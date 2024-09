Windows 11'in yapay zeka özelliği "Recall" kaldırılamayacak!

Tam Boyutta Gör Windows 11 24H2 sürümünde Windows özellikleri bölümünden Recall özelliğinin kaldırılabildiği ortaya çıkarılmıştı. Ancak, Microsoft bunun bir hata olduğunu ve güncellemeyle düzeltileceğini söyledi.

Windows 11 Recall özelliği tamamen kaldırılamayacak, devre dışı bırakılabilecek!

Windows kıdemli ürün yöneticisinin açıklamasına göre, Denetim Masası’nda “Windows özelliklerini aç veya kapat” altında Recall seçeneğinin listelenmesi bir bug ve yakında gelecek bir güncellemeyle buradan kaldırılacak.

Recall, bilgisayarda yapılan her şeyin ekran görüntüsünü almasıyla eleştirilen bir özellik oldu. Güvenlik araştırmacıları, kullanıcının bilgisayarındaki her şeyin ekran görüntüsünü alıp saklayan Recall veritabanının şifrelenmediğini, kötü amaçlı yazılımların Recall özelliğine erişmiş olabileceğini ortaya çıkardı. Bu, Recall özelliğiyle gelecek PC’lerin piyasaya çıkışını erteledi. Microsoft, tepkilerin ardından yapay zeka destekli özelliği isteğe bağlı bir seçenek haline getirdi ve veritabanının şifrelendiğini, Windows Hello aracılığıyla kimlik doğrulaması gerektiğini belirtti.

Windows Recall, kullanıcıların bilgisayarlarını kurarken devre dışı bırakmayı seçebilecekleri isteğe bağlı bir özellik olmaya devam edecek. Kullanıcılar istedikleri zaman Başlat menüsündeki kısayoldan özelliği etkinleştirebilecek.

