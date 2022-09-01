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    Yapay zeka destekli yerli ön tanı robotuyla polikliniklerdeki iş yükü hafifleyecek

    Teknofest Karedeniz'de sergilenen yerli ön tanı robotu, hastalara ön tanı koyarak muayene süresini hızlandırıyor. Yüzdelik ihtimallerle hastadaki muhtemel hastalıkları doktora iletiyor.
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    Yapay zeka destekli yerli ön tanı robotu Teknofest Karadeniz'de
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    Pamukkale ÜniversitesiTeknokent bünyesinde geliştirilen yapay zeka destekli ön tanı robotu, Samsun’da düzenlenen Teknofest Karadeniz’de sergileniyor. Yapay zeka destekli ön tanı robotu, polikliniklerdeki iş yükünü hafifletecek.

    Prototip olarak geliştirilen yapay zeka destekli ön tanı robotu, dokunmatik ekrana ve sağlık sensörlerine sahip. Hasta, muayeneden önce ön tanı robotunu kullanarak 20 soruyu yanıtlıyor.

    Yapay zeka destekli yerli ön tanı robotu Teknofest Karadeniz'de

    Yapay zeka, Sağlık Bakanlığı’ndan alınan 3 bin veri ışığında hastanın yanıtlarını ve sağlık verilerini değerlendirerek hastadaki muhtemel hastalıkları yüzdelik olarak belirleyerek doktorun bilgi ekranına iletiyor. Böylece ön tanı aşamasının hızlı bir şekilde yapılması ve muayene süresinin kısalması sağlanıyor.

    Yapay zeka destekli yerli ön tanı robotu Teknofest Karadeniz'de

    Yapay zeka destekli ön tanı robotu, 3D yazıcı kullanılarak geliştirildi. Üzerinde dokunmatik ekran, hoparlör ve ateş ölçer sensör bulunuyor. Ürünün endüstriyel üretiminin yapılması, yurt içinde ve yurt dışında sağlık kuruluşlarında kullanılması hedefleniyor.

    Yapay zeka destekli yerli ön tanı robotu Teknofest Karadeniz'de
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