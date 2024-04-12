Instagram, mesajlarda çıplak fotoğrafları bulanıklaştıracak

Tam Boyutta Gör Instagram, platformdaki genç kullanıcıları taciz ve cinsel istismar amaçlı dolandırıcılıklardan korumak için yeni güvenlik özelliğini kullanıma sunuyor. Direkt mesajdaki çıplak görseller otomatik olarak bulanıklaştırılacak ve Instagram, gencin ebeveynine bir bildirim yollayacak.

Instagram'dan gençlere yeni kısıtlama: Ebeveyn onayı gerekecek! 2 ay önce eklendi

Meta’nın yeni güvenlik özelliği, DM yoluyla paylaşılan çıplak fotoğrafları engellemekle kalmayacak, aynı zamanda siber zorbalığa karşı da koruma sağlayacak. Meta, direkt mesaj aracılığıyla gönderilen bir görselin çıplaklık içerip içermediğini analiz etmek için cihaz içi makine öğrenimini kullandıklarını söylüyor.

Yeni özellik etkinleştirildiğinde Instagram, kullanıcının mesajındaki çıplaklık içeren görseli yalnızca bulanıklaştıracak, tamamen engellemeyecek. Instagram, göndereni engelleme ve sohbeti bildirme seçeneğiyle birlikte kullanıcıyı yanıt verme konusunda baskı hissetmemeye teşvik eden bir mesaj da gösterecek.

Yeni özellikler, Mark Zuckerberg’in sosyal medya platformlarında istismara uğrayan çocukların ailelerinden özür dilediği Ocak ayındaki Senato duruşmasındaki olağanüstü anın ardından duyuruldu. Zuckerberg, duruşmaya katılan ebeveynlere doğrudan hitap ederek çocuklarının Meta'nın uygulamalarında tacize ve istismara maruz kaldığını söyleyerek özür diledi. Bu arada Meta, sosyal medya platformlarında emniyet ve güvenlik sistemlerini iyileştirmek için 20 milyar dolardan fazla yatırım yaptıklarını söyledi.

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