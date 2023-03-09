Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yapay zekalı Bing Microsoft tarihinde rekor kırdı

    Geçtiğimiz ay Chat GPT desteğine kavuşan Bing, 100 milyon aktif kullanıcıyı geride bıraktı. Arama motoru, Google'a karşı olan rekabetinde hız kazanmaya devam ediyor.
    1
    Yapay zekalı Bing Microsoft tarihinde rekor kırdı! Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce ChatGPT tabanlı Bing arama motorunu kullanıcılar ile buluşturan Microsoft, yapay zeka alanındaki atılımlarından sonuç almaya başladı. Bugün yapılan duyuruda Microsoft'un Modern Yaşam, Arama ve Cihazlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Yusuf Mehdi, Yapay zekalı Bing'in günlük 100 milyon aktif kullanıcıyı geride bıraktığını duyurdu.

    Google ve Bing rekabeti hız kazanıyor

    Görünüşe göre ChatGPT'nin Bing’e entegre edilmesiyle arama platformunda hatırı sayılır bir değişim yaşanıyor. Yapılan açıklamada Yusuf Mehdi, ''Birkaç yıllık istikrarlı ilerlemenin ardından ve milyondan fazla yeni Bing kullanıcısından aldığımız biraz destekle, günlük 100 milyon aktif Bing kullanıcısını aştığımızı paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz" sözlerini dile getirdi.

    Bu istatistiklere ek olarak yetkili isim, arama motoru rekabetinde Bing'in küçük bir oyuncu olduğunu doğruladı. Ancak Microsoft, platformun ivme kazandığını ve aktif kullanıcı sayısının üçte birinin yeni kullanıcılardan oluştuğunu söylüyor. Nitekim paylaşılan veriler, yapay zekalı Bing'in duyurusundan bu yana 45 milyondan fazla sohbet gerçekleştirildiğini gösteriyor. Bu sohbet oturumlarının yüzde 15'i ise yeni içerik oluşturmak için kullanıldı.

    Yeni duyuru, Microsoft'un yapay zeka atılımı ile Google’a karşı güçlü bir adım attığını gösteriyor diyebiliriz. Zira Microsoft'un hamlesinden kısa bir süre sonra Google, Bard adlı yeni sohbet botunu tanıttı. Ancak yeni yapay zeka, tanıtım sırasında verdiği yanlış cevaplar ile şirketi 100 milyar dolarlık kayba uğrattı. Bu nedenle Bard için işlerin en azından şimdilik pek iyi gitmediğini söyleyebiliriz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

    Profil resmi
    4S14N_HUNT3R 3 saat önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

    Profil resmi
    CoreXXX 1 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

    Profil resmi
    Ignite 2 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

    Profil resmi
    pcdiyari 2 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

    Profil resmi
    murattari 2 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 3 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 6 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 6 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    2008 öncesi lise diploması sorgulama 91 t ne demek e spor takımı kurma maliyeti tecmo world cup 98 laptop bluetooth kulaklığı görmüyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Casper Excalibur G870.1265-DF60X-B
    Casper Excalibur G870.1265-DF60X-B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız