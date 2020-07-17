Yapay zekalı dil öğrenme uygulaması: Donut Language

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Orta Doğu Teknik Üniversitesi’li (ODTÜ) ekip, İngilizce öğretici yapay zekalı mobil uygulama geliştirdi. Play Store’da ücretsiz olarak yayınlanan Donut Languages isimli uygulama yakında App Store’a da gelecek.

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Donut Language; kullanıcının telaffuz, gramer ve kelime hatalarını yapay zekayla ölçerek 100 üzerinden puan veriyor. Kullanıcının daha yüksek puan için kendisiyle yarışması amaçlanıyor. Donut, yapılan yanlışların doğrusunu gösteriyor. Uygulama özellikle telaffuzunu geliştirmek isteyenler için başarılı yapıya sahip.

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Donut Language ücretsiz ancak ücretli Premium abonelik seçeneği bulunuyor. Ücretsiz versiyonda sık sık reklam gösteriliyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle mobildeki yabancı dil uygulamalarının kullanımı ciddi oranda arttı. Donut Language’in indirilme sayısının da 10 bini aştığı görülüyor.

Donut Language Orcun + Jason Eğitim Ücretsiz 47M

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