TALAY: Dünyanın ilk alçak irtifa çok amaçlı insansız hava aracı

SAHA İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşecek bu dev etkinlik, Türkiye'nin ve Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olmasının yanı sıra, savunma sanayisinin en önemli buluşma noktalarından biri olarak öne çıkıyor.
Alçak irtifada yeni avcı
Saatte 200 kilometreyi aşan hızlara ulaşabilen TALAY, deniz platformlarına yönelik operasyonlarda hız avantajıyla da iddialı olacak. 3 saate kadar havada kalabilen insansız hava aracı, sadece deniz üzerinde değil, karada da belli bir mesafe alçak irtifa uçuş yapabiliyor.
Sistem ve uçuş testleri devam eden TALAY'ın elektrikli modelinin geliştirme sürecinin 3 ay sonra tamamlanması hedefleniyor. Yüksek yerlilik oranına sahip TALAY'ın, 7 metre kanat açıklığına sahip deniz karakolu modelinde yerli motor kullanımına yönelik olarak yıl sonunda TEI ile çalışmalara başlanacak.
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...