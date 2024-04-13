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    Anlık Bildirim

    Yapay zeka sayesinde Instagram ile konuşma devri başladı

    Facebook, WhatsApp ve Instagram’ın çatı şirketi Meta, yapay zeka açılımını sürdürüyor. Meta AI artık Instagram’a ekleniyor ve kullanıcılar ile çeşitli sohbetler gerçekleştirebiliyor.
    Meta AI Instagram DM Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka çalışmalarına hız kesmeden devam eden Meta, son olarak kendi AI modelini Instagram platformuna getiriyor. Instagram’a eklenen Meta AI sayesinde kullanıcılar çeşitli sorgularına cevap alabilecek, görseller oluşturabilecek, şiir yazabilecek, öneriler alabilecek veya ChatGPT gibi hemen hemen her şeyi yapabilecek. Genel amaçlı bir sohbet robotu olan Meta AI, geçtiğimiz yılın sonlarında ortaya çıkmıştı. Meta, yapay zeka modelini Facebook Messenger ve WhatsApp gibi ürünlere de ekliyor. Dolayısıyla Instagram bir sürpriz olmadı.

    Instagram'a yapay zeka geldi

    Instagram yapay zeka Tam Boyutta Gör
    Instagram ile entegre edilen Meta AI, şimdilik halka açık olarak test ediliyor. Dolayısıyla bu özellik bazıları için aktif değil ancak ilerleyen haftalarda daha geniş bir kullanım sağlanacaktır. Bununla birlikte Meta AI’a ulaşmak için Instagram DM’deki arama kutucuğunu kullanmak gerekecek. Meta AI, görünüşe göre Instagram arama çubuğuna entegre edilerek hızlı bir erişim sağlayacak. Tıpkı bir arkadaşına DM gönderir gibi Meta AI ile bir konuşma başlatılabiliyor. Bu sohbet arayüzünde Meta AI’dan hazırladığınız bir hikaye (Story) için başlık önerileri alabilir veya içerisinde kedi olan komik Reels videoları önermesini isteyebilirsiniz.

    Ancak Meta, diğer platformlarına eklediği yapay zeka ile Instagram’a eklediği yapay zekayı birbirinden ayırmıyor. Aktarılanlara göre Reels önerileri aslında WhatsApp’a eklenen Meta AI’dan da istenebiliyor. Dolayısıyla görünüşe göre Meta, tüm platformlarına aynı sohbet robotunu yerleştiriyor. Meta AI ile yukarıda belirttiklerimizin dışında spor, seyahat, egzersiz ve beslenme gibi konularda da konuşmalar yapabilirsiniz.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 saat önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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