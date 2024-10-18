TALAY: Dünyanın ilk alçak irtifa çok amaçlı insansız hava aracı

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Tam Boyutta Gör Türk savunma sanayisi, her geçen gün yeni ve ileri teknolojilerle donatılmış sistemlerle dikkat çekmeyi başarıyor. Bu gelişimin son halkası ise Solid Aero’nun “dünyanın ilk alçak irtifa çok amaçlı insansız hava aracı” olma iddiasıyla ürettiği TALAY İHA. TALAY, 22-26 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı’nda ilk kez sahneye çıkacak. Fuarda ayrıca ZADA ve KOVAK ürünleri de sergilenecek.

SAHA İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşecek bu dev etkinlik, Türkiye'nin ve Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olmasının yanı sıra, savunma sanayisinin en önemli buluşma noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Alçak irtifada yeni avcı

Tam Boyutta Gör Solid Aero tarafından geliştirilen TALAY, deniz üzeri düşük irtifada operasyon yapma kabiliyetiyle dikkat çekiyor. 2,60 metre kanat açıklığına ve 2 metre gövde uzunluğuna sahip olan bu İHA, savunma, saldırı ve caydırıcılık görevleri için geliştiriliyor. TALAY, yalnızca 30 santimetre yükseklikte uçabilme yeteneği ile deniz üzerindeki düşman unsurlarına hızla müdahale edebilecek şekilde tasarlandı. 150 metre irtifaya kadar çıkabilen TALAY’ın düşük irtifada gerçekleştirdiği uçuşlar sırasında radarlar tarafından tespit edilmesi de oldukça zor. TALAY'ın operasyonel seyir irtifası da 3-5 metre arasında yer alıyor.

Saatte 200 kilometreyi aşan hızlara ulaşabilen TALAY, deniz platformlarına yönelik operasyonlarda hız avantajıyla da iddialı olacak. 3 saate kadar havada kalabilen insansız hava aracı, sadece deniz üzerinde değil, karada da belli bir mesafe alçak irtifa uçuş yapabiliyor.

Tam Boyutta Gör TALAY’ın en önemli özelliklerinden biri, 30 kilograma kadar faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olması. Bu, çeşitli mühimmat ve sensörlerle donatılabileceği anlamına geliyor. Geniş yelpazedeki görevlerde kullanılabilme özelliği sayesinde TALAY, hem savunma hem de saldırı amaçlı operasyonlarda önemli bir rol üstlenebilir.

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Sistem ve uçuş testleri devam eden TALAY'ın elektrikli modelinin geliştirme sürecinin 3 ay sonra tamamlanması hedefleniyor. Yüksek yerlilik oranına sahip TALAY'ın, 7 metre kanat açıklığına sahip deniz karakolu modelinde yerli motor kullanımına yönelik olarak yıl sonunda TEI ile çalışmalara başlanacak.

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TALAY: Dünyanın ilk alçak irtifa çok amaçlı insansız hava aracı