Yapay zeka, futbolda kullanılmaya başlandı: Futbolcu transferlerinde devrim yaratabilir

Tam Boyutta Gör Futbol dünyasında yapay zeka dönemi mi başlıyor? Major League Soccer (MLS), futbolcu seçimlerinde yapay zekanın potansiyelini kullanmaya hazırlanıyor. Londra merkezli start-up ai.io ile ortaklık kuran MLS, bu yılın sonundan itibaren futbolcu seçim sürecinde yapay zeka destekli araçlar kullanacak.

MLS, yapay zekayı kullanmaya başlıyor

MLS'nin bu adımı, futbolcu seçimlerinde ve dünyanın dört bir yanındaki amatör oyuncuları keşfetmede büyük bir dönüşüme işaret ediyor. ai.io'nun "aiScout" adını verdiği uygulama, amatör futbolcuların yeteneklerini değerlendirmek için videolarını kullanacak. aiScout uygulaması önümüzdeki haftalarda piyasaya çıktığında ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde MLS tarafından kullanılmaya başlandığında, oyuncular belirli antrenmanları yaparken kendi videolarını çekebilecekler. Bu videolar daha sonra uygulamanın scout versiyonuna yüklenecek ve burada belirli takımlar için çalışan yetenek avcıları istedikleri kriterlere göre oyuncuları keşfedebilecekler. Örneğin, bir gözlemci belirli bir boy ve vuruş skoruna sahip bir forvet arayabilir.

Tam Boyutta Gör Ai.io'da spor bilimleri direktörü Richard Felton-Thomas, yapay zekanın video analizi yaparak performans ölçütleri belirleyebileceğini ve kulüplere değerli bilgiler sunabileceğini söylüyor. Ancak, gözlemcilerin hala önemli olduğunu ve yapay zekanın hızlı hareketleri takip edemediğini belirtiyor. FIFA İnovasyon Programı, ai.io'nun yapay zeka destekli araçlarının yüzde 97 doğruluk seviyesine sahip olduğunu bildiriyor. Veriler kulüpler tarafından oyuncunun form takibi için bile kullanılabilir. Yani genel olarak yapay zekanın sporda kullanımı sınırsız diyebiliriz.

Yeteneklerin keşfi kolaylaşabilir

Tam Boyutta Gör Bu, MLS'in veya herhangi bir ligin daha önce denemediği bir yaklaşım. ai.io'nun teknolojisi sayesinde futbol kulüpleri, dünya genelinde amatör futbolcuların yeteneklerini daha kolay ve etkili bir şekilde keşfedebilecekler. Böylece futbol dünyasında potansiyel yıldızların gözden kaçma ihtimali azalacak.

Profesyonel sporlar, uzun süredir yapay zeka ve veri analitiği gibi teknolojilere ilgi gösteriyor. Bu teknolojiler, oyunları daha verimli ve stratejik bir şekilde analiz etmeyi, oyuncuların performansını izlemeyi ve sakatlık risklerini tahmin etmeyi sağlıyor. Özellikle futbol, bu teknolojilerin sunduğu avantajlardan büyük ölçüde yararlanabilecek bir alan olarak öne çıkıyor.

Joel Shapiro, Northwestern Üniversitesi'nden bir profesör, “İnsan davranışlarını anlamak ve tahmin etmek için yapay zeka ve gelişmiş analitiğin son derece sofistike bir şekilde kullanılmasının başlangıcında olduğumuzu düşünüyorum.” diyor. Bu nedenle futbolcu seçimlerinde yapay zeka kullanımı, oyuncuların yeteneklerini ve performanslarını daha iyi anlama ve değerlendirme potansiyelini taşıyor.

Bazı endişeler var

Tam Boyutta Gör Ancak bu yenilikçi adımın bazı eleştirilere de yol açabileceği belirtiliyor. Yapay zeka destekli seçim süreci, geleneksel izleme ve değerlendirme yöntemlerini değiştirebilir. Özellikle gelişmiş ülkelerin dışında yetenekli futbolcuların fırsat eşitliği konusunda endişeleri artabilir. Yine bu nedenle, yapay zekanın adaletli ve objektif bir şekilde kullanılmasının sağlanması büyük önem taşıyor.

Buna rağmen, uzmanlar yapay zekanın futbolcu seçimlerinde devrim yaratabileceği görüşünde birleşiyor. Yapay zeka destekli analitik araçlar, kulüplerin yetenek avcılarının daha etkili ve verimli çalışmalarını sağlayabilir ve yetenek avcılarının işlerini ellerinde alabilir. Bununla birlikte, bu teknolojinin güvenilirliği ve etik kullanımı konularında da açık tartışmalar yapılması gerekecek gibi görünüyor.

Sonuç olarak, MLS’in yapay zeka destekli futbolcu seçimine yönelik adımı, futbol dünyasında heyecan ve beklentilere yol açıyor. Yapay zeka, futbolcu seçimlerinin daha objektif, etkili ve adil bir şekilde yapılmasına yardımcı olabilir. Ancak teknolojinin sınırlamaları ve etik sorunları göz önünde bulundurulmalı ve yapay zeka destekli futbolcu seçim sürecinin detaylı bir şekilde planlanması sağlanmalı. Bu adım, futbol dünyasının geleceğini şekillendirmede önemli bir kilometre taşı olabilir. Zira mevcut verilere göre dünya çapında 240 milyon kayıtlı oyuncusu ve milyarlarca taraftarı olan FIFA, şu anda 300.000'den fazla kulübe sahip 205 üye birlikten oluşuyor. Buradaki oyuncu kaynağının yapay zeka ile sentezlenmesi büyük fırsatlar yaratabilir.

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