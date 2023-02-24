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    4G'den kurtuluş yok: 2027 yılına kadar baskın teknoloji olacak

    Yayınlanan yeni rapora göre 4G, 2027 yılına kadar baskın mobil teknoloji olmaya devam edecek. Analistler, 5G hizmetlerinin kullanıcı sayısındaki artışın yavaşlayacağını tahmin ediyor.
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    4G'den kurtuluş yok: 2027 yılına kadar baskın teknoloji olacak Tam Boyutta Gör
    Omdia analistlerinin tahminine göre 4G, pek çok kişi için beklenmedik bir şekilde 2027 yılına kadar baskın mobil teknoloji olarak kalacak ve kullanıcı sayısı 2023'te artmaya devam edecek.

    4G'nin popülaritesi ancak 2024'te azalmaya başlayacak. Fakat uzman raporuna göre, bu mobil teknoloji 2027 yılına kadar en büyük abone payını elinde tutmaya devam edecek. 5G ağlarının kullanıcıları 2022'de 446 milyon kişiye yükseldi. Aynı yıl 4G kullanıcı sayısı ise 592 milyon. Geçen yıl mobil operatörlerin yalnızca %31'i 5G bağlantısı sunmaya hazırdı, ancak 2023'ün sonunda payları %59'a çıkacak.

    5G'nin yaygınlaşması neden yavaş?

    Analistler, 5G'ye geçişi yavaşlatan birkaç temel faktöre işaret ediyorlar. Bunlar arasında artan yaşam maliyeti ve enflasyon, altyapı eksikliği nedeniyle zayıf ağ kapsamı, yeni veri aktarım standardının hızıyla ilgili hayal kırıklığı ve 5G kullanımının gerçekten bir zorunluluk olduğu uygulamaların eksikliği yer alıyor.

    4G'den kurtuluş yok: 2027 yılına kadar baskın teknoloji olacak Tam Boyutta Gör
    Omdia, 2023'te yaklaşık 150 milyon yeni 5G ağ kullanıcısının ortaya çıkmasını bekliyor. Bu, önceki tahminlerden %7,2 daha az. Analistler ayrıca, yeni iletişim standardına geçiş hızının, dünya pazarındaki durumun normale dönebileceği 2025'ten itibaren hızlanmasını bekliyor. Omdia'nın tahminlerine göre, 2027 yılına kadar 5G ağlarının kullanıcı sayısı 5,9 milyara çıkacak ve bu dünya nüfusunun yaklaşık %71'ini oluşturacak.
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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 2 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 3 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 3 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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