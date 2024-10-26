Yapay zeka, Instagram'ın yaygın sorununu çözecek

Tam Boyutta Gör Herhangi bir akıllı telefonla çekilmiş bir fotoğrafı Instagram'a yüklemeye çalıştığınızda, fotoğrafın tüm ekranı doldurmadığını fark etmişsinizdir. Bunun nedeni; Instagram’ın hâlâ 4:5 en boy oranında fotoğrafları desteklemesi, günümüz akıllı telefonlarının daha çok 16:9 en boy oranında fotoğraflar çekmesi. Fotoğrafı yüklediğinizde, Instagram ya bunları kırparak sığdırıyor ya da 'Sığdır' seçeneğiyle orijinal fotoğrafı korumak için beyaz kenarlıklar ekliyor. Instagram, bu sorunu çözecek üretken yapay zeka özelliğini getiriyor.

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Instagram Hikayeler'e üretken genişletme özelliği geliyor

Instagram ekibi, "Fotoğrafınızı genişletin" adında yeni bir özelliği test ediyor. Bu, Photoshop ve diğer yazılımlarda gördüğümüz üretken yapay zekayla genişletme özelliği gibi çalışacak. Hikayeye eklediğiniz fotoğraf artık alttan ve üstten siyah boşluklarla çıkmayacak, Meta'nın AI modeli, yüklediğiniz resmi analiz edip uygun şekilde tamamlayacak.

Instagram, yapay zekayla oluşturulan fotoğrafların diğerlerinden ayırt edilebilmesi için sol altta bir filigranla gösterecek.

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