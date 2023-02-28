Yapay zekalı Bing, Windows 11’in görev çubuğuna geliyor: İşte büyük yenilikler

Tam Boyutta Gör Microsoft'un yapay zeka alanındaki atılımını daha da hızlandırıyor. Şirket, ChatGPT tabanlı yeni yapay zeka destekli Bing arama motorunu yeni Windows 11 güncellemesiyle kullanıcılara sunmaya başlıyor. Ayrıca yeni Bing’in yanında iPhone bağlantısı gibi önemli bir dizi yenilik daha güncellemenin içinde bulunuyor.

Windows 11 için önemli yenilikler yayınlandı

Yeni Bing entegrasyonu Windows 11’in görev çubuğunda bulunan Ara sekmesine eklenmiş durumda. Artık tarayıcıyı açmadan doğrudan görev çubuğunda arama bölmesinden istediğiniz herhangi bir şeyi yeni Bing’in yapay zeka sohbeti sayesinde arayabilecek, sorgulayabileceksiniz. Bu özelliği kullanabilmek için Bing’in önizleme sürümüne sahip olmanız gerekiyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft'un tüketici pazarlama başkanı Yusuf Mehdi, "Bu çok önemli bir özellik, bugün arama kutusu yarım milyardan fazla kişi tarafından düzenli olarak kullanılıyor." açıklamasında bulundu. Bir milyondan fazla kişi şu anda 169 ülkede yeni Bing önizlemesini test ediyor ve Windows şefi Panos Panay bir blog yazısında "yakında yüz milyonlarca Windows 11 kullanıcısının doğrudan Windows görev çubuğundan arama yapmak, sohbet etmek, soruları yanıtlamak ve içerik oluşturmak için bu inanılmaz yeni teknolojiye erişebileceğini" söylüyor. Bu da Microsoft'un yeni Bing önizlemesini büyük ölçüde genişletmeyi planladığını gösteriyor.

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Tam Boyutta Gör Bu büyük yeni Windows 11 güncellemesi, yalnızca Bing ile sınırlı değil. Microsoft ayrıca iOS için Phone Link uygulaması kullanıma alıyor yani artık iPhone kullanıcıları telefonlarını Windows’a bağlayabilecek. Bu bağlantı sayesinde iMessage ile mesaj gönderme/alma, çağrılar ve bildirimler gibi özelliklere erişilebilecek.

Windows 11 ekran kaydı aracı: Snipping Tool

Tam Boyutta Gör Microsoft, Başlat menüsünü açmayı ve widget'lara ve hızlı ayarlara erişmeyi kolaylaştırmak için Windows 11'deki dokunma deneyimini iyileştirdiğini söylüyor. Bu iyileştirmeler Surface Pro gibi bir aygıtınız varsa ciddi kullanım kolaylığı getirecek. Windows 11 ayrıca nihayet Snipping Tool adında resmi bir ekran kayıt aracına da sahip oluyor.

Bu yeni Windows 11 özelliklerinin tümü, bugün itibariyle yayınlanmış durumda. Ayarlar, Windows Update kısmından bir güncellemenin olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bu arada güncellemenin cihazınıza ulaşması bulunduğunuz sürüme veya ülkeye göre değişiklik gösterebiliyor, bu yüzden el ile arada bir kontrol etmekte fayda var. Ek olarak, bu güncelleme ilk olarak Windows 11 sürüm 22H2 çalıştıran cihazlara gelecek. Microsoft ise özelliklerin Mart 2023 aylık güvenlik güncellemesi ile tam olarak kullanılabileceğini söylüyor.

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Yapay zekalı Bing, Windows 11’in görev çubuğuna geliyor