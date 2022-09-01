Yapay zeka destekli yerli ön tanı robotuyla polikliniklerdeki iş yükü hafifleyecek

Pamukkale ÜniversitesiTeknokent bünyesinde geliştirilen yapay zeka destekli ön tanı robotu, Samsun’da düzenlenen Teknofest Karadeniz’de sergileniyor. Yapay zeka destekli ön tanı robotu, polikliniklerdeki iş yükünü hafifletecek.
Prototip olarak geliştirilen yapay zeka destekli ön tanı robotu, dokunmatik ekrana ve sağlık sensörlerine sahip. Hasta, muayeneden önce ön tanı robotunu kullanarak 20 soruyu yanıtlıyor.
Yapay zeka, Sağlık Bakanlığı’ndan alınan 3 bin veri ışığında hastanın yanıtlarını ve sağlık verilerini değerlendirerek hastadaki muhtemel hastalıkları yüzdelik olarak belirleyerek doktorun bilgi ekranına iletiyor. Böylece ön tanı aşamasının hızlı bir şekilde yapılması ve muayene süresinin kısalması sağlanıyor.
Yapay zeka destekli ön tanı robotu, 3D yazıcı kullanılarak geliştirildi. Üzerinde dokunmatik ekran, hoparlör ve ateş ölçer sensör bulunuyor. Ürünün endüstriyel üretiminin yapılması, yurt içinde ve yurt dışında sağlık kuruluşlarında kullanılması hedefleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: