Tam Boyutta Gör Kısa süre önce ChatGPT tabanlı Bing arama motorunu kullanıcılar ile buluşturan Microsoft, yapay zeka alanındaki atılımlarından sonuç almaya başladı. Bugün yapılan duyuruda Microsoft'un Modern Yaşam, Arama ve Cihazlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Yusuf Mehdi, Yapay zekalı Bing'in günlük 100 milyon aktif kullanıcıyı geride bıraktığını duyurdu.

Google ve Bing rekabeti hız kazanıyor

Görünüşe göre ChatGPT'nin Bing’e entegre edilmesiyle arama platformunda hatırı sayılır bir değişim yaşanıyor. Yapılan açıklamada Yusuf Mehdi, ''Birkaç yıllık istikrarlı ilerlemenin ardından ve milyondan fazla yeni Bing kullanıcısından aldığımız biraz destekle, günlük 100 milyon aktif Bing kullanıcısını aştığımızı paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz" sözlerini dile getirdi.

Bu istatistiklere ek olarak yetkili isim, arama motoru rekabetinde Bing'in küçük bir oyuncu olduğunu doğruladı. Ancak Microsoft, platformun ivme kazandığını ve aktif kullanıcı sayısının üçte birinin yeni kullanıcılardan oluştuğunu söylüyor. Nitekim paylaşılan veriler, yapay zekalı Bing'in duyurusundan bu yana 45 milyondan fazla sohbet gerçekleştirildiğini gösteriyor. Bu sohbet oturumlarının yüzde 15'i ise yeni içerik oluşturmak için kullanıldı.

Yapay zekalı Bing, Windows 11’in görev çubuğuna geliyor 1 hf. önce eklendi

Yeni duyuru, Microsoft'un yapay zeka atılımı ile Google’a karşı güçlü bir adım attığını gösteriyor diyebiliriz. Zira Microsoft'un hamlesinden kısa bir süre sonra Google, Bard adlı yeni sohbet botunu tanıttı. Ancak yeni yapay zeka, tanıtım sırasında verdiği yanlış cevaplar ile şirketi 100 milyar dolarlık kayba uğrattı. Bu nedenle Bard için işlerin en azından şimdilik pek iyi gitmediğini söyleyebiliriz.

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Yapay zekalı Bing Microsoft tarihinde rekor kırdı!