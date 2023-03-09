Yapay zekalı Bing Microsoft tarihinde rekor kırdı

Google ve Bing rekabeti hız kazanıyor
Görünüşe göre ChatGPT'nin Bing’e entegre edilmesiyle arama platformunda hatırı sayılır bir değişim yaşanıyor. Yapılan açıklamada Yusuf Mehdi, ''Birkaç yıllık istikrarlı ilerlemenin ardından ve milyondan fazla yeni Bing kullanıcısından aldığımız biraz destekle, günlük 100 milyon aktif Bing kullanıcısını aştığımızı paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz" sözlerini dile getirdi.
Bu istatistiklere ek olarak yetkili isim, arama motoru rekabetinde Bing'in küçük bir oyuncu olduğunu doğruladı. Ancak Microsoft, platformun ivme kazandığını ve aktif kullanıcı sayısının üçte birinin yeni kullanıcılardan oluştuğunu söylüyor. Nitekim paylaşılan veriler, yapay zekalı Bing'in duyurusundan bu yana 45 milyondan fazla sohbet gerçekleştirildiğini gösteriyor. Bu sohbet oturumlarının yüzde 15'i ise yeni içerik oluşturmak için kullanıldı.
Yeni duyuru, Microsoft'un yapay zeka atılımı ile Google’a karşı güçlü bir adım attığını gösteriyor diyebiliriz. Zira Microsoft'un hamlesinden kısa bir süre sonra Google, Bard adlı yeni sohbet botunu tanıttı. Ancak yeni yapay zeka, tanıtım sırasında verdiği yanlış cevaplar ile şirketi 100 milyar dolarlık kayba uğrattı. Bu nedenle Bard için işlerin en azından şimdilik pek iyi gitmediğini söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez