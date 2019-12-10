Yapay zekalı LEGO ayrıştırma makinesi ile tanışın

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Bugün LEGO Mindstorm setleri başta olmak üzere yapay zekâ ile programlama yapabileceğiniz setler bulmak mümkün. Bir yazılım mühendisi ise LEGO’nun kendisinde bile olmayan bir ayrıştırma makinesi icat etmiş.

İlginç bir proje

Daniel West bir LEGO hayranı ve LEGO yapılarını tamamladıktan sonra parçaları tek tek ayrıştırmaktan oldukça yorulmuş. Bir gün bu parçaları otomatik olarak ayrıştıran ve ilgili kaplara dolduran bir yapı ortaya çıkarmaya karar vermiş.

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Ortaya çıkan amatör LEGO ayrıştırma makinesi yapay zekâ algoritmaları kullanarak parçaları tanıyor ve ilgili banda yönlendirerek kutusuna gönderiyor. Makinenin bizzat kendisi LEGO parçaları ve motorlarından oluşuyor. West yaklaşık 2 yıl boyunca toplam 10 bin LEGO parçası ile çalışmış.

West ayrıştırıcının depo bölümüne LEGO parçalarını boşalttıktan sonra büyük bant parçaları taşımaya başlıyor. Raspberry Pi bilgisayarına bağlı olan kamera parçaları algılıyor ve bir dizüstüne göndererek burada devasa bir veri tabanında karşılaştırma yapıyor. Parçayı tanıdıktan sonra ise ilgili kutuya yönlendiriyor.

West yakın zamanda yapay zekâ ayrıştırıcı ile ilgili bir akademik makale hazırlamayı planlıyor ancak bu projenin yapım aşamalarını paylaşmayı düşünmüyor. Sadece yazılımı paylaşma niyeti var. Amatör olarak yapılmış LEGO projelerinin en dikkat çekicilerinden birisi olmaya aday ayrıştırıcı bakalım LEGO firmasının da dikkatini çekecek mi?

https://www.ubergizmo.com/2019/12/lego-sorter-uses-neural-network/