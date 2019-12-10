Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yapay zekalı LEGO ayrıştırma makinesi ile tanışın

    Daniel West kendisinin yerine LEGO parçalarını tanıyarak ayrıştıracak bir makine icat etmiş. LEGO ayrıştırıcısı yapay zekâ algoritmaları ile de türünün ilk örneği olacak.
    2 gün
    1,2b
    1
    2
    Diğer Yazılım
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Yapay zekalı LEGO ayrıştırma makinesi ile tanışın
    Tam Boyutta Gör

    Bugün LEGO Mindstorm setleri başta olmak üzere yapay zekâ ile programlama yapabileceğiniz setler bulmak mümkün. Bir yazılım mühendisi ise LEGO’nun kendisinde bile olmayan bir ayrıştırma makinesi icat etmiş.

    İlginç bir proje

    Daniel West bir LEGO hayranı ve LEGO yapılarını tamamladıktan sonra parçaları tek tek ayrıştırmaktan oldukça yorulmuş. Bir gün bu parçaları otomatik olarak ayrıştıran ve ilgili kaplara dolduran bir yapı ortaya çıkarmaya karar vermiş.

    Ayrıca Bkz. "Deepfake videolar Snapchat platformunda"

    Ortaya çıkan amatör LEGO ayrıştırma makinesi yapay zekâ algoritmaları kullanarak parçaları tanıyor ve ilgili banda yönlendirerek kutusuna gönderiyor. Makinenin bizzat kendisi LEGO parçaları ve motorlarından oluşuyor. West yaklaşık 2 yıl boyunca toplam 10 bin LEGO parçası ile çalışmış.

    West ayrıştırıcının depo bölümüne LEGO parçalarını boşalttıktan sonra büyük bant parçaları taşımaya başlıyor. Raspberry Pi bilgisayarına bağlı olan kamera parçaları algılıyor ve bir dizüstüne göndererek burada devasa bir veri tabanında karşılaştırma yapıyor. Parçayı tanıdıktan sonra ise ilgili kutuya yönlendiriyor.

    West yakın zamanda yapay zekâ ayrıştırıcı ile ilgili bir akademik makale hazırlamayı planlıyor ancak bu projenin yapım aşamalarını paylaşmayı düşünmüyor. Sadece yazılımı paylaşma niyeti var. Amatör olarak yapılmış LEGO projelerinin en dikkat çekicilerinden birisi olmaya aday ayrıştırıcı bakalım LEGO firmasının da dikkatini çekecek mi?



    https://www.ubergizmo.com/2019/12/lego-sorter-uses-neural-network/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Ussuz 2 gün en beğenilen Schtroumpf Grognon
    Algıda seçicilik. Forumun en çok haber giren editörü zaten adam. Bu mantıkla adamı istediğin şeyin fanboyu yapabilirsin. Uğraşmayı bırakın artık şu adamla. Dediğim gibi adam forumda en çok haber yazan editör illaki hataları olabilir.
    Algıda seçicilik. Forumun en çok haber giren editörü zaten adam. Bu mantıkla adamı istediğin şeyin fanboyu yapabilirsin. Uğraşmayı bırakın artık şu adamla. Ded...
    Devamını Gör
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Schtroumpf Grognon 2 gün
    ekrem apple konularinda linc ustune linc yiyince yapay zeka konularina sarip ovgu toplarim diye mi dusundun?

