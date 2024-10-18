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    Anlık Bildirim

    TALAY: Dünyanın ilk alçak irtifa çok amaçlı insansız hava aracı

    Türk savunma sanayisi bünyesinde Solid Aero tarafından geliştirilen ve "dünyanın ilk alçak irtifa çok amaçlı insansız hava aracı" (İHA) olarak tanımlanan TALAY görücüye çıkıyor.
    Solid Aero TALAY Tam Boyutta Gör
    Türk savunma sanayisi, her geçen gün yeni ve ileri teknolojilerle donatılmış sistemlerle dikkat çekmeyi başarıyor. Bu gelişimin son halkası ise Solid Aero’nun “dünyanın ilk alçak irtifa çok amaçlı insansız hava aracı” olma iddiasıyla ürettiği TALAY İHA. TALAY, 22-26 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı’nda ilk kez sahneye çıkacak. Fuarda ayrıca ZADA ve KOVAK ürünleri de sergilenecek.

    SAHA İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşecek bu dev etkinlik, Türkiye'nin ve Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olmasının yanı sıra, savunma sanayisinin en önemli buluşma noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

    Alçak irtifada yeni avcı

    TALAY: Dünyanın ilk alçak irtifa çok amaçlı insansız hava aracı Tam Boyutta Gör
    Solid Aero tarafından geliştirilen TALAY, deniz üzeri düşük irtifada operasyon yapma kabiliyetiyle dikkat çekiyor. 2,60 metre kanat açıklığına ve 2 metre gövde uzunluğuna sahip olan bu İHA, savunma, saldırı ve caydırıcılık görevleri için geliştiriliyor. TALAY, yalnızca 30 santimetre yükseklikte uçabilme yeteneği ile deniz üzerindeki düşman unsurlarına hızla müdahale edebilecek şekilde tasarlandı. 150 metre irtifaya kadar çıkabilen TALAY’ın düşük irtifada gerçekleştirdiği uçuşlar sırasında radarlar tarafından tespit edilmesi de oldukça zor. TALAY'ın operasyonel seyir irtifası da 3-5 metre arasında yer alıyor.

    Saatte 200 kilometreyi aşan hızlara ulaşabilen TALAY, deniz platformlarına yönelik operasyonlarda hız avantajıyla da iddialı olacak. 3 saate kadar havada kalabilen insansız hava aracı, sadece deniz üzerinde değil, karada da belli bir mesafe alçak irtifa uçuş yapabiliyor.

    TALAY: Dünyanın ilk alçak irtifa çok amaçlı insansız hava aracı Tam Boyutta Gör
    TALAY’ın en önemli özelliklerinden biri, 30 kilograma kadar faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olması. Bu, çeşitli mühimmat ve sensörlerle donatılabileceği anlamına geliyor. Geniş yelpazedeki görevlerde kullanılabilme özelliği sayesinde TALAY, hem savunma hem de saldırı amaçlı operasyonlarda önemli bir rol üstlenebilir.

    Sistem ve uçuş testleri devam eden TALAY'ın elektrikli modelinin geliştirme sürecinin 3 ay sonra tamamlanması hedefleniyor. Yüksek yerlilik oranına sahip TALAY'ın, 7 metre kanat açıklığına sahip deniz karakolu modelinde yerli motor kullanımına yönelik olarak yıl sonunda TEI ile çalışmalara başlanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    sultanneb 22 saat önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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