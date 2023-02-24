4G'den kurtuluş yok: 2027 yılına kadar baskın teknoloji olacak

4G'nin popülaritesi ancak 2024'te azalmaya başlayacak. Fakat uzman raporuna göre, bu mobil teknoloji 2027 yılına kadar en büyük abone payını elinde tutmaya devam edecek. 5G ağlarının kullanıcıları 2022'de 446 milyon kişiye yükseldi. Aynı yıl 4G kullanıcı sayısı ise 592 milyon. Geçen yıl mobil operatörlerin yalnızca %31'i 5G bağlantısı sunmaya hazırdı, ancak 2023'ün sonunda payları %59'a çıkacak.
5G'nin yaygınlaşması neden yavaş?
Analistler, 5G'ye geçişi yavaşlatan birkaç temel faktöre işaret ediyorlar. Bunlar arasında artan yaşam maliyeti ve enflasyon, altyapı eksikliği nedeniyle zayıf ağ kapsamı, yeni veri aktarım standardının hızıyla ilgili hayal kırıklığı ve 5G kullanımının gerçekten bir zorunluluk olduğu uygulamaların eksikliği yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.