    piyasada yapay zekaya hakaret niteliginde ne kadar konu varsa toplayip bulten yapiyorsun. son zamanlarda ard arda benzer odakta konular acilinca editorun ismine bakayim bi dedim hepsi seninmis meger!
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Ussuz 2 gün Schtroumpf Grognon
    Algıda seçicilik. Forumun en çok haber giren editörü zaten adam. Bu mantıkla adamı istediğin şeyin fanboyu yapabilirsin. Uğraşmayı bırakın artık şu adamla. Dediğim gibi adam forumda en çok haber yazan editör illaki hataları olabilir.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün 2019'da 10 milyar dolar gişe hasılatı yapan Disney, sinema tarihine geçti 2 gün Gmail'de e-postalar artık ek olarak gönderilebilecek 2 gün Mac Pro ve Apple Pro Display XDR Türkiye fiyatı belli oldu! 2 gün Amazon'un sahip olduğu Ring ilk akıllı ampulünü geliştiriyor 2 gün Nokia 7.1 için Android 10 güncellemesi başladı 2 gün iOS 13.3 ve iPadOS 13.3 çıktı! İşte yenilikler ve çözülen sorunlar 2 gün Monster'da Bu Hafta - Need for Speed Heat 2 gün Resident Evil 3 Remake, 3 Nisan 2020’de PS 4, Xbox One ve PC’ye geliyor 2 gün Yeni BMW 4 Serisi Coupe'nin kamuflajlı fotoğrafları devasa böbrek ızgarayı doğruluyor 2 gün 10 çekirdekli Intel Core i9 işlemcisinin çıkış tarihi sızdı 2 gün Kaz simülasyonu PS4 ve Xbox One’a geliyor 2 gün RX 5600’ün bellek kapasitesi EEC listesinde ortaya çıktı 2 gün Galaxy S11 canlı görselleri sızdırıldı 2 gün Redmi markası ilk yönlendiricisini duyurdu 2 gün ABD, Türkiye’ye sattığı F-35’leri geri satın alacak 2 gün Düşük miktardaki alkol tüketimi kanser riskini artırıyor 2 gün Wunderlist kapanıyor 2 gün Volkswagen'den Tesla'ya mesaj: "Gelecek yıl rekabet çok daha güçlü olacak" 2 gün Oppo zengin gerçeklik gözlüklerini duyurdu 2 gün Teknofest ilk kez İstanbul dışında düzenlenecek 2 gün GÖRÜNTÜLENEN Yapay zekalı LEGO ayrıştırma makinesi ile tanışın Sonraki Küresel silah satışlarında Türk şirketler ilk 100'de 2 gün En ucuz 5G telefonu Redmi K30 tanıtıldı 2 gün Ozon tabakasındaki iyileşme, iklim değişikliğini de yavaşlatıyor 2 gün RedmiBook 13 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 gün Ghostbusters: Afterlife fragmanı yayınlandı 2 gün Apple 28 yıl aradan sonra CES 2020 fuarında 3 gün İklim değişikliği, okyanuslardaki oksijen seviyesini düşürüyor 3 gün Yapay zekâ duvarın gerisini de görebilecek 3 gün Dünya'da üretilen Passat'ların yüzde 30'unu Türkiye alıyor 3 gün Microsoft Math Solver, yapay zekâ ile matematik problemleri çözüyor 3 gün Çin’den ABD’ye karşılık geldi: Yabancı bilgisayar ve yazılım kullanımı yasaklanıyor 3 gün Altın Küre Ödülleri'ne Netflix damga vurdu: İşte açıklanan adaylar 3 gün Intel i3 işlemcisinin Ryzen 5 3600’den iyi olduğunu iddia etti 3 gün Fortnite uygulaması Google Play mağazasına geliyor 3 gün TSMC’nin 3 nm sürecinde işler yolunda gidiyor 3 gün Oppo Reno 2Z kutu açılışı ve ön inceleme 3 gün 6 kameralı Sony Xperia 3 Geekbench testinden göz kırptı: Snapdragon 865 ve 12 GB RAM 3 gün Efsane Cuma’da en çok ziyaret edilen e-ticaret sitesi belli oldu 3 gün MediaTek yeni yonga seti sayesinde müşteri patlaması yaşayacak 3 gün Coinsbit, geleneksel kripto borsası algısını kırıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar
    DonanımHaber
    Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı!
    DonanımHaber
    Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor
    DonanımHaber
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Entelektüel insan ne tür müzik dinler ? Paylaşıyoruz
    DH Forum
    Xiaomi Robot Süpürge (1.nesil,S50,1S,1C, STYJ02YM) Kullanıcıla...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim