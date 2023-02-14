Yapay zekâ bu kez F-16 savaş uçağı uçurdu

Tam Boyutta Gör ABD Hava Kuvvetleri (USAF), Lockheed Martin'in Skunk Works bölümü ve Calspan Corporation ile birlikte F-16 savaş uçağının modüler bir test versiyonu olan VISTA X-62A ile 17 saatin üzerinde bir uçuş gerçekleştirdi. Yapılan uçuşu farklı kılan şeyse F-16'nın yapay zekâ sistemi tarafından kontrol edilmesiydi.

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Lockheed Martin'in VISTA X-62A adlı savaş eğitim uçağı, yapay zekâ tarafından kontrol edilen ilk taktik uçak olarak kayıtlara geçti. Açık mimarisi sayesinde yeni modüler yazılımların hızlı bir şekilde adapte edilebildiği test uçağı yaklaşık 20 yıldır Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'nde kullanılıyor.

Yapay zekâ ve otonom uçuşa odaklanıldı

Daha önceki ismi NF-16D olan uçak, Calspan tarafından sağlanan güncellenmiş VISTA Simülasyon Sistemi (VSS) ve Lockheed Martin'in Model Takip Algoritması (MFA) ve Otonom Simülasyon Kontrolü Sistemi (SACS) ile donatıldı. Bu teknolojiler uçağa otonom ve yapay zeka temelli yeni yetenekler kazandırıyor.

Tam Boyutta Gör ABD Hava Kuvvetleri yapay zekâ ve otonom uçuşun gelişimini hızlandırma amacında. VISTA programı bunun için çok önemli görülüyor. 17 saatten fazla süren yapay zekâ uçuşu Aralık ayında başlayan bir dizi testin parçası olarak gerçekleştirildi.

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