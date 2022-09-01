Teknofest Karadeniz'de öğrencilerin çevreci projeleri sergileniyor

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Samsun’da düzenlenen Teknofest Karadeniz kapsamında düzenlenen Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’nın finale kalan projeleri stant alanında sergileniyor. Sanko Holding yürütücülüğünde düzenlenen yarışmada 10’u lise, 10’u ise üniversite ve üzeri kategoride olmak üzere 20 takımın projesi tanıtılıyor.

Uyarlanabilir Ses Kalkanı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimari Tasarımda Bilişim Yüksek Lisans mezunu Mimar Öznur Çakır Aydoğan ile İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Meltem Aksoy tarafından geliştirilen Adaptive Sound Shield (Uyarlanabilir Ses Kalkanı) projesi, şehirlerdeki gürültü kirliliğinin evdeki etkisini azaltacak. Bina cephesine inşa edilen kalkan şeklindeki yapı, dış mekandaki gürültünün iç mekana yansımasını engelliyor. Ayrıca konferans salonu, konser salonu gibi mekanlarda ses seviyesi konforunu sağlamak için kullanılacak. Kalkan şeklindeki yapı, ses değerlerine göre interaktif şekilde hareket ederek ederek biçim değiştiriyor.

Enerji Tasarrufu Sağlayan Priz

Lise öğrencilerinin geliştirdiği priz, kullanılmayan veya stand-by durumundaki aletlerin tükettiği enerjiden tasarruf sağlıyor. Priz, çalışmadığı halde güç tüketen elektronik aletleri algılıyor ve elektrik akışını durduruyor.

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Çevresel Atıklardan Yeni Nesil Kapasitör

Lise öğrencilerinin geliştirdiği Çevresel Atıklardan Yeni Nesil Kapasitör projesi ile atık durumdaki malzemeler kullanılarak yeni nesil süperkapasitörler geliştirilebiliyor. Çam kozalağı, araba lastiği, çam iğnesi gibi maddeler kullanılarak küçük hacimde, yüksek enerji depolayan ve hafif yapıta kapasitör geliştirildi.

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Teknofest Karadeniz’de sergilenen diğer projelerde enerjinin verimli kullanan, çevreye duyarlı teknolojiler ve endüstriyel verimlilik sağlayan projeler sergileniyor. Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’na 8.778 takım başvurdu. Finale kalan projeler jüri tarafından değerlendirilecek ve dereceye girenlere para ödülü verilecek.

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