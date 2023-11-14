Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yapay zeka ile depremler %70 doğrulukla tespit edildi

    ABD'de Teksas Üniversitesi'nde yapılan yeni bir çalışmada yapay zeka destekli deprem tahmin aracının %70 doğrulukla çalıştığı ortaya kondu. Elde edilen sonuçlar deprem tahmininde devrim yaratabilir.
    Yapay zeka ile depremler %70 doğrulukla tespit edildi Tam Boyutta Gör
    ABD'de Teksas Üniversitesi'nde yapılan yeni bir çalışmada yapay zeka destekli deprem tahmin aracının %70 doğrulukla çalıştığı ortaya kondu. 

    Texas Üniversitesi’ndeki bilim adamları tarafından geliştirilen yapay zeka destekli bir araç ile Çin'de yapılan bir denemede depremler bir hafta önceden %70 doğrulukla tespit edilebildi. Tahmin edilen konuma 320 km mesafede, hesaplanan şiddette 14 deprem başarıyla tespit edildi. Ancak sistem bir depremi kaçırdı ve sekiz adet yanlış uyarı verdi.

    Yapay zeka ile depremler %70 doğrulukla tespit edildi Tam Boyutta Gör

    Deprem tahmininde dönüm noktası olabilir

    Araştırmacılara göre bu sonuçlar yapay zeka destekli deprem tahmininde bir dönüm noktası teşkil ediyor. Bilim insanları yapay zekanın önceki depremlerle eşleştirildiği gerçek zamanlı sismik verilerdeki istatistiksel dalgalanmaları belirlemek için eğitildiğini belirterek, yöntemin nispten basit bir makine öğrenme algoritması olduğunu ifade ettiler.

    Yapay zekaya, bir dizi istatistiksel veri aktarılarak, kendisini beş yıllık sismik kayıt veritabanı üzerinde eğitmesi söylendi. Yapay zeka eğitildikten sonra Dünya’daki arka plan gürültüsü arasında gelen deprem işaretlerini dinleyerek tahminde bulundu.

    Texas Üniversitesi'ninden Profesör Sergey Fomel konuyla ilgili şunları söyledi: “Depremleri tahmin etmek kutsal kâsedir. Henüz dünyanın herhangi bir yeri için tahminlerde bulunmaya yakın değiliz, ancak başardıklarımız bize imkansız olduğunu düşündüğümüz problemin prensipte çözülebilir olduğunu gösteriyor.”

    Bir diğer araştırmacı Alexandros Savvaidis ise, “Depremlerin yaklaştığını görmüyorsunuz. Bu milisaniyelik bir mesele ve kontrol edebileceğiniz tek şey ne kadar hazırlıklı olduğunuzdur. Yüzde 70 bile olsa bu çok büyük bir sonuçtur ve ekonomik ve insani kayıpların en aza indirilmesine yardımcı olabilir ve dünya çapında deprem hazırlığını önemli ölçüde iyileştirme potansiyeline sahiptir” sözlerini sarfetti.

    600 model arasında birinci oldu

    Çalışma Çin’de düzenlenen uluslararası bir yarışma için sunulmuştu. Teksas Üniversitesi tarafından geliştirilen yapay zeka destekli çalışma diğer 600 tasarım arasında birinci oldu.

    Aynı yaklaşımla başka yerde yapılacak tahimnlerin başarılı olup olmayacağı henüz bilinmiyor ancak araştırmacılar Kaliforniya, İtalya, Japonya, Yunanistan, Türkiye ve Teksas gibi güçlü sismik izleme ağlarına sahip yerlerde yapay zekanın başarı oranını artırabileceğinden eminler.
     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    honda crv 1.6 dizel kronik sorunlar bacak çalışmak testosteron artırır mı bisiklet önerisi sirke ruhu saçkıran detan mı raid mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung M14 5G
    Samsung M14 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana C500.1135-BF00X-G-F
    Casper Nirvana C500.1135-BF00X-G-F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız