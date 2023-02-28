Yapay zekalı Bing, Windows 11’in görev çubuğuna geliyor: İşte büyük yenilikler

Yeni Bing entegrasyonu Windows 11’in görev çubuğunda bulunan Ara sekmesine eklenmiş durumda. Artık tarayıcıyı açmadan doğrudan görev çubuğunda arama bölmesinden istediğiniz herhangi bir şeyi yeni Bing’in yapay zeka sohbeti sayesinde arayabilecek, sorgulayabileceksiniz. Bu özelliği kullanabilmek için Bing’in önizleme sürümüne sahip olmanız gerekiyor.
Windows 11 ekran kaydı aracı: Snipping Tool
Bu yeni Windows 11 özelliklerinin tümü, bugün itibariyle yayınlanmış durumda. Ayarlar, Windows Update kısmından bir güncellemenin olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bu arada güncellemenin cihazınıza ulaşması bulunduğunuz sürüme veya ülkeye göre değişiklik gösterebiliyor, bu yüzden el ile arada bir kontrol etmekte fayda var. Ek olarak, bu güncelleme ilk olarak Windows 11 sürüm 22H2 çalıştıran cihazlara gelecek. Microsoft ise özelliklerin Mart 2023 aylık güvenlik güncellemesi ile tam olarak kullanılabileceğini söylüyor.
1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.