Yapay zeka ile depremler %70 doğrulukla tespit edildi

Tam Boyutta Gör ABD'de Teksas Üniversitesi'nde yapılan yeni bir çalışmada yapay zeka destekli deprem tahmin aracının %70 doğrulukla çalıştığı ortaya kondu.

Texas Üniversitesi’ndeki bilim adamları tarafından geliştirilen yapay zeka destekli bir araç ile Çin'de yapılan bir denemede depremler bir hafta önceden %70 doğrulukla tespit edilebildi. Tahmin edilen konuma 320 km mesafede, hesaplanan şiddette 14 deprem başarıyla tespit edildi. Ancak sistem bir depremi kaçırdı ve sekiz adet yanlış uyarı verdi.

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Deprem tahmininde dönüm noktası olabilir

Araştırmacılara göre bu sonuçlar yapay zeka destekli deprem tahmininde bir dönüm noktası teşkil ediyor. Bilim insanları yapay zekanın önceki depremlerle eşleştirildiği gerçek zamanlı sismik verilerdeki istatistiksel dalgalanmaları belirlemek için eğitildiğini belirterek, yöntemin nispten basit bir makine öğrenme algoritması olduğunu ifade ettiler.

Yapay zekaya, bir dizi istatistiksel veri aktarılarak, kendisini beş yıllık sismik kayıt veritabanı üzerinde eğitmesi söylendi. Yapay zeka eğitildikten sonra Dünya’daki arka plan gürültüsü arasında gelen deprem işaretlerini dinleyerek tahminde bulundu.

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Texas Üniversitesi'ninden Profesör Sergey Fomel konuyla ilgili şunları söyledi: “Depremleri tahmin etmek kutsal kâsedir. Henüz dünyanın herhangi bir yeri için tahminlerde bulunmaya yakın değiliz, ancak başardıklarımız bize imkansız olduğunu düşündüğümüz problemin prensipte çözülebilir olduğunu gösteriyor.”

Bir diğer araştırmacı Alexandros Savvaidis ise, “Depremlerin yaklaştığını görmüyorsunuz. Bu milisaniyelik bir mesele ve kontrol edebileceğiniz tek şey ne kadar hazırlıklı olduğunuzdur. Yüzde 70 bile olsa bu çok büyük bir sonuçtur ve ekonomik ve insani kayıpların en aza indirilmesine yardımcı olabilir ve dünya çapında deprem hazırlığını önemli ölçüde iyileştirme potansiyeline sahiptir” sözlerini sarfetti.

600 model arasında birinci oldu

Çalışma Çin’de düzenlenen uluslararası bir yarışma için sunulmuştu. Teksas Üniversitesi tarafından geliştirilen yapay zeka destekli çalışma diğer 600 tasarım arasında birinci oldu.

Aynı yaklaşımla başka yerde yapılacak tahimnlerin başarılı olup olmayacağı henüz bilinmiyor ancak araştırmacılar Kaliforniya, İtalya, Japonya, Yunanistan, Türkiye ve Teksas gibi güçlü sismik izleme ağlarına sahip yerlerde yapay zekanın başarı oranını artırabileceğinden eminler.



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Yapay zeka ile depremler %70 doğrulukla tespit edildi