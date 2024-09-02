Windows 11'in yapay zeka özelliği "Recall" kaldırılamayacak!

Windows 11 Recall özelliği tamamen kaldırılamayacak, devre dışı bırakılabilecek!
Windows kıdemli ürün yöneticisinin açıklamasına göre, Denetim Masası’nda “Windows özelliklerini aç veya kapat” altında Recall seçeneğinin listelenmesi bir bug ve yakında gelecek bir güncellemeyle buradan kaldırılacak.
Recall, bilgisayarda yapılan her şeyin ekran görüntüsünü almasıyla eleştirilen bir özellik oldu. Güvenlik araştırmacıları, kullanıcının bilgisayarındaki her şeyin ekran görüntüsünü alıp saklayan Recall veritabanının şifrelenmediğini, kötü amaçlı yazılımların Recall özelliğine erişmiş olabileceğini ortaya çıkardı. Bu, Recall özelliğiyle gelecek PC’lerin piyasaya çıkışını erteledi. Microsoft, tepkilerin ardından yapay zeka destekli özelliği isteğe bağlı bir seçenek haline getirdi ve veritabanının şifrelendiğini, Windows Hello aracılığıyla kimlik doğrulaması gerektiğini belirtti.
Windows Recall, kullanıcıların bilgisayarlarını kurarken devre dışı bırakmayı seçebilecekleri isteğe bağlı bir özellik olmaya devam edecek. Kullanıcılar istedikleri zaman Başlat menüsündeki kısayoldan özelliği etkinleştirebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.