ucagini-dusurdu.html
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    mcebi001 (murat çebi) 1 hf.
    Bir sonraki nesil avcı uçaklar insansız olacak bu da geliştirme yollarından biri ,kritik soru şu.. Bizim planımız ne ?
    Yanıtla +1
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    halitozbasli (halit ozbasli) 1 hf.
    Bir f-16 pilotu en fazla 12 g kuvvetine bir kaç saniyeden fazla karşı koyamazken sanal pilotun yada yapay zeka ile kontrol edilen bir uçağın it dalaşı ortamında galip gelmesi son derece mümkün
    Yanıtla +2
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    Portraitclub 1 hf. en beğenilen
    Olay terminatör filmine doğru gidiyor.
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    darkaura 1 hf.
    "Amaç, insanların yapay zekâya güvenmelerini sağlamak" ,yalan. amac yapay zekayi en iyi plotlarla egitip dahada gelistirmek. yapay zeka yaptigi iste mukemmellesmek icin cok fazla dataya ozelliklede insan kaynakli dataya ihtiyac duyar. tam olarakda pilotlardan alacaklari bu. internette dolasirken karsiniza cikan gorsel captcha'lar bile aslinda sizin insanmi makinami oldugunuzu ayirmak icin degil, asil amac yapay zekanin gorsel analiz yetenegini insan verisi ile gelistirmek. gelen soru gercekden insan olup olmadiginiz test etmek icin ama sonrakiler makinaya dogru foto analizini yaptirmak icin.
    Yanıtla +6
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    nebulabado 1 hf.
    Film kopmak üzere.
    Yanıtla +4
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