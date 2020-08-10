Yapay zekânın uçuracağı bir F-16, simülatör ortamında savaş pilotuna karşı mücadele verecek

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ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma İleri Araştırma Projeleri Teşkilatı (DARPA), Alfa it Dalaşı Denemeleri adlı bir faaliyette yapay zekâ kontrolündeki bir F-16’nın deneyimli bir savaş pilotu tarafından uçurulan F-16’yla mücadele etmesini sağlayacak. Uçuş simülatörü ortamında yapılacak mücadele 20 Ağustos tarihinde icra edilecek.

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Gelişmiş yapay zekâ sistemlerinin hava muharebelerindeki etkinliğini göstermek adına başlatılan Alfa it Dalaşı Denemeleri programı kapsamında geride bıraktığımız yıl sekiz takım seçilmiş ve bunların 18-20 Ağustos tarihleri arasında Las Vegas’ta düzenlenecek finallerde mücadele etmeleri planlanmıştı. Ancak etkisini bir türlü kaybetmeyen koronavirüs salgını nedeniyle söz konusu faaliyet sanal ortama taşındı.

DARPA’nın 2019’da hayata geçirdiği Hava Muharebesi Evrimi (Air Combat Evolution- ACE) programı altında düzenlenen ve 3 gün sürecek turnuvanın ilk gününde; Aurora Flight Sciences, EpiSys Science, Georgia Tech Research Institute, Heron Systems, Lockheed Martin, Perspecta Labs, PhysicsAI ve SoarTech takımları, Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarının geliştirdiği beş yapay zekâ sisteme karşı mücadele verecek.

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İkinci gün rövanş usulü mücadelenin verileceği turnuvanın üçüncü ve son gününde ise ilk dörde giren takımlar arasında eleme usulü yapılacak mücadelede şampiyon belirlenecek. Şampiyon takım ise yukarıda da bahsedilen uçuş simülatöründe gerçek bir F-16 savaş pilotuna karşı mücadele verecek.

Amaç, insanların yapay zekâya güvenmelerini sağlamak

Düzenlenecek turnuva kapsamında konuşan DARPA Stratejik Teknoloji Şubesi Program Direktörü Albay Dan Javorsek, “Finalde düzenlenecek it dalaşını ister insan isterse makine kazansın Alfa it Dalaşı Denemeleri programındaki amacımız yapay zekâya olan güveni artırmaktır. Eğer şampiyon olan yapay zekâ, gerçek bir F-16 pilotunun güvenini kazanabilirse hava muharebelerinde insan makine işbirliğine bir adım daha yaklaşmış olacağız. ACE programının yegâne amacı da bu güveni tesis etmektir.” ifadelerini kullandı.

Sizler de söz konusu faaliyeti izlemek isterseniz 11 Ağustosa kadar buradaki linke tıklayarak ilgili siteye üye olmalısınız.

ABD, Rusya ve Avustralya gibi ülkelerin yapay zekâ kontrollü dronları savaş pilotları yanında hava muharebelerine sokma planlarının meyveleri bakalım ne zaman toplanmaya başlayacak.

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