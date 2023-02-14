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    Yapay zekâ bu kez F-16 savaş uçağı uçurdu

    ABD Hava Kuvvetleri yapay zekâ teknolojilerinden nasıl faydalanabileceğini araştırıyor. Gerçekleştirilen bir testte VISTA X-62A savaş eğitim uçağı yapay zekâ kontrolünde 17 saatten fazla uçuruldu.
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    Yapay zeka bu kez F-16 savaş uçağı uçurdu Tam Boyutta Gör
    ABD Hava Kuvvetleri (USAF), Lockheed Martin'in Skunk Works bölümü ve Calspan Corporation ile birlikte F-16 savaş uçağının modüler bir test versiyonu olan VISTA X-62A ile 17 saatin üzerinde bir uçuş gerçekleştirdi. Yapılan uçuşu farklı kılan şeyse F-16'nın yapay zekâ sistemi tarafından kontrol edilmesiydi.

    Lockheed Martin'in VISTA X-62A adlı savaş eğitim uçağı, yapay zekâ tarafından kontrol edilen ilk taktik uçak olarak kayıtlara geçti. Açık mimarisi sayesinde yeni modüler yazılımların hızlı bir şekilde adapte edilebildiği test uçağı yaklaşık 20 yıldır Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'nde kullanılıyor.

    Yapay zekâ ve otonom uçuşa odaklanıldı

    Daha önceki ismi NF-16D olan uçak, Calspan tarafından sağlanan güncellenmiş VISTA Simülasyon Sistemi (VSS) ve Lockheed Martin'in Model Takip Algoritması (MFA) ve Otonom Simülasyon Kontrolü Sistemi (SACS) ile donatıldı. Bu teknolojiler uçağa otonom ve yapay zeka temelli yeni yetenekler kazandırıyor.

    Yapay zeka bu kez F-16 savaş uçağı uçurdu Tam Boyutta Gör
    ABD Hava Kuvvetleri yapay zekâ ve otonom uçuşun gelişimini hızlandırma amacında. VISTA programı bunun için çok önemli görülüyor. 17 saatten fazla süren yapay zekâ uçuşu Aralık ayında başlayan bir dizi testin parçası olarak gerçekleştirildi.
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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 1 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 3 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 3 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 4 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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