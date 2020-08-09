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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hava savunma sistemi Korkut'un eğitim simülatörü göreve başladı

    HAVELSAN tarafından geliştirilen Korkut Eğitim Simülatörü, Konya Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesindeki Hava Savunma Eğitim Merkezi'nin (HSEM) kullanımına sunuldu.
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    Savunma...
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Hava savunma sistemi Korkut'un eğitim simülatörü göreve başladı
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    Türkiye'nin katmanlı hava savunmasında görev alan Korkut Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi'nin eğitim simülatörü göreve başladı.

    Korkut Seri Üretim Sözleşmesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarının karşılanması ve Türkiye'nin alçak irtifa hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında 19 Mayıs 2016'da imzalandı. Korkut sistemleri geçen yıl envantere girmeye başladı. ASELSAN’ın ana yüklenici olduğu projede, HAVELSAN da alt yüklenici olarak Korkut Eğitim Simülatörü'nü (Korkut-ES) geliştirdi.

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    Gelen bilgiye göre HAVELSAN, geliştirdiği Korkut-ES'i Konya Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesindeki Hava Savunma Eğitim Merkezi'nin (HSEM) kullanımına sundu. Korkut-ES, 6 farklı hava savunma ve komuta kontrol sisteminin bağımsız ya da tümleşik konfigürasyonda eğitimlerinin verilmesini sağlayacak.

    HAVELSAN mühendisleri tarafından geliştirilerek Konya Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Hava Savunma Eğitim Merkezi'nde kurulan Korkut-ES, HSEM'in ilk bileşeni olma özelliğini de taşıyor. Korkut-ES sayesinde gerçek sistem, mermi ve hava araçlarının yüksek maliyetler gerektiren kullanımına gerek kalmadan gerçeğe yakın tehdit ortamında, unsur sayısı ve saha kısıtları olmadan kullanıcı eğitimleri verilebilecek.

    Korkut-ES, Türkiye'nin hava savunma ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde geliştirilen yerli ve milli sistemlerin kullanıcı eğitimlerinin verilmesini sağlayacak önemli bir aşama olarak kabul ediliyor.



    https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/hava-savunma-sistemi-korkutun-egitim-simulatoru-goreve-basladi/1935436 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Feyzuli 1 hf. en beğenilen
    Gönlünü memleket sevdasına adayan mühendislerimiz umarım bir gün bizi savunma sanayinde en iyi üçe dahil edecek. Kılıcı iyi tutan bu eller kalemi de iyi tutup bizim olanı savunmak ve istikbalimizi korumak adına elinden geleni ardına koymayacaktır.
    Gönlünü memleket sevdasına adayan mühendislerimiz umarım bir gün bizi savunma sanayinde en iyi üçe dahil edecek. Kılıcı iyi tutan bu eller kalemi de iyi tutup b...
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    raxetul (Emrah Urhan) 1 hf.
    Yiğidi öldüreyim hakkını yemeyeyim, Havelsan'ın simulatör birimi diğer birimlerine göre daha iyidir.
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    231407 (Barış Özdemir) 1 hf.
    Gurur verici gelişmeler arada sırada yaşanıyor olması insanı biraz rahatlatıyor
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    Feyzuli 1 hf. en beğenilen
    Gönlünü memleket sevdasına adayan mühendislerimiz umarım bir gün bizi savunma sanayinde en iyi üçe dahil edecek. Kılıcı iyi tutan bu eller kalemi de iyi tutup bizim olanı savunmak ve istikbalimizi korumak adına elinden geleni ardına koymayacaktır.
    2 Yanıt Yanıtla +9
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    lSunTzu (muhammet ) 1 hf. Feyzuli
    Yapıyoruz hocam. Unutursak kanımız kurusun.
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    darkaura 1 hf. Feyzuli
    universitelerine yatirim yapma, baslarina tek bir makalesi yayinlanmamis vasat adamlari ata, onlarda tum mevkileri esleriyle akrabalariyla doldursun, ulkenin egitimli insanlarini bezdirip yurtdisina kacir, tum kaynaklari betona gom, ileri teknoloji is alanlarina hic bir yatirim yapma, askeri teknolojiler disinda hic bir argen olmasin sonra milliyetci soylemlerle ilk 3 hayali kur. o is hayallerle olmuyor. bunun icin once ileri teknoloji yaratip uretebilen sanayin, ekonomin, onu ayakda tutacak egitimli insan gucunun olmasi gerekir. her ne kadar bunlari yazdigimiz icin bizi vatan haini ilan edecek olasanizda en buyuk vatan hainligi gerceklere gozunu kapayip yanlis gidisati savunmaktir.
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    Portraitclub 1 hf.
    Uzun zamandır bir s400 haberi okumadık. S400 haberi yapında ne güzel hava savunmamız var diyelim. Hemen arkasından da alamadığımız f35 haberini yapın okuyunca eyyy Amerika diyelim
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