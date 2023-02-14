Yapay zekâ bu kez F-16 savaş uçağı uçurdu

Lockheed Martin'in VISTA X-62A adlı savaş eğitim uçağı, yapay zekâ tarafından kontrol edilen ilk taktik uçak olarak kayıtlara geçti. Açık mimarisi sayesinde yeni modüler yazılımların hızlı bir şekilde adapte edilebildiği test uçağı yaklaşık 20 yıldır Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'nde kullanılıyor.
Yapay zekâ ve otonom uçuşa odaklanıldı
Daha önceki ismi NF-16D olan uçak, Calspan tarafından sağlanan güncellenmiş VISTA Simülasyon Sistemi (VSS) ve Lockheed Martin'in Model Takip Algoritması (MFA) ve Otonom Simülasyon Kontrolü Sistemi (SACS) ile donatıldı. Bu teknolojiler uçağa otonom ve yapay zeka temelli yeni yetenekler kazandırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah