Tam Boyutta Gör Yapay zeka çalışmalarına hız kesmeden devam eden Meta, son olarak kendi AI modelini Instagram platformuna getiriyor. Instagram’a eklenen Meta AI sayesinde kullanıcılar çeşitli sorgularına cevap alabilecek, görseller oluşturabilecek, şiir yazabilecek, öneriler alabilecek veya ChatGPT gibi hemen hemen her şeyi yapabilecek. Genel amaçlı bir sohbet robotu olan Meta AI, geçtiğimiz yılın sonlarında ortaya çıkmıştı. Meta, yapay zeka modelini Facebook Messenger ve WhatsApp gibi ürünlere de ekliyor. Dolayısıyla Instagram bir sürpriz olmadı.

Instagram'a yapay zeka geldi

Tam Boyutta Gör Instagram ile entegre edilen Meta AI, şimdilik halka açık olarak test ediliyor. Dolayısıyla bu özellik bazıları için aktif değil ancak ilerleyen haftalarda daha geniş bir kullanım sağlanacaktır. Bununla birlikte Meta AI’a ulaşmak için Instagram DM’deki arama kutucuğunu kullanmak gerekecek. Meta AI, görünüşe göre Instagram arama çubuğuna entegre edilerek hızlı bir erişim sağlayacak. Tıpkı bir arkadaşına DM gönderir gibi Meta AI ile bir konuşma başlatılabiliyor. Bu sohbet arayüzünde Meta AI’dan hazırladığınız bir hikaye (Story) için başlık önerileri alabilir veya içerisinde kedi olan komik Reels videoları önermesini isteyebilirsiniz.

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Ancak Meta, diğer platformlarına eklediği yapay zeka ile Instagram’a eklediği yapay zekayı birbirinden ayırmıyor. Aktarılanlara göre Reels önerileri aslında WhatsApp’a eklenen Meta AI’dan da istenebiliyor. Dolayısıyla görünüşe göre Meta, tüm platformlarına aynı sohbet robotunu yerleştiriyor. Meta AI ile yukarıda belirttiklerimizin dışında spor, seyahat, egzersiz ve beslenme gibi konularda da konuşmalar yapabilirsiniz.

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Yapay zeka sayesinde Instagram ile konuşma devri başladı